Umfrage-Ergebnis Grosse Mehrheit will nackte Brüste in den Zentralschweizer Badis Pünktlich zu den Hitzetagen diskutiert die Schweiz, ob in den Badis oben ohne erlaubt sein soll. In der Zentralschweiz zeigt eine Umfrage klar: Eine Zwei-Drittel-Mehrheit ist dafür. Martin Messmer Jetzt kommentieren 18.05.2022, 16.39 Uhr

Oben ohne in die Badi: Darüber diskutiert derzeit die Schweiz. Josep Curto / Shutterstock

«Soll Oben-ohne-Baden in den Zentralschweizer Badis erlaubt werden?»: Diese Frage stellte die «Luzerner Zeitung» ihren Leserinnen und Lesern – und rund zwei Drittel der 730 Teilnehmenden antworteten zustimmend. Natürlich sind solche Umfragen nie repräsentativ, doch zeigen sie ab einer gewissen Anzahl Teilnehmenden doch Tendenzen. Nun also zeigt das vorliegende Ergebnis, dass in dieser Frage eine Mehrheit gleich denkt wie SP-Co-Präsidentin Tamara Funiciello, die kürzlich forderte, Oben-ohne-Baden solle in allen Schweizer Badis explizit erlaubt werden.

Auch Ostschweiz und Aargau ist pro Oben-ohne

Eine Umfrage des «St.Galler Tagblattes» zeigte exakt das gleiche Ergebnis wie jene in Luzern: Zwei Drittel der Teilnehmenden wollen, dass in der Ostschweiz Oben-ohne-Baden eingeführt wird. Bei dieser Umfrage nahmen sogar fast 1600 Personen teil. Und das gleiche Bild zeigt sich auch im Einzugsgebiet der «Aargauer Zeitung», die wie das «Tagblatt» und die «Luzerner Zeitung» zu CH Media gehört. Hier lautete die Frage: «Sollen Frauen ihre Brust in der Badi verhüllen müssen?» Mehr als zwei Drittel der 1900 Umfrageteilnehmenden sind der Meinung: Nein.

Hier können Sie weiterhin abstimmen und das Ergebnis der Umfrage der Luzerner Zeitung sehen:

Das Ergebnis erstaunt. Aus mehreren Gründen: Erstens ist die Zentralschweiz eine katholisch-konservative Region. Und zweitens vermuteten mehrere Badi-Verantwortliche in unserem Bericht, dass es gar kein grosses Bedürfnis bei den Frauen gebe. Jemand meinte gar: «Heute will niemand mehr oben ohne baden.»

Dutzende Kommentare auf Facebook

Auch auf Facebook sorgte der Artikel für rege Diskussionen. Dutzende Kommentare finden sich zum entsprechenden Post der «Luzerner Zeitung». Jemand schrieb: «Alle sollen so viel oder so wenig anziehen dürfen, wie er oder sie will.» Eine andere Meinung hat jene Person, die folgendes kommentierte: «Für oben ohne oder ganz nackt gibt es FKK-Gebiete. In Badis, wo es Kinder und Jugendliche hat, finde ich Oben-ohne-Baden nicht richtig.» Und diese Frau würde aus anderen Gründen nicht oben ohne in die Badi: «Ich selber würde nie ohne Oberteil baden gehen. Aber nicht, weil ich prüde bin, sondern um die Wirkung der hohen UV-Strahlung weiss und den Hautkrebs nicht begünstigen möchte.»

Viele der Kommentierenden sind aber auch der Meinung, dem Thema werde zu viel Gewicht beigemessen. Jemand schrieb: «Es gibt wichtigere Probleme auf dieser Welt.» Oder es finden sich auch Einträge, die kritisieren, dass das Thema von einer Politikerin überhaupt aufgegriffen wird: «Haben die Damen Politikerinnen eigentlich keine anderen Probleme?»

Tamara Funiciello: «Es geht um Freiheit»

Zu letzterem sagt Tamara Funiciello: «Doch, es gibt ganz viele andere Forderungen und Probleme. Aber wir sind multitaskingfähig und gehen sie alle an.» Zu den vielen inhaltlich negativen Kommentaren auf Facebook meint sie: «Ich bin überzeugt, die meisten dieser Personen sind nicht von diesem Thema betroffen. Und für Forderungen, die mit Rechten von Frauen zu tun haben, ist es nie der richtige Zeitpunkt. Siehe Frauenstimmrecht oder Mutterschaftsurlaub, immer hiess es, nicht jetzt.»

Funiciello verweist darauf, es gehe um mehr, als einfach oben ohne zu baden. «Es geht darum, wie man über Frauenkörper redet. Unsere Körper werden immer kontrolliert, wir dürfen nicht zu viel und nicht zu wenig Kleider tragen.»

Zwei Drittel der erwähnten Umfragen unterstützen Funiciellos Oben-ohne-Forderung. Persönlich kenne sie ebenfalls viele Menschen, welche gleicher Meinung sind. «Es ist ja jeder Frau selbst überlassen, ob sie oben ohne in die Badi will oder lieber mit bedeckten Brüsten. Es geht um die Freiheit, was man mit seinem Körper machen will und was nicht.» Heute sei diese Freiheit nicht gegeben, weil Oben-ohne-Baden vielerorts verboten sei.

Die Schweiz sei jedoch bereit für die Badi-Freiheit für Frauen, «und zwar schon lange». Dazu brauche es auch keine komplizierten Gesetze und Verordnungen. Den Badis rät sie: «Einfach machen, ganz unkompliziert.»

