Umfrage In einem halben Jahr sind Luzerner Kantonsratswahlen: Mit diesen Themen ziehen die Parteien in den Wahlkampf Am 2. April 2023 wählen die Luzernerinnen und Luzerner die 120 Mitglieder des Kantonsparlaments. Wir haben die sechs in der Legislative vertretenen Parteien zu fünf aktuellen Themen befragt und liefern Ihnen damit eine erste Wahlhilfe. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen die Wahlen 2019 im Regierungsgebäude Luzern. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Oktober 2019)

34 Sitze für die Mitte, je 22 für SVP und FDP, 19 für die SP, 15 für die Grünen und Jungen Grünen, 8 für die GLP: So sind die 120 Luzerner Kantonsratssitze seit den letzten Wahlen 2019 verteilt. Als Wahlsieger gingen die Grünen, Grünliberalen und Sozialdemokraten hervor, ob die bürgerlichen Parteien die damals eingebüssten Sitze wieder holen können, wird sich in einem halben Jahr zeigen; am 2. April 2023.

Wie stehen die Parteien zu aktuellen Themen wie eine autarke und umweltfreundliche Energieversorgung oder den Standort eines neuen kantonalen Museums? Die Antworten können Ihnen eine erste Orientierung zum bevorstehenden Wahlkampf liefern.

Eine Solaranlage an der Luzerner Werkhofstrasse: Laut der SVP unternimmt der Kanton Luzern genug, die anderen Parteien fordern schnellere oder mehr Massnahmen. Patrick Hürlimann (Luzern, 12. September 2022)

Macht der Kanton Luzern genug, um eine autarke und umweltfreundliche Energieversorgung zu gewährleisten?

Mitte: Nein. Der Kanton ist auf dem richtigen Weg (zum Beispiel mit der Einführung des Energieabzugs auf den 1. Januar 2023). Aber der Umstieg auf erneuerbare Energieträger und die Stromproduktion im Kanton Luzern muss weiter beschleunigt werden. Hier braucht es neben der Durchsetzung der neuen rechtlichen Bestimmungen insbesondere auch eine Anpassung des Bewilligungsverfahrens. Schliesslich ist dabei auch jeder/jede Einzelne gefordert.

SVP: Ja – der Kanton Luzern hat die notwendigen Rahmenbedingungen gesetzt. Jetzt sind wir alle bei der Umsetzung gefordert – diese Verantwortung kann uns der Kanton nicht abnehmen. Der Fokus muss jetzt beim möglichen Energieengpass liegen – davor hat die SVP immer gewarnt.

FDP: Da eine autarke Energieversorgung für den Kanton Luzern beim Strom nicht realistisch ist, kämpfen wir für eine schnellere Umsetzung des Machbaren und erreichen so, dank vernetzten, umweltfreundlichen Energieträgern und Sanierungen den nötig höheren Eigenversorgungsgrad. Dank Vorstössen der FDP können ab dem 1. Januar 2023 Investitionen in Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen sowie Rückbaukosten bei den Staats- und Gemeindesteuern abgezogen werden. Für die FDP ist selbstverständlich, dass Vorschriften und Verbote primär nur dort eingesetzt werden, wo Anreiz- oder Lenkungssysteme nicht genügen.

SP: Die SP steht seit Jahrzehnten für eine stärkere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen ein, was leider viel zu lange von der bürgerlichen Seite bekämpft wurde. Wir müssen auf einheimische Produktion von erneuerbaren Energien setzen und den Rückstand aufholen, den uns die Mitte, die FDP und die SVP eingehandelt haben. Gleichzeitig müssen die Energiesparbemühungen verstärkt werden, indem der Staat eine Vorbildrolle einnimmt und gleichzeitig private Energieverschwendung stoppt.

Grüne: Der Kanton muss aktiver und entschiedener Klimaschutz betreiben und CO 2 reduzieren, der verabschiedete Planungsbericht Energie- und Klimapolitik enthält mit Netto Null 2050 eine ungenügende Zielvorgabe. Auch Effizienz und Suffizienz müssen dabei eine wichtige Rolle spielen. Wir Grüne fordern ein ambitioniertes Energiesparprogramm sowie eine ehrgeizige Solar- und Windenergie-Offensive.

GLP: Der Kanton kann immer mehr machen als er tut, auch jetzt. Die GLP hat schon seit ihrer Gründung 2008 den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz gefordert. Geschehen ist wenig. Erst jetzt kommt bei den staatstragenden Parteien auch die Einsicht. Mit den noch kommenden Massnahmen zum Klimabericht und mit der aktuellen Energieversorgungssituation sind wir zuversichtlich, dass langfristig nachhaltige autarke umweltfreundliche Massnahmen Rückenwind bekommen werden.

Geht es nach der FDP, sollte die OECD-Mindeststeuer am liebsten nicht umgesetzt werden, nun sei sie unumgänglich. Symbolbild Philipp Schmidli

Wie soll der Kanton Luzern die OECD-Mindeststeuer umsetzen?

Mitte: Die Mehreinnahmen aus der OECD-Mindeststeuer müssen aus unserer Sicht in zwei Projekte fliessen: Einerseits müssen Ersatzmassnahmen geprüft werden, damit die betroffenen Firmen und wichtige Steuerzahlende weiterhin im Kanton Luzern bleiben und neue Firmen (trotz der OECD-Mindeststeuer) angesiedelt werden können. Andererseits sollen die Mehreinnahmen zur Mitfinanzierung der von uns geforderten Steuergesetzrevision eingesetzt werden, mit welcher sowohl Unternehmen als auch natürliche Personen entlastet werden.

SVP: Neben dem vom Bund festzusetzenden Rahmen braucht der Kanton Luzern eine Steuergesetzrevision, die juristische und natürliche Personen entlastet und dem Kanton die Wettbewerbsfähigkeit sichert. Im Paket müssen insbesondere die Patentbox eingeführt und die Kapitalsteuer gesenkt werden. Bei den natürlichen Personen braucht es gezielte Tarifkorrekturen beim Einkommen und beim Vermögen.

FDP: Die FDP lehnt die Beseitigung des internationalen Steuerwettbewerbs zwar grundsätzlich ab, nichtsdestotrotz ist die Umsetzung der OECD-Mindestbesteuerung für die Schweiz und den Kanton Luzern unumgänglich. Wir werden uns für gezielte Entlastungsmassnahmen einsetzen, die den Arbeitsplätzen und dem Wohlstand in unserem Kanton zugutekommen. Die bestehenden Standortvorteile müssen ausgebaut oder zumindest erhalten bleiben.

SP: Seit über 10 Jahren haben sich Grossunternehmen nun auf Kosten der Normalverdienenden bereichert. Das Geld muss entsprechend der breiten Bevölkerung zukommen. Die Prämienverbilligung muss auch wieder mittlere Einkommen entlasten und sollte Geld für Steuersenkungen vorhanden sein, stehen diese dem Mittelstand zu.

Grüne: Durch die globale Mindeststeuer müssen internationale Konzerne endlich ihren Teil zur Finanzierung des Kantons Luzern beitragen. Dieses Geld muss all den Menschen zu Gute kommen, die unter den massiven Sparübungen der letzten zehn Jahre am meisten gelitten haben. Das heisst: Mehr Geld für Prämienverbilligungen, für eine gute Gesundheitsversorgung und für den Klimaschutz – und sicher keine neuen Steuersenkungen für Reiche und Konzerne.

GLP: Die geplante Steuergesetzrevision ist zu nutzen, um die attraktive Stellung des Kantons Luzern zu halten. Neben den von der OECD-Mindeststeuer betroffenen Unternehmen ist ein Fokus auf die KMU und die natürlichen Personen zu legen. Die GLP hat bereits eine Fraktionsmotion mit konkreten Forderungen eingereicht. Wichtig: Steuererleichterungen sollen gezielt sein und ökologisches Handeln bevorteilen. Eine generelle Steuersenkung lehnen wir in der aktuell unsicheren Wirtschaftslage ab.

Wo die zwei kantonalen Museen – hier Direktorin Almut Grüner im Naturmuseum – gemeinsam untergebracht werden sollen, ist umstritten. Für SP und Grüne ist eine zentrale Lage zwingend. Roger Grütter (Luzern, 7. Februar 2020)

Welches sind die besten Standorte für das neue Luzerner Museum und die Gerichte?

Mitte: Aus unserer Sicht braucht es für beide Institutionen eine Lösung in der Stadt Luzern, zu welcher (die beiden Institutionen), die Stadt Luzern und der Kanton Ja sagen können. Wie mit der Motion M 751 von Ludwig Peyer (Die Mitte) gefordert, soll die Regierung zusammen mit der eingesetzten Spezialkommission einen Planungsbericht erarbeiten, in welchem diese Standortfrage geklärt werden soll. Ein regelmässiger Austausch zwischen Kanton und Stadt ist dabei unabdingbar. Bei gutem Willen aller Beteiligten lässt sich in der Stadt eine Lösung finden.

SVP: Das alte Zeughaus ist für die SVP ein akzeptabler Standort für das Museum. Die bisher vorgestellten Standorte für das Kantonsgericht überzeugen hingegen nicht, dazu zählt insbesondere auch das Konzept Gerichtsmeile am Kasernenplatz. Die SVP ist offen für eine entsprechende Diskussion in der Spezialkommission.

FDP: Die FDP hat bereits im Juni 2021 die Prüfung eines Museumsstandorts beim Verkehrshaus Luzern vorgeschlagen. Der Standort Verkehrshaus ist bestens für alle Luzernerinnen und Luzerner erreichbar. Wir sehen dabei grosses Potenzial in einem massgeschneiderten Neubau, den Synergieeffekten sowie im Kosten/Nutzen-Verhältnis, wobei es nun den Planungsbericht des Regierungsrates abzuwarten gilt.

SP: Museen sind auf Publikumsverkehr ausgerichtet und müssen deshalb zentral gelegen und aus allen Kantonsteilen gut erreichbar sein. Bei den Gerichten trifft dies nicht zu. Die grosse Mehrheit der Bevölkerung hat hoffentlich nie mit Gerichten zu tun. Zentrale Repräsentativbauten, um die Egos einiger weniger Richter zu befriedigen, sind aus der Zeit gefallen.

Grüne: Der Museumsstandort soll sich an zentraler Lage befinden und sowohl mit dem ÖV als auch zu Fuss für alle Menschen erreichbar sein, wofür das Zeughaus Musegg denkbar ungünstig ist. Wichtig für den Gerichtsstandort ist, dass alle Gerichte unter einem Dach mit guter Infrastruktur untergebracht werden können, wobei die zentrale Lage für uns kein zwingendes Kriterium ist. Wir Grünen begrüssen, dass sich eine Spezialkommission dieser Angelegenheit annimmt und die Rochade zwischen Gericht und Museum, wie vom Regierungsrat vorgeschlagen, nochmals gründlich überdacht wird.

GLP: Die parlamentarische Arbeitsgruppe zur Standortfindung hat ihre Arbeit soeben erst aufgenommen. Einen konkreten Standort zu nennen, wäre der falsche Zeitpunkt. Für die GLP ist entscheidend, dass bei der Standortfindung die Stadt Luzern von Anfang an einbezogen wird und eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln gewährleistet ist. Zum aktuellen Zeitpunkt erachten wir es als nicht zweckmässig, wenn jede Partei ihren Wunschstandort veröffentlicht. Für diese Diskussion warten wir die Resultate der parlamentarischen Arbeitsgruppe ab.

Laptops sind aus Luzerner Schulen nicht mehr wegzudenken. Für die GLP muss der Kanton noch wesentlich mehr tun. Patrick Hürlimann (Luzern, 22. Juni 2022)

Wo besteht im Kanton Luzern betreffend digitaler Dienste für die Bevölkerung Nachholbedarf?

Mitte: Der Kanton Luzern ist einer der ersten Kantone, welche eine Digitalstrategie hat (Planungsbericht). Nun geht es an die Umsetzung. Im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist auch der digitalen Grundversorgung Beachtung zu schenken. Die Mitte Kanton Luzern fordert, dass der Zugang zur digitalen Welt für alle Bewohner/Bewohnerinnen im Kanton Luzern gleichmässig sichergestellt wird. Nur so können neue Arbeitsplatz- und Arbeitszeitmodelle, die Entlastung von Verkehrsinfrastrukturen und die sukzessive Steigerung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf mittelfristig etabliert werden.

SVP: Das Grundangebot stimmt – Potenzial gibt es aber in allen Bereichen. Wichtige Beispiele sind vorausgefüllte Steuererklärungen, der effizientere Austausch von Raum- und Liegenschaftsdaten (Objektdaten) sowie ein übergeordnetes Serviceportal von Kanton und Gemeinden. Die SVP fordert und fördert die Digitalisierung – verlangt aber auch Rücksicht auf jene, die die Digitalisierung vor Herausforderungen stellt.

FDP: Das Ziel muss sein, dass in Zukunft alle Dienste – wo keine begleitende Unterstützung nötig ist – für die Bevölkerung und die Wirtschaft online erledigt werden können. Die digitalen Leistungen müssen deshalb ausgebaut und in allen Kantonsgebieten erreichbar sein. Viele Verfahren und administrative Abläufe könnten in einem Serviceportal für kantonale und kommunale Dienstleistungen vereinfacht und beschleunigt werden.

SP: Der Kanton Luzern zeigt sich wenig fit für die Digitalisierung und scheitert derzeit regelmässig mit Informatikprojekten. Es braucht eine übergeordnete Digitalisierungsstrategie, welche auch die Menschen einbezieht. Schülerinnen und Schüler müssen auf die digitale Arbeitswelt vorbereitet werden und für Erwachsene, insbesondere ältere Menschen braucht es Angebote, dass sie von den raschen Veränderungen nicht abgehängt werden.

Grüne: Im Kanton Luzern braucht es Mobilitätsplattformen, wo man seine Reise in einer App über verschiedene Verkehrsmittel planen und bezahlen kann. Luzernerinnen und Luzerner sollten sich einfacher digital an unserer Demokratie beteiligen können, leider setzt der Kanton hier kaum neue Instrumente ein. Unser Kanton muss zudem die Bevölkerung besser unterstützen, damit ihre Daten sicher sind (Cyber Security) und damit sie sich besser schützen kann vor Eingriffen in die Privatsphäre durch Staat und Unternehmen (Datenschutz).

GLP: Wir sehen hier noch grosses Potenzial und eine grosse Chance in Bezug auf die Transparenz über Verwaltungshandeln und Verwaltungsdaten. Das heisst, vorwärtsmachen beim Öffentlichkeitsprinzip und Open Government Data. Behördengänge müssen digitaler/schneller/transparenter werden – insbesondere für Unternehmen aus dem Ausland, die sich hier niederlassen wollen, und ihre Mitarbeitenden. Nachholbedarf (betreffend digitaler Dienste für die Bevölkerung) besteht ausserdem bei der Entwicklung einer E-ID zur effizienten Abwicklung von Behördengängen und Geschäften im digitalen Raum; bevorzugt auf Bundesebene, aber wenn es zu lange dauert, dann vorübergehend auf kantonaler Ebene.

In der Coronakrise mussten Restaurants zeitweise schliessen. Für sie und andere Betriebe könnte der Kanton Luzern laut der Mitte in der nächsten Krise schneller Lösungen finden. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. März 2021)

Die Coronakrise schüttelte auch die Luzerner Wirtschaft durch. Was muss der Kanton bei der Unterstützung das nächste Mal anders machen?

Mitte: Der Kanton Luzern hatte am Ende eine ausgewogene und im Vergleich zu anderen Kantonen gute Härtefallregelung. Er hat die relevanten Partner einbezogen. Für ein nächstes Mal würden wir uns wünschen, dass die Lösungsfindung etwas rascher erarbeitet werden kann.

SVP: Zunächst muss sich der Kanton zweimal überlegen, ob er die Massnahmen des Bundes immer mittragen und sogar noch verschärfen will. Er muss sich aber insbesondere früher darauf konzentrieren, eine Gleichbehandlung der Firmen als oberstes Ziel zu verankern. Dafür müssen sich Bund und Kantone besser abstimmen.

FDP: Nach Auszahlung der ersten Tranche von Härtefallhilfen stellten wir schnell fest, dass einige Branchen weder vom Bund noch vom Kanton berücksichtigt wurden. Die FDP hat diese Handlungsfelder schnell erkannt und nachträgliche Ausfallentschädigungen gefordert. Nach wie vor gibt es Ungleichbehandlungen, wie beispielsweise bei Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmern, Inhabenden von Kapitalgesellschaften, Start-up-Unternehmen, Neuunternehmerinnen und Neuunternehmern oder bei Mieten von Geschäftslokalen, die aufgearbeitet werden müssen.

SP: Der Kanton Luzern hat keine Eigeninitiative gezeigt, sondern gewartet, bis der Bund handelt. Dabei hat er die Luzerner Firmen einer unnötigen Unsicherheit ausgesetzt. Ganz hängen gelassen hat der Kanton Luzern die Menschen, die durch Kurzarbeit oder Long Covid massiv betroffen sind und denen er keinerlei zusätzliche Unterstützung hat zukommen lassen.

Grüne: Es war richtig, dass der Kanton Luzern den betroffenen Betrieben in der Covid-Krise schnell und unkompliziert geholfen hat. Doch während Unternehmen auf die Unterstützung des Staates zählen konnten, sieht dies für die Menschen im Kanton Luzern anders aus. Wir Grünen fordern, dass der Kanton jene Menschen finanziell unterstützt, die unter den Folgen von Corona, Inflation und der Energiekrise in finanzielle Probleme geraten sind.

GLP: Die Massnahmen des Kantons kamen an. Insgesamt waren sie (bewusst) reaktiv und richteten sich an den Massnahmen des Bundes. Aus Sicht der GLP verbesserungswürdig ist die Tatsache, dass die Verfahren sehr kompliziert waren und die Kommunikation mangelhaft. Die Kompetenz einer guten Krisenkommunikation muss auf jeden Fall – auch mit Blick auf weitere Krisen – von der Regierung angegangen werden. Wir hatten das Thema in unseren Voten im Rat (Coronadebatte) entsprechend moniert.

