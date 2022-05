Umwelt «Parteien können sich ruhig stärker engagieren»: Beim Thema Windenergie drohen keine Wahlverluste Laut einer Studie der Uni Luzern haben lokale und politische Faktoren wenig Einfluss darauf, ob Windräder akzeptiert werden oder nicht. Auch das Wahlverhalten ist kaum betroffen. Reto Bieri Jetzt kommentieren 30.05.2022, 17.00 Uhr

Soll die Energiewende gelingen, braucht es mehr Strom aus erneuerbaren Quellen. Während der Bau von Solarpanels in der Regel kaum umstritten ist, sieht es bei der Windkraft anders aus. Sie wird zwar von den meisten Menschen grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Doch sobald konkrete Projekte geplant werden, kommt es in der Regel regional zum Widerstand.

Eine politikwissenschaftliche Studie der Uni Luzern hat dieses Dilemma nun vertieft untersucht. Verfasst haben den Artikel, der Mitte Mai in der Schweizerischen Zeitschrift für Politikwissenschaft publiziert wurde, Resul Umit und Lena Maria Schaffer. Letztere ist Assistenzprofessorin für Politikwissenschaft an der Uni Luzern, wo Umit bis 2020 während zweier Jahre als Post-Doktorand gearbeitet hat.

Die Schweiz ist laut Umit ein geeignetes Studienobjekt. Grund: «Aktuell gibt es nur rund 40 Turbinen. Um die von der Politik definierten Ziele der Energiewende zu schaffen, müssten allerdings mehrere hundert Windräder gebaut werden», sagt Umit per Skype aus Oslo, wo der 38-jährige Politikwissenschafter aktuell an der dortigen Universität arbeitet.

In den nächsten Jahren und Jahrzehnten werde in der Schweiz viel passieren. Aus der bisherigen Forschung sei bekannt, dass viele Menschen gegenüber der Windkraft grundsätzlich positiv eingestellt seien. «In den USA sind es mehr als 80 Prozent», so Umit. Werde aber ein Windrad in der Nachbarschaft geplant, komme es zu Opposition. Trotz einiger Forschungsarbeit wisse man noch nicht genau, warum das so sei:

«Vermutet wird, dass die Menschen das Gefühl haben, ein Windrad verschandele die schöne Landschaft.»

Im Gegensatz zu anderen Studien hätten Umit und Schaffer nicht einfach Fragen gestellt, sondern ein Experiment in Form einer Online-Umfrage durchgeführt. Rund 4000 Personen haben teilgenommen. Die Befragten bilden laut Umit in etwa den Durchschnitt der Schweizer Bevölkerung ab bezüglich Alter, Geschlecht und Region.

Drei Faktoren stehen im Zentrum der Studie:

Das Ausgestelltsein: Sehen die Befragten eine Windturbine oder nicht

Die Lokalisation: Befindet sich ein Windrad inner- oder ausserhalb der eigenen Region.

Die Politisierung: Wird das Thema Windkraft von Parteien aufgegriffen, sei es befürwortend oder ablehnend

Umit und Schaffer untersuchten, wie die drei Faktoren auf die öffentliche Akzeptanz sowie auf politische Wahlen wirken.

Unter anderem haben sie der Hälfte der befragten Personen ein Foto einer schönen Landschaft mit einer Windanlage gezeigt. «Übrigens eine aus dem Entlebuch», sagt Umit schmunzelnd.

Eine der beiden Windturbinen beim Standort Feldmoos/Rengg auf dem Gemeindegebiet von Entlebuch. Bild: PD

Für die andere Hälfte haben die Forschenden das Windrad wegretouchiert.

Mit knapp einer Megawatt Leistung und etwas über 50 Meter Rotordurchmesser erzeugt das hier wegretouchierte Windkraftwerk Strom für den Bedarf von fast 300 Haushalten. Bild: PD

Was die Wissenschafter herausgefunden haben, bestätigt zumindest bei einem Punkt die bisherige Forschung: Die öffentliche Akzeptanz des Windenergieausbaus ist höher, wenn Personen einem visuellen Windradszenario ausgesetzt waren. «Jene Gruppe, die das Foto mit der Turbine sah, war grundsätzlich positiver eingestellt gegenüber Windkraftanlagen als die andere Gruppe», erklärt Umit.

Möglicherweise empfänden die Leute Windräder nicht mehr als etwas Bedrohliches, wenn sie es konkret sehen. Eine mögliche Erklärung: Wenn Menschen sich etwas vorstellen müssen, sie sich tendenziell etwas Schlechtes imaginieren, so Umit. «Aufgrund unserer Resultate empfehlen wir deshalb Politikerinnen und Politikern sowie Unternehmen, Windradprojekte unbedingt zu visualisieren.» Nur: Visualisierungen werden von Gegnern oft übertrieben gross dargestellt, von Befürwortern tendenziell zu klein. Diesem Problem ist sich Umit bewusst.

«Wir empfehlen eine realistische Darstellung.»

Eine Überraschung war für die Forschenden hingegen, dass die Resultate bezüglich der Regionalität von den Erwartungen abwichen. So habe es keine grosse Rolle gespielt, ob die Befragten mit Windprojekten inner- oder ausserhalb ihres Wohnkantons konfrontiert worden seien. Die Zustimmung oder Ablehnung sei in etwa gleich geblieben.

Die Studie der Uni Luzern, die vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wurde, hat zudem die Auswirkungen auf das Wahlverhalten untersucht. Auch hier fielen die Resultate anders als erwartet aus. «Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Wählerinnen und Wähler politische Parteien für ihre Positionen zur Windenergie weder belohnen noch bestrafen, selbst wenn in ihrer Gegend bald Turbinen errichtet werden könnten», sagt Resul Umit und resümiert: «Die Parteien könnten sich deshalb ruhig stärker für Windräder engagieren, da sie keine Angst vor Wahlverlusten haben müssen.»

