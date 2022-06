Dioxin-verseuchte Böden: Kanton Luzern schaut genauer hin

Umweltbelastung Dioxin-verseuchte Böden: Auch der Kanton Luzern will nun genauer hinschauen In Lausanne haben mit Dioxin verseuchte Grundstücke für Schlagzeilen gesorgt. Auch der Kanton Luzern wird aktiv. Vorerst allerdings nur punktuell. Reto Bieri 14.06.2022, 05.00 Uhr

Der Hitzkircher SP-Kantonsrat Josef Schuler will mittels einer parlamentarischen Anfrage wissen, ob es auch im Kanton Luzern Probleme mit Dioxin-verseuchten Böden gibt. Auslöser ist die Stadt Lausanne: Dort wurde vor einem Jahr festgestellt, dass verschiedene Grundstücke mit Dioxin belastet sind. Messungen zeigten, dass das Ausmass grösser ist, als bisher angenommen. Grosse Teile des Stadtgebiets sind von Dioxin-verschmutzten Böden betroffen. Vermutet wird, dass Abgase aus der städtischen Kehrichtverbrennungsanlage verantwortlich sind, bevor moderne Filtersysteme installiert wurden.

Untersucht werden dürfte wohl auch das Gebiet der ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage Ibach in Emmen, die 2020 abgerissen wurde. Bild: Patrick Hürlimann (Emmen, 7. Oktober 2020)

Auch die Luzerner Regierung will nun genauer hinschauen. Wie sie in der Antwort auf Schulers Vorstoss schreibt, habe man aufgrund der Dioxin-Belastungen in Lausanne Abklärungen zur Situation im Kanton Luzern initiiert. «Da die Analytik von Dioxinbelastungen sehr aufwendig ist, werden die Untersuchungen auf die Gebiete mit der höchsten Gefährdung in der Umgebung von ehemaligen, potenziellen Emittenten von Dioxinen konzentriert.» Diese liegen in der Agglomeration Luzern in den Gemeinden Luzern, Emmen und Ebikon. Um welche Standorte es sich genau handelt, dazu äussert sich die Dienststelle Umwelt und Energie auf Anfrage nicht.

Nebenprodukte bei Verbrennungsprozessen Dioxine entstehen in kleinsten Mengen als Verunreinigungen, wenn chlorhaltiges Material und organische Substanzen zusammen stark erhitzt werden. So fallen beispielsweise Dioxine als Nebenprodukte bei Verbrennungsprozessen an. Ebenfalls können bei Bleichprozessen mit Chlor oder bei metallurgischen Prozessen, zum Beispiel bei der Eisen- und Stahlherstellung, Dioxine entstehen. (pd)

Gestützt auf die Ergebnisse sollen detailliertere Untersuchungen eine Gefährdungsabschätzung an insgesamt rund 40 Standorten erlauben, schreibt die Regierung weiter. Sofern Überschreitungen festgestellt würden, prüfe die Dienstelle Umwelt und Energie, ob Menschen, Tiere oder Pflanzen konkret gefährdet seien. Gegebenenfalls schränke man die Nutzung ein oder veranlasse eine Sanierung.

Konzept ist in Vorbereitung

Untersuchungen der Bodenbelastungen würden im Kanton Luzern bisher erst «lokal und punktuell» durchgeführt. «Um eine Verbesserung der Kenntnis in Bezug auf die stoffliche Bodenbelastung zu erhalten, ist derzeit ein Konzept für die Untersuchung von im Kanton prioritären Bodenbelastungen in Vorbereitung», heisst es weiter.

Die Regierung geht davon aus, dass rund zehn Prozent der Kantonsfläche als mutmasslich chemisch belastet zu beurteilen sei. Im Kanton Luzern gebe es zahlreiche, räumlich begrenzte Bodenbelastungen. Dazu gehörten – meist ehemalige – Industriestandorte, Deponien mit Siedlungs-, Gewerbe- und Industrieabfälle, Schiessanlagen und -plätze sowie Unfallstandorte. Dies alles sei im Kataster der belasteten Standorte erfasst. Weitere Böden, die mutmasslich chemisch belastet sind, seien zwar im sogenannten Prüfperimeter Bodenverschiebung verzeichnet, aber bisher nicht auf ihre effektive Belastung untersucht worden.