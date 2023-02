Fasnachtsumzug Grosswangen: Klimakleber in der Fasnachtshölle

Umzug in Grosswangen Mit Bundesrat und Klimakleber in der Fasnachtshölle Welche Ehre für die Säulizunft Stettenbach Grosswangen: Am Umzug vom Sonntag ist der Gesamtbundesrat mit dabei. Und da sind auch noch die Klimakleber. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 19.02.2023, 19.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«In Grosswangen ist die Hölle los»: Das Motto des grossen Fasnachtsumzugs der Säulizunft Stettenbach Grosswangen hätte im Grunde genommen gar nicht aufs Programm gedruckt werden müssen. Die rund zehntausend Zuschauer, die am Sonntagnachmittag die Hauptstrasse säumten, wären von selber draufgekommen. In Grosswangen ging nämlich eineinhalb Stunden lang echt «höllisch» die Fasnachtspost ab.

Ein wildes Sujet Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Oberdorf und Kolonie. Ihr Motto: Züku's Biografie fahrt verbi, Oberdorf ond Kolonie. Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Züku's Biografie fahrt verbi, Oberdorf ond Kolonie. Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Wöschwyber der Karnöffelzunft Willisau. Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Ein wildes Sujet Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Heubächli Schuelhuus. Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Skiclub Afrika Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Wöschwyber der Karnöffelzunft Willisau. Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Figuros Fieri. Ihr Motto: Ice Breaker. Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Schlosswyher Spinnen Ettiswil Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Bild: Pius Amrein (grosswangen, 19. Februar 2023) / Luzerner Zeitung Carneval die menzenowa. Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Bild: Pius Amrein (Grosswangen, 19. Februar 2023) Kindergarten Grosswangen mit dem Motto Pippi Langstrumpf Bild: Leserreporter Kindergarten Grosswangen mit dem Motto Pippi Langstrumpf Bild: Leserreporter

56 Nummern stark war der Korso, der ab 14 Uhr durchs Dorf zog. An die 1600 Mitwirkenden und 16 Guggenmusiken liessen es knattern und rattern, ruggen und guuggen, fauchen und rauchen. Die Fasnacht hatte am Fasnachtssonntag das Rottal, in diesem Jahr Grosswangen und seine Säulizunft als Metropole, voll im Griff. Dem Zunftmeisterpaar Peter «Zücku» und Yolanda Zurkirch und dem Kanzlerpaar Doris und Josef Müller waren denn auch der Fasnachtsstolz und die Freude über das grossartige Geschehen ins Gesicht geschnitten, wie sie in ihren Kutschen an der Menge vorbeiparadierten.

Mit vor Ort dabei waren selbstverständlich auch die andern Rottal-Zünfte mit ihren Fasnachtsgewaltigen: Nadia und Kurt Hofstetter-Keller von der Zieberlizunft Sigigen und das Zunftmeisterpaar der Muggezunft Ettiswil, Peter und Sonja Ziswiler-Theiler. Ihnen konnten auch die hartnäckigen «Klimakleber», welche zu Beginn des Umzugs den Asphalt demonstrativ für sich einnahmen, nichts anhaben. Die «Aktivisten» hatten zu Umzugsbeginn – getreu ihrem Motto «(K)leben und (K)leben lassen» – das Kleben gelassen und liessen die Fasnacht leben.

Auch Lokales kam zum Zug

So konnte alles ungehindert ablaufen, die wüsten, rauen Saurächemannen und auch die gfürchigen Ostergauer Moorsträgele etwa ungeniert ihr fasnächtliches Unwesen treiben und der Pleitegeier ungehindert über dem Geschehen schweben; Säulizunftmeister «Zückus»-AHV-Bike konnte seine Kurven ziehen und er selber sich mit der Gattin im Pool suhlen.

Jede Menge Prächtiges und Originelles gab es einen Umzug lang zu bestaunen. So etwa auch «königliches Treiben» unter dem Motto «Wir sind keine Engel». Auch Lokales kam zum Zug: So konnte man etwa vernehmen, dass trotz Wegzug der Valiant-Filiale auch künftig nicht nur die Kirche, sondern auch die Bank im Dorf bleibt: «Waliant Bank Wüschiswil» heisst der Ersatz.

Gegen Schluss des Umzugs wurde es gar politisch hochprominent: Die Oldtimer-Traktorfreunde Rottal liessen gleich den Gesamtbundesrat aufkreuzen. Jeder und jede tuckerte auf einem alten Gefährt vorbei, garniert mit seinem/ihrem Konterfei und einem träfen Spruch. «Alles bestens gelaufen», konnte Umzugschef Uli Walten mit Genugtuung am Abend resümieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen