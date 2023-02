Fasnachtsumzug 2023 der Götschi-Zunft Hildisrieden

Fasnacht Mit dieser Rakete von Musk geht’s von Hildisrieden direkt zum Mars, wetten? Sogar eine abfliegende Rakete hatte der Umzug in Hildisrieden zu bieten. Das Publikum war ob dem Resultat vieler Bastelstunden begeistert. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 19.02.2023, 19.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Götschizunft Hildisrieden lud am Sonntag zum Umzug. Pünktlich und mit dem Klassiker «Sweet Child O’Mine» von Guns N’ Roses liefen die Lüütertüter im Poncho und mit Lama los. Musikalisch bot der Umzug jede Menge Klassiker aus den 1980er- und 90er-Jahren wie etwa «Smells like Teen Spirit» von Nirvana oder «Another One Bites the Dust» von Queen. Die meisten Guggenmusigen spielten zwar leider ohne Grende, aber einige warteten mit kleinen Choreografien auf oder tanzten gleich selbst.

Die Oelibrönner. Bild: Nadia Schärli (Hildisrieden, 19. Februar 2023) Die 11er-Musig hatte Elon Musk dabei, Bild: Nadia Schärli (Hildisrieden, 19. Februar 2023) Wotsch e Banane? Die Zunftmeister-Kutsche der Götschi-Zunft. Bild: Nadia Schärli (Hildisrieden, 19. Februar 2023) Die Altzunftmeister thematisieren das Beizestärbe. Bild: Nadia Schärli (Hildisrieden, 19. Februar 2023) Die Lüütertüüter mit Poncho und Lama. Bild: Nadia Schärli (Hildisrieden, 19. Februar 2023) Die Schnäggeschläcker huldigen den Appenzellern. Bild: Nadia Schärli (Hildisrieden, 19. Februar 2023) Aufgepasst! Bild: Nadia Schärli (Hildisrieden, 19. Februar 2023) Zum Schluss nochmals Elon Musk, diesmal von den Hahnerüüchern. Bild: Nadia Schärli (Hildisrieden, 19. Februar 2023)

Am Umzug gab es auch weitere Klassiker, wie beispielsweise die Pferde, die vor dem Zunftmeisterpaar Oliver und Rita Rüttimann herliefen. Das Zunftmeister-Motto lautet «E Huet, e Schnauz, mer gfauts». Die Festzelte des Zunftmeisters waren das Thema des Zunftwagens. Klassisch war natürlich auch das Verteilen von Orangen und alkoholischen Getränken.

Der Umzug hatte neben den Klassikern einige Höhepunkte zu verzeichnen, regionale Themen etwa: Die Nummer des Altzunftmeisters zeigte das Beizensterben. Die Kreuze aus Bierharassen umrahmten die aufgeräumte, geschlossene Beiz, während «Spiel mir das Lied vom Tod» lief. Sehr aktuell auch Barzillus: Mit «De Problem-Wolf» kombinierten sie das Raubtier, das in der Gegend gesichtet wurde, mit dem FCL – inklusive einer Wolfsfalle.

Die Altzunftmeister thematisieren das Beizensterben. Bild: Nadia Schärli (Hildisrieden, 19. Februar 2023)

Mit Elon Musk zum Mars – natürlich ab Hildisrieden

Doch auch internationale Begebenheiten wurden thematisiert: Die 11er-Musig hatte Elon Musk dabei, der an der Tageskasse Tickets zum Mars verkaufte, wo gejasst wurde. Auch die Hahnerüücher haben die Space X dabei – eine imposante Rakete, die sogar losflog.

Mit dieser Rakete der Hahnerüücher gehts mit Elon Musk zum Mars, wetten? Bild: Nadia Schärli (Hildisrieden, 19. Februar 2023)

Das Eidgenössische Schwingfest 2023 brachte die Böögenzunft Neudorf mit. Voran liefen Kuhglocken, dahinter eine Trychlegruppe – angeführt von zwei Frauen. Sogar den Unspunnenstein hatte sie dabei. Der Hildisrieder Sportverein HSV ist sich hingegen sicher, dass es Infantino in Hildisrieden gefallen würde. So möchten sie sich für die Fussball-WM 2034 bewerben. Neue Stadien brauche man nicht, die Festzelte des Zunftmeisters genügten. Dass die Fussball-WM im Winter stattfand, nahm der Junggesellenclub Erlosen gleich zum Anlass, die Winterspiele 2030 auch in Katar zu verorten. Das Bob-Team war schon bereit – und wurde von einem Peitschenschwingenden angetrieben.

Der süsse Höhepunkt – neben all den Süssigkeiten, die verteilt wurden – bildete die Gruppe der Primarschule. Mit selbst gebastelten spitzigen Zauberhüten und kleinen Konfettikanonen verzauberten sie das Publikum, das nach dem Umzug auf dem Schulhausareal weiterfeierte

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen