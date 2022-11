Uni Luzern Femizide werden statistisch nicht erhoben – eine Masterstudentin sagt, warum es wichtig wäre Gewalt an Frauen aufgrund ihres Geschlechts kommt auch in der Schweiz vor. Eine Masterstudentin kommt zum Schluss, dass es wichtig wäre, Femizide statistisch zu erheben. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

In der Schweiz tötet im Schnitt alle zwei Wochen ein Mann eine Frau, weil sie eine Frau ist – und begeht einen sogenannten Femizid. Das geht aus einer Schätzung des Rechercheprojekts «Stop Femizid», das Medienberichte analysiert, hervor. Konkrete Zahlen dazu gibt es in der Schweiz nicht. Die meisten Femizide geschehen im häuslichen Kontext. Es gibt aber auch Fälle, bei denen sich die Betroffene und der Täter nicht gekannt haben.

Femizide werden in der Schweiz statistisch nicht erhoben. Eine Schätzung geht davon aus, dass im Schnitt alle zwei Wochen eine Frau infolge Gewalt durch Männer stirbt. Symbolbild: Franziska Willimann

Mit Femiziden hat sich die Luzernerin Andrea Frei in ihrer Masterarbeit an der Uni Luzern in diesem Jahr näher beschäftigt – und erhielt dafür im September den Preis für die beste Masterarbeit an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. «Was mich zu Beginn der Arbeit berührt hat, war, dass ich mich über ein so wichtiges Thema im Alltag nicht informiert fühlte. Das hat auch damit zu tun, dass von offizieller Stelle Femizide statistisch nicht erhoben werden. Als ob Femizide in der Schweiz nicht geschehen würden.»

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen Am 25. November 1960 ermordete der militärische Geheimdienst der Dominikanischen Republik die drei Schwestern Mirabal, weil sie sich gegen den Diktator aufgelehnt hatten. 20 Jahre später wurde der Tag zum internationalen Gedenktag ausgerufen. Er soll an die Opfer von Gewalt an Frauen erinnern. Noch heute werden an diesem Tag weltweit Aktivitäten geplant, etwa die Schweizer Präventions- und Sensibilisierungskampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen», die sich in diesem Jahr auf Femizide fokussiert. Es beteiligen sich über 100 Organisationen mit Veranstaltungen und Aktionen wie Workshops, Ausstellungen oder Fachveranstaltungen.

Frei wollte herausfinden, welche Prozesse zu den Zahlen in der polizeilichen Kriminalstatistik führen. Sie fokussierte sich dabei auf Tötungen im häuslichen Bereich, da diese Kategorie dem Femizid am nächsten komme. «Ich wollte greifbar machen, wie die statistische Kette funktioniert und wie sie die heutige Zählung von geschlechterbasierten Gewalt- und Tötungsdelikten prägt. Und was dies für die Schaffung einer neuen Kategorie Femizide bedeutet, die teilweise von der Zivilgesellschaft und einzelnen Politikerinnen gefordert wird.»

Erkenntnis: «Soziales Phänomen soll sichtbar werden»

Sie sprach mit diversen Institutionen, mit Schutzeinrichtungen für Opfer, der kantonalen Polizei, der Staatsanwaltschaft sowie dem Bundesamt für Statistik (BFS). «Fälle gehen nur in die Statistik ein, wenn sie bei der Polizei gemeldet werden. Danach beginnt die Datensammlung und die Einteilung dieser Gewalt in Kategorien. Dabei sind bestimmte Beziehungsarten zwischen Opfer und Täter wichtige Faktoren für die Kategorisierung einer Tötung als häusliche Gewalt.»

Frei kam zur Erkenntnis, dass es wichtig wäre, Femizid als statistische Kategorie festzulegen, um diese Form der Gewalt als soziales Phänomen sichtbar zu machen und ihre Realität anzuerkennen. Denn:

«Offizielle Statistiken informieren zum einen die Öffentlichkeit, sie beschreiben unsere Gesellschaft und wir orientieren uns daran. Zum anderen werden politische Massnahmen oft mit Zahlen begründet.»

Die Kategorie häusliche Gewalt reiche nicht aus, um Gewalt an Frauen zu beschreiben. «Da gerät die eigentliche Ursache des Tötungsdelikts, die systematische und anhaltende Geschlechterungleichheit, in den Hintergrund», sagt die 45-Jährige, die nun im Bereich Bildung und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz doktoriert.

Es laufen bereits Massnahmen beim BFS

Sie weist ausserdem darauf hin, dass die polizeiliche Kriminalstatistik nur einen Bruchteil der Fälle von Gewalt an Frauen abbilde. Frei sagt: «Die Dunkelziffer ist gross. Wenn man Femiziden entgegenwirken möchte, braucht es generell mehr Informationen über alle Formen von geschlechterbasierter Gewalt, ihren Ursachen und Ausprägungen.»

Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner seien der Erhebung von Femiziden sehr offen gegenübergestanden. Ausserdem laufen bereits Massnahmen beim BFS, um mehr über die Tötungen zu erfahren. «Dazu wären regelmässige Bevölkerungsbefragungen nebst der polizeilichen Kriminalstatistik ideal. Das ist natürlich eine Ressourcenfrage, denn eine neue Zählinfrastruktur kostet. Aber am Ende wird gezählt, was als wichtig gilt. Daher sehe ich den Ball nun bei der Politik.»

Hinweis: Infos unter www.stopfemizid.ch

