Uni Luzern Masterarbeit Chancengleichheit sozialer Aufstieg

Uni Luzern Masterabsolvent setzt sich mit dem gesellschaftlichen Auf- und Abstieg auseinander Jonas Bühler hat sich in seiner Masterarbeit mit der Chancengleichheit in der Schweiz auseinandergesetzt – das Resultat sei für die Schweiz erfreulich. Nuria Steiner Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Jonas Bühler hat seinen Master in Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 14.3.2023)

Inwiefern ist der soziale Aufstieg, konkret die Chancengleichheit, in der Schweiz gewährleistet? Dieser Frage hat sich Jonas Bühler im Rahmen seiner Masterarbeit angenommen. «In meiner Arbeit ging es mir darum, Licht ins Dunkel zu bringen, welchen Einfluss der familiäre Hintergrund auf den späteren Erfolg der Kinder hat», sagt er. Dafür hat er sich angeschaut, wie stark sich Geschwister innerhalb einer Familie im Bildungsstand und im Einkommen ähneln.

Der 24-Jährige aus Luzern hat diesen Winter den Master in Wirtschaftswissenschaften mit der Spezialisierung Politische Ökonomie an der Universität Luzern abgeschlossen. «Es hat mich stets fasziniert, wie unsere Gesellschaft ausgestaltet ist, was sie prägt und wie politökonomische Rahmenbedingungen gesetzt werden.» Dieses Interesse brachte ihn schlussendlich zu seinem Studium und auch zum Thema der Masterarbeit.

Um herauszufinden, wie wichtig der familiäre Hintergrund in Anbetracht des sozialen Auf- oder Abstieges ist, hat er sich auf die Zahlen des Datensatzes «Schweizer Haushalt-Panel» gestützt. «In dieser Langzeitstudie werden seit 1999 jährlich die gleichen privaten Haushalte zu den Lebensbedingungen in der Schweiz befragt.»

«Schweizer Gesellschaft ist sehr durchlässig»

«So konnte ich die Geschwister ihrer Familie zuordnen und vergleichen, wie stark sie sich im Einkommen und anderen Statusindikatoren ähneln.» Es sei also eine empirische Arbeit mit einer statistischen Schätzmethode. In der Ökonomie werden die gesellschaftlichen Aufstiegschancen an Indikatoren wie dem Bildungsstand, dem Einkommen und dem Vermögen ermittelt. Jonas Bühler erklärt: «Je eher das gesellschaftliche Auf- und Absteigen möglich ist, desto unabhängiger ist das eigene Einkommen vom Elternhaus.»

«Laut meinen Schätzungen ist die Schweizer Gesellschaft etwa im Vergleich zu den USA sehr durchlässig.» Dies bedeute, dass es von einer Generation zur nächsten durchaus möglich sei, gesellschaftlich aufzusteigen. «Forscher der Uni St.Gallen haben gezeigt, dass in der Schweiz das Einkommen der Kinder lediglich zu 14 Prozent von dem der Eltern abhängt. Spitzenökonomen schätzen den gleichen Zusammenhang in den USA auf bis zu 50 Prozent.»

Laut Bühler ist also in der Schweiz eine «Tellerwäscher-Karriere» eher möglich als in dem Land des grossen amerikanischen Traums. Als Beispiel nennt er Sergio Ermotti, der es vom Banklehrling bis an die Spitze der UBS brachte, während sein Vater ein «einfacher» Bankangestellter war. «Die Schweiz steht in Sache sozialer Mobilität gut da, die gesellschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten sind verglichen mit dem Ausland intakt», sagt Bühler.

Jonas Bühler vor der Universität Luzern, an der er seinen Master absolviert hat. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 14.3.2023)

Unterschied von Chancengleichheit und Ergebnisgleichheit

«Ich finde es wichtig, dass in dieser Debatte der Unterschied von Chancengleichheit und Ergebnisgleichheit nicht vergessen geht.» Gleichheit im Ergebnis würde bedeuten, dass alle Individuen gleich viel verdienen. Bei der Chancengleichheit hingegen geht es darum, dass allen Menschen die Möglichkeit zusteht, ihre eigenen Lebenspläne zu verwirklichen, egal welcher familiäre Hintergrund gegeben ist. «Chancengleichheit ist für mich viel höher einzustufen, denn in meinen Augen sollte der einstige Erfolg im Leben auf der individuellen Gestaltungsfreiheit beruhen und unabhängig von Herkunft und anderen, nicht selbst verantworteten Einschränkungen sein», führt Bühler aus.

Von den Erkenntnissen aus der Masterarbeit kann Bühler auch künftig profitieren. Er doktoriert am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern und schaut nun im Detail hin, was die Treiber des familiären Einflusses sind. «Gleiche Voraussetzungen und somit Chancengerechtigkeit sind in meinen Augen nämlich eines der Fundamente für eine faire Gesellschaft. Es lohnt sich, genaustens hinzuschauen.»

