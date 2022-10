Masterabsolvent der Uni Luzern erforscht Rolle der Religion

Uni Luzern Masterabsolvent stellt fest: Religion fördert den Zusammenhalt der Schweizer Bevölkerung Milan Weller hat mit seiner Masterarbeit die Rolle der Religion bei der Bildung von Sozialkapital in der Schweiz untersucht – das Resultat sei für die Kirche erfreulich. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Stärkt Religion den Zusammenhalt in der Schweizer Gesellschaft oder wirkt sie spaltend? Dieser Frage hat sich Milan Weller im Rahmen seiner Masterarbeit angenommen. «In der Wissenschaft besteht darüber eine Uneinigkeit, die häufig ideologisch geprägt ist», sagt er. Durch eine neutrale Analyse wollte er deshalb Klarheit schaffen.

Der 24-Jährige aus Zürich hat diesen Sommer den Master «Religion – Wirtschaft – Politik» an den Universitäten Luzern, Zürich und Basel abgeschlossen und ist nun als Forschungsmitarbeiter an der Universität Luzern tätig. Seine Masterarbeit «Sozialkapital und Religion. Eine Sekundäranalyse des Freiwilligen-Monitors Schweiz 2020» wurde vom Springer-Verlag ausgezeichnet und ins Verlagsprogramm aufgenommen.

Masterabsolvent Milan Weller hat sich mit der Rolle der Religion in der Schweiz auseinandergesetzt. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 19. Oktober 2022)

Weller untersuchte, welche Rolle der Religion bei der Aufrechterhaltung und Generierung von sozialem Kapital in der Schweiz zukommt. «Sozialkapital beschreibt den Wert sozialer Beziehungen in einer Gesellschaft», erklärt er. Darunter fallen die Aspekte des sozialen Vertrauens und des freiwilligen Engagements. Ist in einer Gesellschaft viel Sozialkapital vorhanden, also vertrauen und unterstützen sich die Menschen gegenseitig, stärkt dies die Demokratie und fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Religiöse Menschen sind häufiger freiwillig engagiert

Weller analysierte den Freiwilligen-Monitor 2020, eine repräsentative Befragung zur Freiwilligenarbeit hierzulande. «Die Schweiz eignet sich gut für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Religion und Sozialkapital, da sie religiös, kulturell und sprachlich sehr vielfältig ist sowie über eine sehr engagierte Zivilgesellschaft verfügt.» So sei ein tendenziell positiver Effekt von Religion auf das freiwillige Engagement und soziale Vertrauen der Bevölkerung festzustellen.

Allerdings müssen dabei formelle Religionszugehörigkeit und religiöse Praxis unterschieden werden. Während erstere allein keine Erhöhung des Sozialkapitals bewirke, seien Leute, die regelmässig beten oder in die Kirche gehen, häufiger freiwillig engagiert und gut vernetzt. In den religiösen Gemeinschaften können sich Gleichgesinnte regelmässig treffen, austauschen und zusammenarbeiten. Dadurch werde ihr Vertrauen in andere Menschen gestärkt.

Ausserdem informiere die Kirche ihre Gemeinde über bestehende Nöte und Hilfsgelegenheiten, was zu mehr freiwilligem Engagement führe. «Die Sorge für die Mitmenschen ist ein Bestandteil der religiösen Überzeugung vieler Menschen», sagt Weller. Somit erweise sich die religiöse Praxis als einer der stärksten Faktoren, die Sozialkapital schaffen. «Dieses Resultat ist für die Kirche erfreulich und kann sie dazu ermutigen, ihre Mitglieder bei sich zu behalten.»

Bedeutungsverlust der Religion gefährdet Sozialkapital bisher nicht

Zurzeit treten viele Leute aus den Landeskirchen aus und die Religion verliert zunehmend an Bedeutung in unserer Gesellschaft. Gefährdet diese Entwicklung den Sozialkapitalbestand in der Schweiz? Weller: «Ich sehe darin keine unmittelbare Gefahr, denn trotz der Abnahme der Religiosität konnte bisher kein Rückgang des Sozialkapitals festgestellt werden.»

Das passt zu seiner Erkenntnis, dass hauptsächlich praktizierende Gläubige Sozialkapital schaffen. Zumal dies wohl kaum jene Personen sein werden, die aus der Kirche austreten. «Da das Sozialkapital eine tragende Säule der Schweizer Gesellschaft darstellt, ist es dennoch sinnvoll, diesbezüglich ein Auge auf die gesellschaftlichen Entwicklungen zu haben.»

Auch von der Religion losgelöste Faktoren stärken das Sozialkapital. Hohe Bildung etwa schaffe ein höheres Vertrauen in andere Menschen und führe zu mehr Engagement. Dasselbe gelte für Sportangebote, Vereine oder Jugendtreffs, wo sich Menschen mit ähnlichen Interessen austauschen und gegenseitig unterstützen können.

Ein neuer Faktor, der in der Forschung bisher kaum thematisiert werde, seien zudem Internetnetzwerke. Diese eröffnen neue Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten und sich zu engagieren. Obwohl auch er das in seiner Arbeit nicht thematisiert hat, sagt Weller: «Da sehe ich ebenfalls Potenzial, dass diese viel Positives bewirken können.»

