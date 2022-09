Universität Luzern Vom fiktiven Gerichtssaal in die Kanzlei – das Studium führte Jus-Absolventin Alina Krebs um die Welt 60 angehende Juristinnen und Juristen haben diesen Sommer den Master an der Uni Luzern abgeschlossen. Eine davon ist Alina Krebs. Sie hat nicht den Weg des geringsten Widerstands gewählt – und das hat sich ausgezahlt. Miriam Abt Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Die Gänge der Universität Luzern sind wieder gefüllt, auf dem Vorplatz herrscht ein «Glöif». Zahlreiche Lernwillige haben diesen September ein Studium in Angriff genommen, für Alina Krebs ist es ein Zurückkommen. Die 27-jährige Stadtluzernerin hat seit kurzem den Master in Recht in der Tasche und ist ihrem Ziel damit um einen Schritt näher.

Die Luzernerin Alina Krebs hat diesen Sommer den Master in Recht an der Universität Luzern abgeschlossen. Bild: Nadia Schärli

(Luzern, 21. September 2022)

Schon als Kantischülerin wollte sie Recht studieren und war sich in ihrer Wahl lange sicher. «Bis ich gemerkt habe, wie viele Möglichkeiten es tatsächlich gibt» – auch Sprachen haben es ihr angetan. Zahlreiche Informationsveranstaltungen später ist sie doch dort gelandet, wozu sie von Beginn an tendierte. Seither steuert sie Abschluss für Abschluss auf das Anwaltspatent zu.

Von Luzern nach Genf nach Austin

Aber mit einigen Umwegen: Bereits während des Bachelorstudiums verbrachte sie ein Semester in Genf. Das war ihr jedoch nicht weit weg genug, so zog es sie kurz vor Masterabschluss an die University of Texas in Austin, USA. Krebs erzählt:

«Ich habe es mir zum Ziel gemacht, Möglichkeiten auszunutzen, die meinen Horizont erweitern.»

In den Vereinigten Staaten erwartete sie ein riesiger Campus – «so wie man es sich von den Filmen vorstellt». Unigebäude, Bibliotheken und Sportanlagen so weit das Auge reicht. Entsprechend waren Besuche von Sportveranstaltungen und Sommertage am Pool der Universität Teil ihres Alltags.

Der Unterricht in Austin sei fordernd gewesen und die Vorlesungsstrukturen anders, interaktiver als gewohnt. Dafür sei auch die Stimmung familiärer, trotz der Grösse der Universität: «Da geht man öfters auch mal mit den Professoren einen Kaffee trinken in der Pause.»

Ein Gerichtsverfahren auf Probe

Eine weitere Horizonterweiterung für Alina Krebs war ihre Masterarbeit. Sie verfasste sie im Rahmen eines sogenannten Moot Courts – eines simulierten Gerichtsverfahrens, ausgetragen als Wettbewerb. Solche Veranstaltungen gibt es weltweit, sie entschied sich aber für eine internationale Variante in Schiedsverfahren. Diese sei bekannt dafür, «as close as it gets» zur Realität zu sein, um es in Krebs’ Worten auszudrücken.

Sie trat zusammen mit drei Mitstudierenden der Uni Luzern an, die sie zuvor nicht kannte. «Zum Glück waren alle schnell in ihrer Rolle», denn die Gruppe verbrachte gezwungenermassen viel Zeit miteinander. Acht Monate lang dauerte es von Bekanntgabe des Themas bis zur mündlichen Präsentation.

«Während dieser Zeit versteht dich nur dein Team.»

Zu einem fiktiven Verfahren verfasste das Unilu-Quartett eine Klageschrift sowie eine Klageantwort – und versetzte sich damit in zwei gegensätzliche Perspektiven. Passend zu den damaligen pandemiebedingten Einschränkungen war auch der Fall, den sie bearbeiteten: ein Rechtsstreit zwischen Pharmaunternehmen über die Lizenz zur Herstellung eines Covid-19-Impfstoffs. Alina Krebs und ihr Team waren erfolgreich damit, ihre Klageschrift landete unter den besten fünf Prozent von knapp 400 teilnehmenden Teams.

Via Zoom zur Praktikumsstelle

Der mündliche Teil hätte in Wien stattfinden sollen, wurde aber in eine Videokonferenz umgewandelt. So wie das gesamte Rahmenprogramm des Wettbewerbs, darunter der Networkingapéro. Krebs blickt auf eine ungewohnte Situation zurück, verblieb aber nicht weniger positiv: Die neu geknüpften Kontakte verhalfen ihr zu einer Praktikumsstelle in einer – realen – Kanzlei in Zürich.

Diese wird sie nach ihrer aktuellen Tätigkeit beim Luzerner Kantonsgericht antreten. Anschliessend steht ihr nichts mehr im Weg, bis auf das Bestehen der Anwaltsprüfung – «hoffentlich beim ersten Versuch».

