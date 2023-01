Universität Luzern «Warum nicht?» – Dekan der neuen Medizinfakultät kann sich von Krankenkasse finanzierten Lehrstuhl vorstellen Stefan Boes wird der erste Dekan der neuen Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Medizin an der Universität Luzern. Er verrät, welche Aufgaben er als Erstes anpacken will und kündigt drei neue Professuren an. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 28.01.2023, 15.02 Uhr

Stefan Boes in der Bibliothek der Universität Luzern. Er ist der erste Dekan der neuen Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Medizin. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Januar 2023)

Dass sich Stefan Boes mit Gesundheit befasst, sieht man ihm an. Topfit präsentiert sich der 44-Jährige in seinem Büro im Universitätsgebäude beim Luzerner Bahnhof. Kein Wunder: Zu seinen Hobbys zählen viele körperliche Aktivitäten, etwa Wandern oder Skifahren mit der Familie, wie er erzählt.

Gut hat der erste Dekan der neuen Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Medizin an der Universität Luzern eine aktive Freizeitgestaltung. Denn in seinem Berufsleben werde er künftig viel Zeit in Sitzungen verbringen, nicht nur an der Universität, sagt der Vater von drei Kindern lachend. «Als Dekan bin ich Schnittstelle zu unseren Partnern wie zum Beispiel dem Kantonsspital, der Hirslanden Klinik St.Anna, dem Schweizer Paraplegiker-Zentrum oder der Schweizer Paraplegiker-Forschung. Dieses Netzwerk zu pflegen, ist mir wichtig.»

Der gebürtige Konstanzer fungiert also auch als eine Art Aussenminister der neuen Fakultät. Diese nimmt am 1. Februar ihren Betrieb auf, nachdem der Luzerner Kantonsrat im vergangenen Jahr grünes Licht gegeben hat zur Gründung von zwei neuen Fakultäten.

Bessere Reputation soll Uni attraktiver machen

Boes ist gelernter Ökonom. Für die Gesundheit hat er sich nach seinem Studium entschieden. «Die spezielle Angebots-Nachfrage-Situation im Gesundheitsbereich fand ich aus ökonomischer Sicht schon immer spannend.» Hinzu komme: «Der Gesundheitssektor ist gesellschaftlich bedeutend. Gesundheitsversorgung und -politik, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, bringen einen Mehrwert für uns alle. Hier wollen wir als Fakultät massgeblich beitragen.»

Seit zehn Jahren ist Boes als Professor für Gesundheitsökonomie in Luzern tätig. Es wird also kein Mediziner die neue Fakultät führen. Das sei kein Richtungsentscheid, sagt Boes. «Alle Bereiche in der Fakultät haben Gleichberechtigung in der weiteren Entwicklung.» Die gesundheitswissenschaftlichen Studiengänge habe er von Anfang an begleitet und stark geprägt. «Ich bringe viel Erfahrung mit von unserer Aufbauphase.» Insofern sei seine Wahl zum Dekan eine natürliche gewesen.

Das Departement für Gesundheitswissenschaften und Medizin existiert bereits, jetzt wird es zur Fakultät. Werden nun einfach die Schilder ausgetauscht und die Briefköpfe angepasst? «Von der Funktionsweise her ändert sich nicht viel. Das Departement ist wie eine Fakultät organisiert und erhält nun auch den Namen», sagt Stefan Boes. Was sich ändere, sei aber die Reputation. Und davon erhofft man sich an der Universität Luzern viel. «Das Ziel ist es, unsere Forschung noch kompetitiver auszurichten und attraktive Forschungspartner für Kooperationen zu gewinnen», erklärt der neue Dekan.

«Im akademischen Umfeld hat das Auftreten als Fakultät ein deutlich höheres Gewicht», sagt Stefan Boes. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. Januar 2023)

Zudem werde man als Fakultät attraktiver für Studierende, aber auch für Forschende. «Im akademischen Umfeld hat das Auftreten als Fakultät ein deutlich höheres Gewicht.» Boes nennt die Fakultätsgründung einen Meilenstein. «Mit der Gründung sind wir nun vollkommen eingebettet neben den anderen Fakultäten und ergänzen das humanwissenschaftliche Profil der Universität mit dem Thema Gesundheit.»

Drei neue Professuren

Vor Stefan Boes stehen viele neue Aufgaben, die er nun anpacken will. «Die Weiterführung unserer Aufbauarbeiten wird mich zu Beginn am meisten beschäftigen.» Die Fakultät wolle sich in gesellschaftlich wichtigen Zukunftsthemen positionieren. «Dazu gehört zum Beispiel die Digitalisierung, Health Data Science, personenzentrierte Versorgung mit Fokus auf das Kindes- und Jugendalter oder die interprofessionelle Grundversorgung.» In diesen Bereichen stünden im Frühjahr drei Berufungsverfahren für neue Professuren an.

Weitere Aufgaben, die Boes beschäftigen werden, sind die Stärkung der Fachbereiche und die Weiterentwicklung der Lehrprogramme. «Daneben möchte ich unserer Nachwuchsförderung ein besonderes Augenmerk schenken», so Boes. Die Fakultät wolle den «vielfältigen Bedürfnissen unserer Doktorierenden und Habilitierenden gerechtwerden, damit sie ihre akademischen Karrieren individuell entwickeln können».

Krankenkasse könnte Lehrstuhl finanzieren

Die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsversorgern und den Krankenkassen will Boes ebenfalls intensivieren. «Die Zukunft der Grundversorgung liegt aus meiner Sicht ganz klar in integrierten Versorgungsmodellen.» Dafür müssten alle Akteure im Gesundheitswesen abgeholt und die Schnittstellen zielgerichtet bedient werden. Das funktioniere zwischen der ambulanten und stationären Grundversorgung schon sehr gut, auch wenn es immer noch finanzielle Fehlanreize im System gebe.

«Da sind neben den Versorgern auch die Krankenkassen als Tarifpartner gefragt, die Qualität und Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems sicherzustellen», sagt Boes. Die Universität könne dazu mittels Studien wissenschaftliche Grundlagen liefern.

Und ist es denkbar, dass dereinst eine Krankenkasse einen Lehrstuhl an der neuen Fakultät finanziert? «Warum nicht?», fragt Boes zurück. «Eine der Grundvoraussetzungen dafür wäre einfach, dass die wissenschaftliche Unabhängigkeit gewährleistet ist.» Die Krankenkassen hätten ein Interesse an Grundlagenforschung, zum Beispiel an den Präferenzen der Bevölkerung bei der Wahl der Krankenversicherung. «Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die mir da einfallen würde, um ein attraktives Forschungsprofil für eine durch die Krankenkassen finanzierte Professur zu entwickeln.»

