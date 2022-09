Unterhaltung Das Nottwiler Gaming-Hotel zog über 400 Schaulustige an – zweite Ausgabe ist bereits in Planung Das erste Zentralschweizer Videospiel-Festival ist dieses Wochenende erfolgreich über die Bühne gegangen. Ein Augenschein zeigte: Nicht nur Gamer fanden den Weg nach Nottwil. Federico Gagliano 04.09.2022, 19.39 Uhr

Ali Dapar aus Bern testet den Formel-1-Simulator im Hotel Sempachersee. Bild: Roger Grütter (Nottwil, 3. September 2022)

Der Empfangsbereich im Hotel & Conference Center Sempachersee in Nottwil hat am vergangenen Wochenende etwas anders ausgesehen als gewöhnlich: Bildschirme, Konsolen und Simulatoren waren über die Räume und Gänge verteilt, Figuren von Videospiel-Ikonen wie Super Mario oder der blaue Igel Sonic prangten auf den Tischen.

Anlass dafür war das erste Gaming-Festival der Zentralschweiz, welches das Hotel gemeinsam mit der Plattform Swiss Gaming organisiert hat. Dazu wurde im Hotel für zehn Franken Eintritt alles vorgeführt, was die Gaming-Szene inzwischen zu bieten hat: Vom Formel-1-Cockpit zu Virtual-Reality-Brillen bis hin zu Konsolen aus den 1980ern und 90ern war für alle Altersklassen etwas dabei. Zusätzlich durfte man sein Können nicht nur an einigen Turnieren messen, sondern auch gleich gegen E-Sport-Profis antreten.

In den Räumlichkeiten des Hotel waren Konsolen mit verschiedenen Videospielen verteilt. Bild: Roger Grütter (Nottwil, 3. September 2022) Das Gaming-Hotel-Team half bei aufwendigeren Spielen wie dem Formel-1-Simulator. Bild: Roger Grütter (Nottwil, 3. September 2022) Am Gaming Hotel hab es einige Konsolen zu bestaunen: Sowohl neue... Bild: Roger Grütter (Nottwil, 3. September 2022) wie auch ältere. Bild: Roger Grütter (Nottwil, 3. September 2022) Das Spielmuseum Gameorama lieferte analoge Unterhaltung mit einigen Brettspielen. Bild: Roger Grütter (Nottwil, 3. September 2022) Die Sammlungs des Luzerner Spielmuseums Gameorama umfasst über 600 Spiele. Bild: Roger Grütter (Nottwil, 3. September 2022) Kompetetive Besucherinnen und Besucher konnten sich in Videospielen wie «FIFA »messen. Bild: Roger Grütter (Nottwil, 3. September 2022) Sehr beliebt war das «Super Smash Bros. Ultimate»-Turnier. Bild: Roger Grütter (Nottwil, 3. September 2022) Die Finalisten müssten auf der Bühne gegeneinander antreten. Bild: Roger Grütter (Nottwil, 3. September 2022)

Die vielen Facetten der Gaming-Welt

Besonderen Anklang fand das «Super Smash Bros.»-Turnier, bei dem man ein Preisgeld von über 2500 Franken ergattern konnte. Das beliebte Prügelspiel aus dem Hause Nintendo lockte diverse ehrgeizige Spielerinnen und Spieler an. Einige waren dafür extra aus der Westschweiz hergereist – denn wer sich hier qualifiziert, darf bei einem noch grösseren Turnier mitmachen, an dem die Besten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz antreten.

Für die weniger kompetitiven Festival-Besucher gab es einige Workshops, die andere Facetten der Videospiel-Welt beleuchteten. Beispielsweise, wie Videospiele entstehen: Der Luzerner Kim Hunkeler erzählte aus seinem Alltag als Spieleentwickler. Er selbst arbeitet an einem eigenen Projekt, «Jahto: Savior of the Sky», das voraussichtlich nächstes Jahr erscheinen soll.

Was es braucht, um erfolgreich zu streamen

Doch nicht alle Gaming-Fans wollen selber spielen – manche schauen lieber nur zu. Deshalb florieren Streamingplattformen wie Twitch. Ein solcher Streamer ist David «Enkera» Costa. Während der zwei Festivaltage spielte er nicht nur live für seine rund 6500 Follower verschiedene Games, er beantwortete auch Fragen darüber, was es alles braucht, um ein erfolgreicher Streamer zu werden. Sein Haupttipp:

«Man muss sich selber treu bleiben, sich nicht verstellen.»

Für alle, die einen digitalen Detox zwischendurch brauchten, war das Luzerner Spielmuseum Gameorama zur Stelle. Diese boten draussen eine Auswahl an Brettspielen an, die man ausprobieren durfte. Daneben konnte man sich mit einigen Videospiel-inspirierten Getränken und Speisen stärken, wie Luigis Spaghetti oder ein blauer Sonic-Mojito.

«Das ist einzigartig»

Laut Sascha Komaromy, Leiter der Plattform Swiss Gaming und Mitorganisator des Events, ist das Gaming-Hotel nicht nur eine Premiere für die Zentralschweiz:

«Ich kenne keinen anderen solchen Anlässe, die in einem Hotel stattfinden. Das ist einzigartig.»

Für das Hotel sei das Festival interessant, um eine neue Zielgruppe zu erreichen und die Bekanntheit zu stärken, sagte Nyuscha Fratton, Verantwortliche für Marketing und Kommunikation beim Hotel Sempachersee. Ist das geglückt? Platz hätte das Haus für bis zu 2000 Gäste - ganz so viele waren es dann doch nicht. Laut Fratton lag die totale Besucherzahl bis am Sonntagabend 18 Uhr bei 400 Gästen.

Fratton zieht dennoch ein positives Fazit. Zwischen den Gästen habe es sowohl Gamer wie Nichtgamer gegeben, das Gastro-Angebot sei gut angekommen und die Stimmung sei lebendig und positiv spielerisch geprägt gewesen, «genau wie wir es uns gewünscht haben. Viele waren über die Grösse des Angebots überrascht und freuen sich schon auf das nächste Mal.» Denn das Gaming-Hotel soll zum jährlichen Ereignis werden. Die zweite Ausgabe hat bereits ein Datum: am 8. und 9. September 2023 wird im Hotel Sempachersee wieder gezockt.