Theatergruppe Schötz: Premiere von «Wo isch deheim» ist geglückt

Unterhaltung Gelungene Theaterpremiere in Schötz: Wenn die Schüchternheit amouröse Grenzen setzt Viel Witz und Spass, aber es geht auch ans Herz: Die Theatergruppe Schötz hat am Wochenende mit dem Stück «Wo isch deheim» erfolgreich ihre Premiere in der Theaterschüür gefeiert. Hannes Bucher 04.09.2022, 23.38 Uhr

Milena (Manuela Frey) vermisst ihre Heimat Bulgarien. Bild: Hannes Bucher (Schötz, 3. September 2022)

Premierenstimmung am Wochenende in der Theaterschüür in Schötz: Wie die Protagonisten die Bühne betreten, verbreiten sie erst eine Prise Betroffenheit. Da ist Bauer Ernst Fischbacher (Thomas Strebel), der den Tod seiner Frau beklagt, umgeben von seinen Nachbarn, die seine Trauer teilen.

Es zeigt sich aber bald, dass der Bauer heillos überfordert ist. Die Waschmaschine überschäumt, Haushalt und Hühnerstall wachsen ihm buchstäblich über den Kopf. Fazit: Eine Frau muss her, möglichst bald.

Witwer geht auf Partnerinnensuche

Heiratsvermittlerin Amanda Lieb (Luzia Kunz) schaltet sich ein. Es geht auf Werbetour. Eine «Auslese» an Kandidatinnen wird dem schüchternen und gefühlsmässig unbeholfenen Witwer präsentiert. Schliesslich wird er «fündig»: Milena (Manuela Frey) aus Sofia folgt ihm in die Schweiz. Bauer Ernst Fischbacher weiss jedoch nicht, dass sie ihr Töchterchen Nadja (Norina Kunz) in der alten Heimat zurücklässt. Und mit ihr einen grossen Teil ihres Herzens.

Bauer Ernst Fischbacher (Thomas Strebel) begrüsst Milenas Töchterchen Nadja (Norina Kunz). Bild: Hannes Bucher (Schötz, 3. September 2022)

Darin findet sich dennoch Platz für den knorrigen Schweizer, der seinerseits «Schmetterlinge im Bauch» fühlt, das Ungewohnte aber nicht in Worte und Taten ummünzen kann.

Als «Eine tiefsinnige Komödie» ist das Stück «Wo isch deheim» (Theaterfassung eines Films von Regisseur Herbert Marberger) mit Recht übertitelt. Unbeschwertheit und Spass überwiegen, gerade im ersten Akt. In der zweiten Hälfte werden beim Publikum mit rührenden Szenen tiefere Gefühlsebenen angesprochen. Die Heiterkeit kennt dann Grenzen, wenn Milenas Tränen rinnen, wenn sie feststellt, dass ihr «Daheim» in der Ferne ist und die gefühlsmässige Unbeholfenheit des Bauern dem möglichen Glück in die Quere kommt. Es sei verraten: Umso schöner ist dann das Happy End.

Musik ist einmal lüpfig, dann wieder tiefsinnig

Viel Lust aufs Theaterspielen hatten alle, stellten Regisseur Herbert Marberger und Susanne Fischer, Co-Präsidentin der Theatergruppe Schötz, fest. Diese «Theaterlust» ist denn auch omnipräsent: Temperamentvoll, frisch und zügig wird den ganzen Abend agiert – vom ganzen elfköpfigen Ensemble.

Die Hauptdarsteller Manuela Frey und Thomas Strebel haben eine grosse Bühnenpräsenz zu bestreiten. Sie überzeugen in ihren Rollen mit den vielen wechselnden Gefühlswelten. Regisseur Herbert Marberger setzt mit der Fotoprojektion (bei der Stadtbesichtigung) und der eingebauten Schattenspielszene geschickt zusätzliche theatralische Akzente.

Mit gekonntem Lichteinsatz (Samuel Käser, Fabian Segenreich, Jürg Kümmerli) kommt die Ambiance der Theaterschüür eindrücklich zum Tragen. Carmen Odermatt mit der Bratsche und Karl Odermatt am Akkordeon untermalen das Geschehen stimmungsvoll, sie spielen einmal lüpfig und leicht auf, untermalen dann wiederum Tiefsinnigeres, getragen und fein akzentuiert.

Theaternachwuchs ist vorhanden

«Wir haben uns bestens unterhalten, es war überaus heiter und köstlich»: Bruno und Ursula Häfliger aus Ettiswil verlassen wie wohl die meisten Besucherinnen und Besucher die Schötzer Theaterschüür aufgeräumt und schmunzelnd. Sie alle dürfen die Gewissheit haben, dass die bald 50-jährige Vereinsgeschichte der Theatergruppe weitergeht. Denn Nachwuchs gibt es genügend, wie Co-Präsidentin Susanne Fischer sagt:

«Wir haben viele junge, neue Mitglieder, die gern spielen wollen, und viele, die ringsum mithelfen.»

Eine davon ist Jasmin Wallimann. Sie ist zum ersten Mal dabei und spielt die vier jungen Frauen aus Sofia in Personalunion – und hat «riesig den Plausch gehabt», wie sie sagt. Dies dürfte auch dem Publikum in den sieben weiter anstehenden Aufführungen so ergehen.