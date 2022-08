Unterhaltungsgastronomie Die «Königin von Mallorca» kehrt zurück und eröffnet in Sursee neue Schlagerbar Die singende Bardame Silvia Kaufmann ist nach kurzem Aufenthalt im Kanton Schwyz wieder in ihrer Region aktiv. Ab 2. September singt und serviert sie in der Bar des Restaurants Brauerei. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 17.08.2022, 11.00 Uhr

Silvia Kaufmann in der neuen Schlagerbar. Dominik Wunderli (Sursee, 12. August 2022)

Der Countdown läuft. In knapp drei Wochen gehen in Silvia Kaufmanns neuer Schlagerbar in Sursee die Lichter an. Dann wird die Schötzerin ihrer Kundschaft wieder singend Getränke servieren und Schlagerpartys feiern, wie sie das zuvor schon in mehreren Lokalen in der Zentralschweiz zu tun pflegte. «Das schlägt ein. Ich habe ein treues Publikum, das die Art, wie ich eine Bar führe, schätzt», ist die Schlagersängerin, die 2005 von Jürgen Drews zur «Königin von Mallorca» gekürt wurde, überzeugt.

Bis sie ihren Job wieder so ausüben kann, wie sie es am liebsten tut, müssen aber noch etliche Stunden in die Instandstellung der Bar investiert werden. Zudem ist ein kleiner Umbau nötig. Die Arbeiten sind im Gange, davon zeugen Elektromaschinen und Werkzeuge auf dem Tresen sowie zwei Leitern, die im hinteren Teil der geräumigen Bar platziert sind.

Aus «Lucky Smoker Bar» wird Nichtraucherlokal

Vor allem in diesem Abschnitt gibt es noch reichlich zu tun. «Wir müssen Gas geben, damit wir am 2. September bereit sind. Die eine Ecke wird zu einem kleinen Fumoir ausgebaut. Denn meine Schlagerbar wird wieder ein Nichtraucherlokal», erklärt Kaufmann. Das ist insofern erwähnenswert, weil dieser Abschnitt des Gebäudes des Hotelrestaurants Brauerei früher als «Lucky Smoker Bar» geführt wurde.

Der Name Lucky ist derzeit noch an den Fenstern zu lesen, er wird aber bald verschwinden. Glücklich wird dafür die neue Betreiberin sein. «Diese Bar hatte ich bereits 2016 im Auge. Nachdem ich die Schlagerbar in Horw durch einem Pächterwechsel nicht mehr weiterführen konnte, suchte ich anderweitig geeignete Räume. Das ‹Kreuz›, der frühere Samba Chäller in Rothenburg, entsprach damals exakt meinen Vorstellungen. Allerdings wusste ich schon beim Antritt, dass das Gebäude in absehbarer Zeit abgerissen wird und mein Gastspiel dort begrenzt sein würde. Die Bar in Rothenburg führte ich dennoch rund vier Jahre», beschreibt sie.

Daraufhin, anfang September 2020, eröffnete sie eine Schlagerbar im «Gleis» in Seewen. Das Gastspiel im Kanton Schwyz war indes nur von kurzer Dauer. Bereits am 2. November verkündete Silvia Kaufmann ihren Fans, dass die «Bar coronabedingt bis auf weiteres geschlossen bleibt». Sie öffnete nicht wieder. Kaufmann sagt:

«Es war ein ganz schlechtes

Timing, mitten in der Pandemie

eine Bar zu eröffnen.»

Die ihr auferlegten Zwangsferien nutzte sie für Musikprojekte und sie nahm sich Zeit für ihre Grosskinder, die Katze und vor allem auch für sich selber. «Aus der Ferne betrachtet, habe ich das Beste herausgeholt und mit der neuen Aufgabe in Sursee kann ich zuversichtlich nach vorne schauen», bilanziert die 55-jährige Sängerin.

Restaurant kombiniert mit Schlagerbar könnte funktionieren

Auf die Bar in der Brauerei wurde sie wieder aufmerksam, als sie dort zum Essen eingekehrt ist. Sie wandte sich an Pächter René Hodel. Beide glauben, dass die Bar einschlagen wird. «Das Restaurant in Kombination mit der Schlagerbar könnte sich bewähren. Ich habe den Eindruck, besonders junge Leute wollen wieder Musik hören, die sie verstehen und bei der sie mitsingen können», sagt Hodel.

Das Konzept ist wie gehabt. Die Schlagerbar ist von Mittwoch bis Samstag geöffnet, zum Apéro legt ein DJ auf, gegen Abend gibt's Live-Service mit Schlagerparty. Die Bar wird mit vier Bildschirmen und zwei Discokugeln ausgestattet. Kaufmann hat aber noch einen Nebenjob. Aktuell verbringt sie zwei bis drei Tage pro Woche in Mallorca, wo sie an der Bierstrasse im «Münchner Kindl» engagiert ist und für die Unterhaltung der deutschsprachigen Feriengäste sorgt.

