Unterricht Zuhause «Willkürlich die Anforderungen erhöht»: Homeschooling-Bewegung kritisiert Kanton wegen strengerer Vorgaben Eltern, die ihre Kinder nicht in die Volksschule schicken wollten, organisierten zum Teil ausgebildete Lehrpersonen für Privatunterricht. Eine Lehrperson durfte unter gewissen Umständen mehrere Vierergruppen unterrichten. Das ist nun nicht mehr möglich. Susanne Balli Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Zwei Kinder aus dem Kanton Luzern beim Homeschooling. Bild: Manuela Cavigelli

Vreny Spichtig ist enttäuscht. Die Präsidentin des Vereins Bildung zu Hause Kanton Luzern hat den Eindruck, der Kanton wolle das Homeschooling einschränken. Denn für dieses Schuljahr hat die Dienststelle Volksschulbildung die Bedingungen für das Erteilen von Bewilligungen für Privatunterricht an schulpflichtige Kinder deutlich verschärft. So müssen Eltern, die ihre Primarschulkinder zu Hause unterrichten, neu nebst einer Matura auch fachdidaktische und methodische Kompetenzen nachweisen können (wir berichteten).

«Homeschooling ist kein Spaziergang und für viele Eltern nicht umsetzbar, da es mit einem riesigen Aufwand verbunden ist»,

sagt Spichtig. Denn ein Elternteil müsse zu Hause bleiben und die meiste Zeit in den Unterricht investieren. «Eltern ohne Matura und Lehrerdiplom, die diesen Weg gehen wollen, entscheiden sich, den Bildungsauftrag an eine Person mit pädagogischer Ausbildung zu delegieren. Dies ist mit grossen Kosten verbunden», sagt sie. Diesen Weg wählen laut Spichtig immer mehr Eltern. Jede Familie habe ihre eigenen Beweggründe. Sie selber habe im Jobsharing mit ihrem Mann ihre mittlerweile erwachsenen drei Kinder selber unterrichtet und damit «sehr gute Erfahrung gemacht».

«Änderung ohne Vorwarnung»

Was Spichtig sauer aufstösst: Der Kanton erlaubt seit diesem Schuljahr einer Lehrperson nur noch den Privatunterricht von maximal vier Kindern. Vorher war dies anders. «2017 hat der Vorstand des Vereins Bildung zu Hause bei der Dienststelle Volksschulbildung erwirkt, dass es für eine ausgebildete Lehrperson möglich ist, zwei Vierergruppen getrennt zu unterrichten.» Diese Regelung habe für eine Lehrperson ein genügend grosses Einkommen gesichert. «Davon haben einige Lehrpersonen in den vergangenen vier Jahren Gebrauch gemacht», sagt Spichtig.

Vreny Spichtig ist überzeugt: Homeschooling hat eine Berechtigung. Bild: PD

Und so hätten sich einige Eltern auch im letzten Frühjahr entsprechend organisiert. Doch plötzlich habe es im Mai seitens Kanton geheissen, dass eine Lehrperson nur noch eine Vierergruppe unterrichten dürfe. Spichtig: «Das ist doch nicht in Ordnung. Eine Person mit Lehrerinnen- oder Lehrerdiplom darf in der Regelschule 20 bis 24 Kinder auf einmal unterrichten.» Sie fügt an, dass ein Kind im Homeschooling pro Woche die Hälfte der Wochenstundentafel, wie sie in der Volksschule vorgeschrieben ist, direkt unterrichtet werden muss. Das sei ein halbes Pensum einer Lehrperson. Für Spichtig ist klar:

«Der Kanton will diese alternative Unterrichtsform eindämmen, indem er willkürlich die Anforderungen an eine Bewilligung erhöht.»

Doch Homeschooling habe eine Berechtigung und sei für einzelne Familien, aber auch für Lehrpersonen eine «echte Alternative».

In der aktuellsten Version der Volksschulbildungsverordnung heisst es: «Eine Privatunterricht erteilende Person darf nicht mehr als vier Lernende unterrichten.» Dieser Paragraf hat sich in den letzten Jahren nicht geändert. Martina Krieg, Leiterin der Dienststelle Volksschulbildung, bestätigt allerdings, dass es im vergangenen Jahr in Einzelfällen Lehrpersonen gegeben habe, die mehr als eine Vierergruppe privat unterrichtete. «Diese Handhabung führte in der Praxis dazu, dass sich immer mehr Familien zu Lerngruppen zusammenschlossen», schreibt sie.

Kanton legt Bestimmungen wieder eng aus

Krieg erwähnt eine Situation, wo zwei Lehrpersonen mit je vier Lernenden im Privatunterricht gemeinsam an einem Ort gewesen seien, um miteinander zu lernen.

«Mit dieser Handhabung umgingen die Familien die Vorgaben für Privatunterricht sowie eine Bewilligung zur Führung einer Privatschule.»

Denn bei mehr als fünf Lernenden sei eine Privatschulbewilligung nötig. Es sei für die Schulaufsicht schlicht nicht möglich zu prüfen, ob nun jemand mit einer Bewilligung für zwei Lerngruppen à vier Lernenden diese gemeinsam unterrichte. Darum werde die Bestimmung nun wieder eng ausgelegt. Dies sei letztlich ein politischer Entscheid.

Vreny Spichtig aber findet: «Es kann nicht sein, dass die ganze Homeschoolbewegung wegen einer Situation verschärft wird.» Das stehe in keinem Verhältnis.

