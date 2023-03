Unterschätzte Erstanlaufstellen «Viele haben das Gefühl, wir verkaufen nur Medikamente» – Apotheken haben laut Luzerner Verband viel Potenzial Karin Häfliger ist Vorstandsmitglied im Luzerner Apothekerverein. Sie äussert sich im Interview zur aktuellen Medikamentenknappheit, über das in weiten Teilen der Bevölkerung noch unerkannte Potenzial der Apotheken und über politische Hürden. Interview: Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Karin Häfliger, Vorstandsmitglied des Luzerner Apothekervereins und Inhaberin der Sonnen-Apotheke. Bild: Patrick Hürlimann (Emmenbrücke, 13. 3. 2023)

«Das ist leider im Moment nicht erhältlich.» Wie oft pro Tag müssen Sie diesen Satz sagen?

Karin Häfliger: Das hängt stark davon ab, wie viel gerade läuft. Fünf bis zehn Mal pro Tag sicher, an manchen Tagen auch häufiger. Was auffällt: Immer wenn ein Medikament knapp ist, erhalten wir noch Rezepte von Ärzten, die das Präparat nicht mehr haben und hoffen, dass es bei uns noch erhältlich ist.

Zu welchen Hausmitteln raten Sie bei Erkältungssymptomen und Grippe?

Zum Glück gibt es gerade im Bereich von Grippe- und Erkältungssymptomen genügend Alternativen. Da können wir die Kundschaft auf ein anderes Medikament hinweisen, wenn ihr gewünschtes nicht vorhanden ist. Eine Ausnahme sind Kindermittel; die sind wirklich knapp. Abgesehen davon gibt es natürlich viele gute Hausmittel wie Zwiebelumschläge, Essigsocken oder Salzwasser gurgeln.

Stichwort Grippe: Die Welle scheint in diesem Winter besonders stark gewesen zu sein. Weshalb?

Das hat verschiedene Ursachen. Einerseits ist die Grippewelle diese Saison schon um die Weihnachtszeit aufgetreten, also früher als üblich. Sie war zwar weniger stark als auch schon, erschien aber stärker, weil wegen der Schutzmassnahmen gegen Corona auch das Grippevirus einen schweren Stand hatte. Zudem war bereits im Herbst vor der Grippewelle das RS-Virus sehr aktiv.

Wie hoch war der Ansturm auf die Grippeimpfung?

Ähnlich wie vor Corona. Gemäss Bundesamt für Gesundheit hat sich die Nachfrage auch schweizweit normalisiert.

Wie gross ist überhaupt noch die Nachfrage für Corona-Impfungen in den Apotheken?

Hier kann ich nicht für alle sprechen. Aber viele Apotheken konnten die vierte Corona-Impfung nicht vollständig stemmen, weil gleichzeitig auch Grippeimpfungen verabreicht wurden. Jetzt ist die Situation ruhiger. Corona-Impfungen werden nur noch selten verabreicht; meistens für Reisen. Abgesehen davon sind solche Impfungen aktuell nur noch für Risikogruppen empfohlen.

Werden noch Corona-Selbsttests verkauft?

Nur noch selten und unregelmässig. Vor allem dann, wenn die Leute aus persönlichem Interesse wissen wollen, ob sie nun an Corona oder einfach an einer Erkältung erkrankt sind.

Der Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten ist bekannt. Da bieten sich die Apotheken als Erstanlaufstellen geradezu an. Wie schätzen Sie das Potenzial ein?

Wir verstehen uns schon lange als erste Anlaufstelle bei einfachen und leichteren gesundheitlichen Beschwerden. Die Dienstleistungen der Apotheken sind in der Bevölkerung aber immer noch zu wenig bekannt. Dabei ist das Potenzial gross. Wenn sich die Krankheitssymptome weder selbstständig noch mit unserer Hilfe behandeln lassen, übernehmen wir auch die Triagefunktion und vermitteln die Patientinnen und Patienten an die richtigen Stellen weiter – inklusive einer ersten Einschätzung, wie dringlich das Problem ist.

Haben Sie das Gefühl, Ihr Beruf wird unterschätzt?

Schon ein bisschen, aber es wird stetig besser. Seit 2018 müssen Apothekerinnen und Apotheker nach ihrem Pharmaziestudium zusätzlich eine zweijährige Weiterbildung absolvieren. Dafür erhalten sie nicht nur die Kompetenz, eine Apotheke zu führen, sondern als ausgewiesene Medizinalpersonen auch Diagnosen zu stellen. Und seit einer Änderung des Heilmittelgesetzes 2019 können bestimmte verschreibungspflichtige Arzneimittel ohne Arztrezept vom Apotheker oder der Apothekerin direkt verordnet werden.

Nicht zuletzt stellten zu Beginn der Pandemie viele Apotheken Desinfektionsmittel selbst her, weil es zu wenig gab.

Ja, die Coronazeit rückte die Apotheken stark in den Fokus. Viele haben das Gefühl, dass wir nur Medikamente verkaufen, aber wir sind Generalisten, die ein grosses Fachwissen haben. Die Kapazitäten und vorhandene Ausgangssubstanzen vorausgesetzt, können Apotheken zum Beispiel auch Medikamente herstellen, die es sonst zu wenig gibt. Unsere Stammkundschaft kennt diese Kompetenzen in der Regel aber gut.

Wie setzt sich Ihre Stammkundschaft zusammen?

Bei uns in Emmenbrücke ist sie multikulturell zusammengesetzt. Das hängt aber stark vom Standort ab. Frisch Zugezogene aus dem Ausland suchen in der Regel nicht zuerst eine Apotheke auf, weil in ihrem Heimatland die Ärzte die erste Anlaufstelle sind. Dafür gibt es eine grosse Gruppe von älteren und/oder chronisch kranken Kundinnen und Kunden, für die nicht nur ihr Hausarzt, sondern auch ihre «Hausapotheke» ein wichtiger Ansprechpartner ist. Zur Stammkundschaft zählen zudem immer mehr junge Familien.

Warum gibt es nur 30 Apotheken im Kanton Luzern?

Hauptgrund ist die direkte Medikamentenabgabe durch Ärzte, die im Kanton Luzern erlaubt ist. In der Westschweiz, wo Ärzte Medikamente nicht direkt abgeben dürfen, gibt es eine höhere Apothekendichte. In Genf kommen 35 Apotheken auf 100’000 Einwohnende, im Kanton Luzern sind es 8. Auch haben bei uns die beiden Spitäler öffentliche Apotheken.

Würden Sie es begrüssen, wenn man die Apotheken politisch stärken würde?

Ja, auf jeden Fall. Aber Lösungen sind politisch schwierig durchzusetzen. Zum Beispiel beteiligen sich die Krankenkassen aktuell nur an den Medikamentenkosten, wenn sie über den Arzt verordnet werden. Um diese Praxis zu ändern, sind derzeit in Bundesbern Vorstösse hängig. Wir sind also auf einem guten Weg, aber es gibt noch einiges zu tun.

Wie stark sind die Apotheken vom Fachkräftemangel betroffen?

Die Versorgung ist noch nicht gefährdet, aber das Problem ist akut. Es ist auch für uns schwierig, geeignetes Personal zu finden. Einerseits nimmt der Wunsch nach Teilzeitstellen zu, insbesondere bei den vielen Frauen, die das Pharmaziestudium abschliessen. Andererseits gibt es seitens der Kundschaft das Bedürfnis nach langen Öffnungszeiten. Unsere Apotheke ist an 63,5 Stunden die Woche offen, die meisten Betriebe haben sechs Tage geöffnet. Während der Pandemie hat die Anzahl der Vollzeitstellen in den Apotheken um 14 Prozent abgenommen.

Wie begegnen Sie dieser Herausforderung?

Der schweizerische Apothekerverband prüft verschiedene Massnahmen wie verstärkte Werbung für den Beruf oder Verbesserungen der Arbeitsbedingungen. Bei der Ausbildung hat sich bereits etwas getan. Angehende Apothekerinnen und Apotheker können seit kurzem auch an der Uni Bern studieren. Neben der Uni Basel und der ETH Zürich sind es in der Deutschschweiz nun drei Standorte. Und bei der Grundbildung Fachfrau/Fachmann Apotheke sind die Kompetenzen erweitert worden. Bei der Digitalisierung sind die Apotheken schon weit, hier ergibt sich noch mehr Potenzial bei der Automatisierung von Abläufen.

Hinweis Karin Häfliger, 44, leitet seit dem 1. Januar 2018 die Sonnen Apotheke AG in Emmenbrücke als Geschäftsführerin und Inhaberin. Die Apothekerin ist ausserdem seit 2016 Vorstandsmitglied des Luzerner Apothekervereins. Sie ist verheiratet und wohnt in Alberswil.

