Veganuary: Hochschule Luzern untersucht Effekte

Veganismus Endlich weg vom «Chörnlipicker» – die Hochschule Luzern untersucht die Effekte des Veganuary Die Hochschule Luzern begleitet 19 Personen, die sich zum ersten Mal während eines Monats vegan ernähren. Bereits nach wenigen Tagen zeichnet sich ab, was die häufigsten Stolpersteine sind. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 17.01.2023, 16.30 Uhr

Anlässlich des Veganuary untersucht Marcel Zbinden von der HSLU den Trend erstmals aus konsumpsychologischer Sicht. Marcel Zbinden in seinem Büro mit Fotos auf dem Tisch, welche die Probanden verwenden, um ihre momentane Stimmung zu beschreiben. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. Januar 2023)

Wie geht es den Leuten, die sich entscheiden, einen Monat ohne tierische Produkte zu leben? Was sind die Stolpersteine? Was sind typische «Cheat»-Produkte? Welche neuen Lebensmittel haben sie kennengelernt? Welchen Einfluss hat der Verzicht auf ihre Gesundheit? Wie reagiert das Umfeld?

Diese Fragen stellen sich 19 Teilnehmende des diesjährigen Veganuary täglich. Der Grund: Sie machen bei einer Studie der Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit der Veganen Gesellschaft Schweiz mit. Die Studie hat laut dem Projektleiter, Marcel Zbinden, zum Ziel, mehr über die Funktionsweise des Veganuary zu erfahren.

Was ist der Veganuary? Der Veganuary soll dazu motivieren, sich während des ersten Monats im Jahr vegan zu ernähren. Die Vegane Gesellschaft Schweiz verschickt dabei täglich Newsletter an die Teilnehmenden, um diese zu unterstützen. Lanciert wurde die Kampagne vor sechs Jahren von einer britischen gemeinnützigen Organisation.

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt Zbinden seit vielen Jahren. Ein besonderes Interesse gilt dabei dem Thema Veganismus. So hat er im Jahr 2018 selbst auf eine rein pflanzliche Ernährung umgestellt. «Es war eigentlich nur ein Testversuch», erinnert er sich. Aus ein paar Tagen wurde schliesslich ein neuer Lebensstil.

Vom unfreiwilligen Teilnehmer bis zum interessierten Koch

Aus gesellschaftlicher Perspektive findet er das Thema spannend, weil bei Veganismus der Widerstand in der Bevölkerung trotz Abnahme nach wie vor gross ist. Dies insbesondere im Vergleich zu anderen Verhaltensanpassungen hin zu einem nachhaltigeren Lebensstil. «In Kommentarspalten geht es zwischen Veganern und Nicht-Veganerinnen häufig hoch zu und her. Es wäre zielführender, zunächst die Bedürfnisse zu verstehen, statt die immer gleichen Argumente zu nennen», so der Dozent für Wirtschaftspsychologie. Die Gründe für den Widerstand: «Leute fühlen sich durch die Forderungen der veganen Leute in ihrer Freiheit eingeschränkt. Zudem erleben viele eine kognitive Dissonanz, weil sie Tiere mögen und ihnen kein Leid zufügen wollen, sie aber dennoch essen.»

Die Teilnehmenden der Studie haben zuvor alle mehrmals wöchentlich oder täglich Fleisch gegessen. Verschiedene Gründe für die Teilnahme sind vertreten: «Ein Teilnehmer hat nur mitgemacht, weil seine Frau ihn dazu verdonnert hat.» Ein anderer sei leidenschaftlicher Koch, der lernen möchte, auch gut vegan zu kochen. So könne ein breites Feld abgedeckt werden.

In den ersten paar Januar-Tagen zeigte sich bereits, wo einige der Stolpersteine liegen. «Viele haben erwähnt, dass sie zwischendurch Hunger hatten, aber keine vegane Snacks zur Hand», sagt der 47-Jährige. Eine weitere Schwierigkeit sei der soziale Druck. «Zu verzichten, wenn es im Büro Schokolade oder einen Dreikönigskuchen gibt, fällt vielen schwer.» Oft würde dann von Kolleginnen und Kollegen noch darauf hingewiesen «das kleine bisschen Milch macht doch nichts», oder «gekauft wurde es ja eh schon». Viele sind aber auch erstaunt, wie offen ihr Umfeld auf den veganen Testmonat reagiert.

Tierwohl ist nicht so zentral

Bisher seien alle Teilnehmenden standhaft geblieben. Zbinden räumt aber ein: «Dass sie von der Hochschule beobachtet werden, hat da natürlich auch einen Einfluss.» Für den Erfolg zentral sei die Reaktion des Umfelds. «Wenn Familie und Freunde mitmachen, macht es das den Leuten deutlich einfacher, konsequent zu bleiben.» Am Schluss der Studie wird eine Collage, welche die Teilnehmenden aus Stimmungsbildern zusammenstellen können, auch über ihre Gefühlslage während des Monats Auskunft geben.

Wie geht er selbst mit Leuten in seinem Umfeld um, die nicht vegan leben? «Ich versuche nie, den Moralapostel zu spielen. Wenn sich aber jemand interessiert, dann diskutiere ich gerne über dieses Thema.» Nachdem er über 40 Jahre lang viel tierische Produkte gegessen hat, fühlt er sich nicht berechtigt, anderen Leuten zu sagen, wie sie sich zu ernähren haben.

Die Gründe für den Entscheid, sich vegan zu ernähren, verändern sich im Laufe der Ernährungsumstellung. Zu Beginn halten sich Nachhaltigkeit, Gesundheit und Tierleid noch etwa die Waage. «Wenn die Leute aber komplett auf vegan umgestellt haben, dann wird das Tierleid häufig zum zentralen Grund.»

Weg vom «Chörnlipicker»-Image

Ein Ziel des Projekts ist es unter anderem, Erkenntnisse für Unternehmen zu gewinnen, die in diesem Bereich Fuss fassen möchten. «Ich bin als über 30-jähriger Mann sicher ein bisschen ein Exot unter den vegan lebenden Menschen in der Schweiz», sagt Zbinden mit einem Schmunzeln. Die Teilnehmerzahlen des Veganuary zeigen aber, dass sich immer breitere Schichten der Gesellschaft dafür interessieren: 2015 haben weltweit 12'000 Personen mitgemacht. Im vergangen Jahr waren es 620'000 und allein in der Schweiz über 8000.

Trotz Trend: Nur eine kleine Minderheit lebt rein pflanzlich. Momentan sind es in der Schweiz 0,6 Prozent der Bevölkerung. Aber die Akzeptanz von veganer Ernährung steige laufend, mitunter auch aufgrund der steigenden Anzahl an Flexitariern. So entwickle sich das Image von Veganern und Veganerinnen auch endlich weg vom «Chörnlipicker».

