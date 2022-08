Gewitter-Warnung für das Entlebuch: Hagel und Überflutungsgefahr

Unwetter Gewitterfront verdunkelte den Himmel über Luzern, Kerns und Stans und sorgte für überflutete Strassen Für am Freitagabend kam es in der Zentralschweiz zu starken Gewittern. Die Folge: Starkregen und überflutete Strassen. Aktualisiert 26.08.2022, 17.25 Uhr

Am Freitagabend verdunkelte sich der Himmel in weiten Teilen der Zentralschweiz. Wetterdienstleister haben ein Unwetter der Stufe Rot registriert. Unter anderem in der Region Entlebuch: