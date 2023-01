Upcycling Sie fertigt aus kaputtem Material neue Gegenstände an Alte Veloschläuche sind für Silvia Schlegel inspirierend. Die 52-jährige Konditor-Confiseurmeisterin aus Luzern fertigt aus kaputtem Material neue Alltagsgegenstände an. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 02.01.2023, 11.00 Uhr

Silvia Schlegel an ihrem Arbeitsplatz bei sich zu Hause. Dominik Wunderli (Luzern, 7. Dezember 2022)

Aus kaputten Veloschläuchen haben wir früher Spatzengabeln gebastelt. Haben Sie den Gummi auch auf diese Weise entdeckt?

Silvia Schlegel: Die Bezeichnung habe ich noch nie gehört. Wovon reden Sie?

Man nehme eine Astgabel, aus einem Veloschlauch geschnittene Ringe und ein Stück Leder. Als Geschosse eignen sich Kieselsteine.

Das ist eine Steinschleuder. Dies scheint die ultimative Erinnerung vieler Leute im Zusammenhang mit Veloschläuchen zu sein. Ich kenne da eher die Kugel aus den Gummiringli, die man an einer Schnur befestigt und wegfetzt. Nein, Schleudern fertige ich keine an.

Auch nicht als Auftrag?

Wenn Sie mir eine Astgabel bringen, würde ich es für Sie ausnahmsweise tun. Sind Sie ein Tierfreund?

Natürlich. Auf Spatzen würde ich nie schiessen. In welcher Form hatten Sie früher mit Schläuchen zu tun?

Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Mein Vater hatte eine Velowerkstatt in Hausen am Albis. Ich mochte diesen Werkstattgeruch. Wahrscheinlich ist dies ein Grund.

Ihre Gegenstände wirken nicht wie Basteleien, die man so schnell nebenbei am Feierabend anfertigt. Ihr Sortiment am Weihnachtsmarkt ist mir aufgefallen, weil ich glaubte, es seien teure Lederartikel.

Tatsächlich investiere ich einen Drittel meiner 24 Stunden pro Tag in meine Arbeit bei Richemont in Luzern und nehme mir nebenbei ein bisschen Zeit für meine Bastelleidenschaft.

Kann man das einfach oder haben Sie spezielle Ausbildungen gemacht?

Vermutlich liegt bei mir etwas Talent vor. Zudem legte ich zu Hause in der Werkstatt öfter mal Hand an, bin daher von klein auf eine geschickte Handwerkerin. In meinem Beruf brauche ich diese Eigenschaft natürlich auch. Ich besuchte aber zum Beispiel einen Holzschnitzkurs. Wenn ich noch einmal eine Lehre beginnen würde, könnte ich mir eine als Schreinerin vorstellen. Das liegt mir. Weil ich aber in einem Mehrfamilienhaus wohne, lasse ich die Holzbearbeitung sein und halte mich an den Veloschlauch.

Woher beziehen Sie das Material?

Die Veloschläuche tausche ich bei Velo Muff im Würzenbach in Luzern jeweils gegen ein Dessert ein. Ich bin ja an der Quelle.

Hat die Verwertung von gebrauchten Materialien besondere Bedeutung für Sie?

Das Upcycling hat auf mich immer eine faszinierende Wirkung ausgeübt. Mit dem Velogummi habe ich meine Nische gefunden. Das Thema Umweltbewusstsein war für mich von Kind an eine Selbstverständlichkeit. Ich muss mir das nicht extra auf die Fahne schreiben und herausposaunen. So ist unsere Generation erzogen worden. Das Wort Nachhaltigkeit hat man noch gar nicht benutzt, als ich die ersten Gummiringe geschnitten habe.

Welches war Ihr erstes Gummiteil?

Das kann ich nicht sagen. Nur, dass meine Produkte aus einem Bedürfnis heraus entstehen. Die meisten Ideen sind auf meinem Mist gewachsen.

Ein Kerzenhalter. Dominik Wunderli (Luzern, 7. Dezember 2022)

Auch die grosse Kugel, die zu schwer ist, um sie für ein Bild zu diesem Interview hochzuheben?

Ja, das war so eine Idee. Ich habe auch eine Reflektoria angefertigt, die als Accessoire für eine Handtasche dient und reflektiert. Ich finde die hübsch, aber damit stehe ich fast alleine da. Manche Dinge fertige ich nur einmal an.

An Ihrem Stand sind mir Körbe, Kerzenhalter, Handytaschen, Gurte und sogar Fliegen zu einem Anzug aufgefallen. Wie kommen solche Gegenstände aus alten Gummischläuchen bei der Kundschaft an?

Ein Korb aus altem Gummi. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. Dezember 2022)

Ich will mich nicht beklagen. Die Standgebühr an den Handwerkermärkten in Zug und Luzern oder an den Weihnachtsmärkten schlage ich mit dem Verkauf schon heraus. Und wenn ich von Komplimenten leben könnte, ginge es mir sogar recht gut.

Sodass Sie Ihre Brötchen verdienen könnten?

Mir wurde oft geraten, einen Onlineshop einzurichten und die Sache professionell aufzuziehen. Doch mir gefällt mein Job bei meinem Arbeitgeber zu gut. Ich bastle wirklich gerne und präsentiere mein Sortiment an den Märkten. Man kann auch nur schauen bei mir, ich freue mich auch, wenn ich zu den Gegenständen Geschichten erzählen kann – und es macht Spass, zu beobachten, wer bei einem Zehnfranken-Artikel den Kaufentscheid trifft, sie oder er. Umso schöner, wenn sich die Leute entscheiden, etwas zu kaufen.

Silvia Schlegel mit einem Gurt aus Veloschlauchabfall. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. Dezember 2022)

Mal abgesehen von meiner Spatzengabel: Arbeiten Sie auf Bestellung? Anstelle einer Motorrad-Lederjacke könnte man eine Gummijacke bei einer Tour im Regen tragen.

Aufträge nehme ich in der Regel nur an, wenn ich weiss, dass ich das Produkt zuverlässig anfertigen kann. Meine Produkte sollen einfach und zweckmässig sein. Ich möchte diese nicht umtauschen oder reparieren müssen, weil sie kaputtgehen. Jemand wollte eine Hängematte. Doch damit kenne ich mich nicht aus. Keine Ahnung, welche Anforderungen diese erfüllen muss. Einen Badezimmerteppich habe ich als Auftrag angenommen. Solche habe ich schon einige geflochten.

Apropos kaputt gehen: Können Sie einen Veloreifen flicken?

Ich besitze kein Velo. Vermutlich schon.

