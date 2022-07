Bezirksgericht Kriens Chauffeur wehrte sich erfolgreich gegen Busse für versuchte Nötigung und zu nahes Auffahren Die Luzerner Staatsanwaltschaft hat den Fahrer eines Lieferwagens wegen «ungenügenden Abstandhaltens» und des Benutzens der Lichthupe mit 800 Franken bestraft. Das Bezirksgericht Kriens sprach den Chauffeur nun frei. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Ein Chauffeur wurde für zu nahes Auffahren angezeigt. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Eine Szene wie jene vom 4. Februar 2021 zwischen Greppen und Vitznau spielt sich auf Strassen jeden Tag hundertfach ab: Zwei Fahrzeuge fahren hintereinander, einer hat es eilig, der andere nicht. So zumindest ist die Situation anhand der Aussagen des vorausfahrenden Automobilisten am Bezirksgericht Kriens im Dezember 2021 zu deuten. Denn er meldete sich bei der Polizei, weil er sich vom Lenker des anderen Fahrzeugs bedroht fühlte.

Am 30. Juni sprach die Luzerner Staatsanwaltschaft den im Kanton Solothurn wohnhaften Chauffeur für ungenügendes Abstandhalten, missbräuchliches Verwenden der Lichthupe und die versuchte Nötigung schuldig. Er wurde mit einer Busse von 800 Franken und einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 120 Franken bestraft. Zudem sollte er amtliche Kosten von 1570 Franken bezahlen. Der Beschuldigte erhob gegen den Strafbefehl Einsprache, das Gericht hatte zu entscheiden.

Bedenklich geringer Abstand

Begonnen hat die Geschichte auf der Heimfahrt nach einem langen Arbeitstag des in der Region wohnhaften Privatklägers. Dem Einzelrichter schilderte er, dass er ausgangs Greppen ein Fahrzeug wahrgenommen habe. Dieses habe im Bereich Hangbühl zu ihm aufgeschlossen und sei danach mit einem bedenklich geringen Abstand hinter ihm hergefahren. Der Abstand habe während 50 Metern durchgehend nicht mehr als fünf Meter betragen. Weiter schilderte er, dass das Fahrzeug sehr schnell auf ihn aufgefahren sei und dass die Lichthupe betätigt worden sei.

In der Folge berichtete der Autofahrer detailliert, auf welchen Streckenabschnitten der Lieferwagen ihm auf den Leib rückte, beziehungsweise wie lange dieser zu nahe hinter ihm fuhr. «Ich fühlte mich bedrängt. Der Fahrer brachte mich aus dem Konzept, aber ich liess mich nicht dazu drängen, die Höchstgeschwindigkeit, die ich noch nicht erreicht hatte, zu überschreiten», sagte er bei der Verhandlung. Weiter betonte er, ein routinierter Automobilist mit 44 Jahren unfallfreier Fahrt zu sein.

Der Autofahrer rief an diesem Abend die Notrufnummer 117 an, nannte gemäss Gesprächsnotizen der Polizei seinen Namen, Wohnort, Schwarzer Lieferwagen, ZH ... Vier Wochen später meldete er den Vorfall der Polizei.

Abweichende Aussagen bei Polizei und Staatsanwaltschaft

Die Aussagen des Autofahrers bei der Befragung durch die Staatsanwaltschaft bezüglich des Streckenabschnitts im Bereich Lützelau waren nicht identisch mit denen, die er bei der Polizei machte. Zuerst soll der Beschuldigte bis auf fünf Meter aufgeschlossen haben, später meinte der Kläger, er habe sich vermutlich in der Aufregung getäuscht. Nachdem er sich nachträglich die Sache überlegt habe, sei er zum Schluss gekommen, dass in diesem Bereich der Abstand grösser gewesen sei.

Der Beschuldigte bestritt die Vorwürfe bei der Einvernahme der Untersuchungsbehörden wie auch am Gericht und führte aus, dass die Schilderungen absolut nichts mit der Wahrheit zu tun hätten. Er habe nur einmal die Lichthupe betätigt, weil er einen Fahrer aufmerksam machen wollte, dass sein Tankdeckel nicht verschlossen sei.

Das Bezirksgericht Kriens hat den Beschuldigten nun freigesprochen. Gemäss Urteil erscheinen die «Aussagen des Privatklägers im Hinblick auf die Tatvorwürfe der Staatsanwaltschaft insgesamt zu wenig glaubwürdig». Diese würden aufgrund der verflossenen Zeitdauer zu detailliert, zu präzise, zu absolut und ohne die zwangsläufig zu erwartenden Erinnerungslücken und Unsicherheiten erscheinen, sodass davon ausgegangen werden müsse, dass es sich dabei nicht nur um Tatsachenberichte, sondern auch um Schlussfolgerungen und Interpretationen handle.

Emotionale Betroffenheit des Privatklägers

Hinzu kämen Vorbehalte gegen die Objektivität des Privatklägers, da er sich wiederholt in einer Weise geäussert habe, die auf eine emotionale Betroffenheit und auf eine grundsätzliche Interessenlage schliessen lasse. So habe er unter anderem bei der Befragung am Gericht zu Protokoll gegeben, dass er auf Gerechtigkeit und auf Massregelung hoffe. Er wolle ein Exempel statuieren, sie wollten nicht solche Raser in ihrer Rigi-Region. Ein fremder Fahrer mit Zürcher Kontrollschild müsse das nicht als Rennstrecke missbrauchen. Geschwindigkeitsübertretung sei halt ein bisschen eine Berufskrankheit der Chauffeure.

Im Beweisergebnis stehe Aussage gegen Aussage, wobei auf die belastenden Aussagen des Privatklägers nicht abgestellt werden könne. Es bestünden nicht zu unterdrückende Zweifel, dass sich der Sachverhalt tatsächlich so zugetragen habe; eine Verurteilung des Beschuldigten könne vorliegend einzig gestützt auf die Aussagen des Privatklägers nicht erfolgen.

Die Kosten des Vorverfahrens von 1570 Franken und des Gerichtsverfahrens von 1500 Franken gehen zu Lasten des Staates. Der Staat hat dem Beschuldigten eine Anwaltskostenentschädigung von 3656.40 Franken zu bezahlen.

