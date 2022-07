Gerichtsurteil Luzern: Rentner muss wegen Raubes in den Knast

Urteil Kantonsgericht 84-Jähriger soll sechs Monate ins Gefängnis – trotz schlechter Gesundheit Der Rentner hatte vor Jahren zwei Banküberfälle begangen. Das Kantonsgericht will den Mann hinter Gittern sehen. Sandra Monika Ziegler 05.07.2022, 17.40 Uhr

Ein Rentner hatte in den Jahren 2012 und 2017 eine Bankfiliale in Meggen überfallen. Als Motiv gab er Geldnot an. Der Mann ging in beiden Fällen äusserst amateurhaft vor, sein Verteidiger sprach gar von einer «Tat à la Mister Bean». Er verdeckte sein Gesicht erst nach Betreten der Filiale und wurde deshalb erkennbar gefilmt, zudem wurde in den Zeitungen sein Fahndungsfoto veröffentlicht. Er hatte quasi keine andere Wahl, als die Taten zu gestehen, die Beweislast war zu erdrückend.

Das Kantonsgericht Luzern am Hirschgraben. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Januar 2022)

Die Beute belief sich auf 13'750 Franken, davon konnten über 10'000 Franken sichergestellt werden. Der Mann hatte sie im Keller in einer Kühlbox versteckt. Die Verhandlung vor Kantonsgericht fand diesen März statt. Nun liegt das begründete Urteil vor. Das Strafmass beträgt 28 Monate, davon sind sechs Monate unbedingt zu vollziehen. Für die restlichen 22 Monate soll bei einer Probezeit von zwei Jahren der bedingte Vollzug gewährt werden. Zur Erinnerung: Die Verteidigung forderte eine bedingte Strafe, wie übrigens auch die Erstinstanz. Das Luzerner Kriminalgericht verwies damals auf seinen Gesundheitszustand – der heute 84-Jährige leidet an einer Herzerkrankung.

Sechs Monate Gefängnis angemessen

Das Kantonsgericht sieht dies nicht so. Es hält dazu in seiner Begründung fest, dass eine vollbedingte Freiheitsstrafe angesichts des Strafmasses von zwei Jahren und vier Monaten bereits aus objektiven Gründen ausgeschlossen sei. Deshalb werde mit sechs Monaten unbedingt seinem Verschulden in genügender Weise Rechnung getragen. Die Legalprognose des Rentners wird als positiv bewertet, der Mann war vor und nach den Taten nicht mehr straffällig geworden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und kann mit einer Beschwerde ans Bundesgericht weiter gezogen werden.