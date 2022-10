Warum hat die Zentralschweiz so wenige Vertretungen im Bundesrat

Vakanz seit 2003 Warum eigentlich hat die Zentralschweiz so wenige Vertretungen im Bundesrat? Unsere Region ist in der Landesregierung notorisch untervertreten. Letztmals war jemand aus der Zentralschweiz vor 19 Jahren im Bundesrat. Dafür gibt es nicht nur historische Gründe. Kari Kälin Jetzt kommentieren 01.10.2022, 13.08 Uhr

Wieder einmal sucht die Schweiz nach dem Rücktritt von Ueli Maurer ein neues Mitglied für den Bundesrat. Für ein Gremium also, in dem ein Landesteil schon immer schlecht vertreten war: Die Zentralschweiz. Seit fast zwei Jahrzehnten ist niemand mehr aus den Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden, Uri, Schwyz und Zug in der Landesregierung. Letzter Zentralschweizer Bundesrat war Kaspar Villiger. Der Luzerner Liberale trat 2003 zurück.

Die acht Bundesräte aus den Zentralschweizer Kantonen. (Bild: Archiv Neue LZ)

Magistratenlose Urkantone

Eine Durststrecke von etwas mehr als zehn Jahren ist zwar nichts Aussergewöhnliches, doch im Herzen der Schweiz ist die Bundesratslosigkeit so was wie ein Dauerzustand. Seit der Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 entsandte die Zentralschweiz bloss acht Bundesräte: am meisten der Kanton Luzern (5), gefolgt von Zug (2) und Obwalden (1). Uri, Schwyz und Nidwalden teilen mit Schaffhausen und Jura das Schicksal, dass noch nie eine Person aus diesen Kantonen an den Schalthebeln der eidgenössischen Macht sass. Nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch gemessen an der Bevölkerungszahl nimmt die Zentralschweiz eine Randstellung ein. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Die sprachlichen Minderheiten sind bevorteilt. Die Westschweiz besetzt seit den Anfängen des Bundesstaates fast permanent zwei Sitze. Der Kanton Tessin zählt bis jetzt acht Bundesräte und ist damit im Verhältnis zur Bevölkerungszahl überrepräsentiert.

In der Deutschschweiz stellten die Kantone Zürich und Bern mit kleinen Unterbrüchen immer je einen Bundesrat. Damit steht die Zentralschweiz in direkter Konkurrenz zur Ost- und zur Nordwestschweiz. Dort leben deutlich mehr Menschen als in unserer Region – ein weiterer Minuspunkt.

Im 19. Jahrhundert herrschte eine freisinnige Einparteienregierung. Die FDP-Übermacht schloss die CVP (heute Die Mitte), die dominierende Formation in der Zentralschweiz, lange von der Macht aus. Erst 1891, nach Referendumsstürmen, gewährte die FDP der CVP den ersten Bundesratssitz. Der Luzerner Joseph Zemp übernahm das Eisenbahndepartement.

Im 20. Jahrhundert war ein CVP-Sitz häufig in Innerschweizer Hand. Der Zuger Philipp Etter trug nicht von ungefähr den Übernamen «L’éternel» (der Ewige). Er wirkte ein Vierteljahrhundert (1934 bis 1959) im Bundesrat. Der Wählerschwund der Christdemokraten, der 2003 in der Abwahl Ruth Metzlers und dem Verlust des zweiten Bundesratssitzes gipfelte, bedeutet für die Zentralschweiz ein weiteres Handicap.

Steinegger zweimal im Rennen

Die Zentralschweiz verfügt sicher nicht über weniger fähiges Politpersonal als andere Regionen. Bis kurz vor die Ziellinie schaffte es der frühere FDP-Präsident und Urner Nationalrat Franz Steinegger (79). Doch im Jahr 2003 schickte die FDP-Fraktion für die Nachfolge von Kaspar Villiger ein Zweierticket mit Hans-Rudolf Merz (AR) und Christine Beerli (BE) ins Rennen; gewählt wurde Merz. Für Steinegger bedeutete dies ein Déja-vu. 1989 war er in der parteiinternen Ausmarchung Kaspar Villiger, der damals die zum Rücktritt Gezwungene Elisabeth Kopp ersetzte. «Wenn er damals nicht kandidiert hätte, wäre ich wahrscheinlich Bundesrat geworden», sagte Steinegger. Als Luzerner habe Villiger über eine grössere Heimmacht verfügt. Steinegger trauert den verpassten Chancen nicht nach. «Sonst sollte man nicht politisieren», sagt er.

Doch bringt ein Bundesrat einer Region überhaupt einen konkreten Nutzen? «Man erhält einfacher Zugang zur Landesregierung», sagte Franz Steinegger. Aber: «Die anderen sechs Kollegen achten schon darauf, dass die Bäume für eine Region nicht in den Himmel wachsen.»

Der ehemalige Schwyzer Ständerat Peter Föhn (SVP) vermutete schon 2015, dass ein «einheimischer» Magistrat gerade in der Verkehrspolitik einiges zu Gunsten der eigenen Region bewirken könnte. «Ohne den Kandersteger Adolf Ogi (SVP) wäre niemals ein Neat-Tunnel durch den Lötschberg gebohrt worden», sagt er. Und: «Häufig besetzen die Bundesräte Schlüsselpositionen in der Verwaltung mit Leuten aus der Region», ergänzt Föhn. Dass Zentralschweizer Bundesratsehren so selten sind, erklärte der Muotathaler Möbelfabrikant mit der Mentalität. «Die Urschweizer sind bescheidene Chrampfer, die sich nicht in den Vordergrund drängen.»

Der Stolz der Kantone

Natürlich erfüllt es Land und Leute mit Stolz, wenn ein Mitglied der Landesregierung aus ihrer Region stammt. Die Bundesräte seien dann quasi ein direktes Bindeglied zur eidgenössischen Politik, so Historiker Urs Altermatt. Gefeiert werden die Neobundesräte ohnehin in ihrem Heimatkanton. «Bei diesen Festlichkeiten werden Sozialdemokraten selbst von bürgerlichen Wählern als ‹ihre› Bundesräte betrachtet», sagt Historiker Altermatt. Er ist überzeugt, dass die Magistraten durchaus etwas für ihre Kantone und Regionen herausholen können. «Der Tessiner Flavio Cotti hat zum Beispiel die Ita­lianita in der Bundesverwaltung stark gefördert.»

Acht Männer vertraten unsere Region im Bundesrat Ein Verzicht ermöglicht die erste Zentralschweizer Bundesratskarriere. Der Basler Nationalrat Johann Jakob Stehlin nahm die Wahl in die Landesregierung nicht an. Am 14. Juli 1855 erbte daher Josef Martin Knüsel (FDP) aus Luzern den Sitz. Er schaffte im 2. Wahlgang das absolute Mehr. Knüsel galt als gemässigter Liberaler und blieb 20 Jahre lang im Amt. In der Kulturkampfzeit distanzierte er sich gemäss dem Historischen Lexikon der Schweiz immer stärker von seinen einstigen freisinnigen Luzerner Gesinnungsgenossen. Knüsel kam eher zufällig zu Bundesratsehren. Weit bedeutender war 1891 die Wahl des katholisch-konservativen Luzerners Joseph Zemp. Mit ihm zog erstmals ein Nicht-FDP-Mann in die Landesregierung ein. Nachdem die Katholisch-Konservativen die freisinnige Regierungsmaschinerie mit Referenden gestört hatten, übertrug die FDP der Opposition kurzerhand Regierungsverantwortung. Damit war die absolute Vormachtstellung der FDP vorüber. Ein ganzes Vierteljahrhundert (1934 bis 1959) wirkte der Zuger Konservative Philipp Etter im Bundesrat – so lange wie kein anderer Zentralschweizer Magistrat. Am wenigsten lang (1982 bis 1986) übte Alphons Egli sein Amt aus. Der letzte Luzerner Bundesrat, der freisinnige Kaspar Villiger, trat 1989 die Nachfolge von Elisabeth Kopp an, die aufgrund der sogenannten Kopp-Affäre zum Rücktritt gezwungen wurde. Insgesamt stellte die CVP (heute Die Mitte) bis jetzt sechs und die FDP zwei Zentralschweizer Bundesräte.

Dieser Artikel erschien unter dem Titel «Warum die Zentralschweiz leer ausgeht» in bereits im November 2015, als es im Bundesrat ebenfalls eine Vakanz gab. Die vorliegende Fassung ist leicht abgeändert.

