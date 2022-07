Verdeckte Aufnahmen Anzeige gegen Tierrechtsorganisation: Luzerner Schweinehalter blitzen vor Kantonsgericht ab Zwei Luzerner Bauern zeigten Tier im Fokus wegen Widerhandlungen des Datenschutzgesetzes an, nachdem der Verein verdeckte Aufnahmen ihrer Stallungen verbreitete. Doch die Staatsanwaltschaft eröffnete zum Ärger der Tierhalter kein Strafverfahren. Ein langer Rechtsstreit folgte, der nun zu Ende ist. Livia Fischer Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Ausschnitt aus den verdeckten Aufnahmen. Bild: PD

Verdreckte Schweine, die auf engstem Raum leben, manche mit abgebissenen Schwänzen aufgrund mangelnder Beschäftigung, und kranke Tiere. Diese Bilder aus Schweizer Schweineställen zeigten verdeckte Aufnahmen von 2019, die im Juni vor zwei Jahren durch die Medien gingen. Die Aufnahmen wurden der Tierrechtsorganisation Tier im Fokus anonym zugestellt und anschliessend von dieser verbreitet.

Daraufhin erstattete die Stiftung für das Tier im Recht neun Anzeigen – drei davon betrafen Luzerner Landwirtschaftsbetriebe. Die Verfahren wurden wegen der «Unverwertbarkeit der Videoaufnahmen» zwar eingestellt, doch der Rechtsstreit ging weiter.

Verbreitete Aufnahmen wirkten sich auf Privatleben der Landwirte aus

Zeitgleich reichten nämlich zwei der drei angeprangerten Luzerner Tierhalter Anzeigen gegen den Verein Tier im Fokus ein. Dieser soll unter anderem im Bereich des Datenschutzes die Auskunfts-, Melde- und Mitwirkungspflichten verletzt haben.

Die Tierhalter sind überzeugt: Weil sie in den Medien «in einem falschen Bild dargestellt worden» seien und sich dies «auf ihr Privatleben wie auch ihr wirtschaftliches Fortkommen» auswirke, seien die Aufnahmen als besonders schützenswerte Personendaten zu qualifizieren. Aus diesem Grund hätte Tier im Fokus sie über die Datenbeschaffung informieren müssen, was jedoch nicht passiert sei, so die Privatkläger.

Als die Tierhalter schliesslich von ihrem angeblichen Auskunftsrecht Gebrauch machen wollten, habe Tobias Sennhauser, Präsident von Tier im Fokus, lediglich auf eine Medienmitteilung des Vereins zu den Aufnahmen verwiesen. Diese «unvollständige Auskunft» sei strafbar.

Weiter störten sich die Privatkläger daran, dass in den Videoaufnahmen zu Beginn Koordinaten gezeigt wurden. So sei es für Drittpersonen «ein Leichtes» gewesen, die entsprechenden Betriebe ausfindig zu machen. Obendrein liege überhaupt kein überwiegendes öffentliches Interesse vor, das die Verbreitung der Aufnahmen gegen ihren Willen rechtfertige.

Bei Videoaufnahmen handelt es sich nicht um Personendaten

Die Staatsanwaltschaft nahm das Verfahren nicht auf. Der Grund: Bei den Videoaufnahmen handle es sich gar nicht um Personendaten, da sie sich «weder auf bestimmte noch unbestimmte Personen» bezögen. Zum gleichen Schluss kam auch eine Fachspezialistin Datenschutz des Datenschutzbeauftragten des Kantons Luzern.

Weiter habe Sennhauser die Schreiben der Privatkläger gar nicht beantworten müssen, da er keiner Auskunftspflicht unterstehe. Zusammengefasst fehle es an tatsächlichen Hinweisen auf die von den Tierhaltern vorgeworfene Gesetzesverletzung.

Oberstaatsanwaltschaft verpasst Tierhaltern Seitenhieb

Den Entscheid der Staatsanwaltschaft wollten die Tierhalter nicht akzeptieren. Sie erhoben Beschwerde bei der Oberstaatsanwaltschaft. Vergeblich – diese schlug sich auf die Seite der Vorinstanz. Und wies überdies darauf hin, dass die Verfahrenseinstellung gegen die Tierhalter «nichts daran ändere, dass sich den Aufnahmen ein rechtserheblicher Verdacht auf Verstösse gegen die Tierschutzgesetzgebung habe entnehmen lassen».

Diese Randbemerkung liessen die Tierhalter nicht auf sich sitzen. Die Aussage, wonach es nicht zutreffe, dass sie unbescholtene Tierhalter seien, sei allein wegen der Unschuldsvermutung «äusserst bedenklich», konterten sie. Am Inhalt ihrer ursprünglichen Anzeige und der folgenden Beschwerde hielten sie weiterhin fest.

So gelangte der Fall vors Kantonsgericht, das nun darüber befand. Dieses kommt zum Schluss: Die Staatsanwaltschaft verzichtete zurecht auf die Eröffnung eines Strafverfahrens. Weiter heisst es: «Die privatklägerischen Rügen sind unbegründet, und die Beschwerde ist abzuweisen.» Weil die Tierhalter den Entscheid nicht anfochten, ist der Beschluss rechtskräftig.

Klägerinnen und Kläger selbst zu verklagen, sei «offensive Taktik»

Tobias Sennhauser ist «sehr erleichtert», hat der Rechtsstreit nun ein Ende. Der Anwalt der beiden Tierhalter sei bekannt dafür, Bauern bei Tierschutzklagen zu verteidigen. Dies mache er «mit der offensiven Taktik, die Klägerinnen und Kläger selbst zu verklagen».

Weiter sagt Sennhauser: «Die Fleischlobby verwickelt uns leider ständig in juristische Verfahren, wenn wir Missstände in der Massentierhaltung aufdecken.» Diese Verfahren seien für das Tier im Fokus «sehr anstrengend und kostspielig». In diesem Fall kamen sie günstig davon – die Verfahrenskosten von 2000 Franken müssen die Tierhalter zahlen.

