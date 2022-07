Moritzli-Klub lässt ein Stück Ruswiler Geschichte aufleben

Verein Der Moritzli-Klub lässt ein Stück Geschichte vom alten Ruswil aufleben Seit zwei Jahren mischt der Moritzli-Klub das Ruswiler Vereinsleben auf. Die «Wanderböhni 2022» ist bereits unterwegs. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Da steht ein Gebäude im Dorfkern Ruswil, das in seiner Art «aus der Zeit gefallen» scheint. Gut verborgen am Chasteleweg, in Nachbarschaft weiterer baufälliger Häuser. Der Betrachter reibt sich die Augen: Dicht von Efeu sind Fassade und Dach überwuchert, der Zugang kaum auszumachen. Einem Märchenbuch entsprungen kommt die Szenerie daher. Auf einem hölzernen Schild ist der Schriftzug «Moritzli» auszumachen.

Drinnen empfängt schummriges Licht den Besucher. Man wähnt sich im Innern einer Villa Kunterbunt. Oder fühlt sich zurückversetzt in ein Ruswil vergangener Tage. Hier gibt’s alte Gerätschaften, Gebrauchsgegenstände und Werkzeuge jeglicher Art, die einst für Handwerk und Arbeiten rund um Haus und Hof verwendet wurden. Nostalgische Möbelstücke und Requisiten, alte Bilder und vergilbte Fotos sprechen von diesem «Einst». Ein grossformatiges Schwarz-Weiss-Foto, das prominent eine Wand ziert, zeigt, wie früher Kastanienbäume den Ruswiler Dorfplatz umsäumten und Schatten spendeten und wie Kutschen damals hier Halt machten. Ein buntes Mit- und Nebeneinander unterschiedlichster Dinge, ohne eigentliche Systematik in der Anordnung, ohne irgendwelche Beschriftungen. Die Dinge selber sprechen für sich, erzählen ihre Geschichte.

«Moritzli» – der Sozialtreff

Aber der Raum ist nicht tot, er wird vielmehr regelmässig benutzt und belebt. Tische und Stühle aus währschaftem Holz stehen im Raum, und es gibt eine nostalgische Musikbar. An einem der Tische sitzen die Zwillinge Peter und Paul Grüter, bei ihnen ist auch der Initiator des Ganzen, Thomas «Tschimmy» Käch. Das hier ist das Stammlokal der «eingeborenen» Ruswiler. Zusammen mit drei weiteren Personen bilden sie den Vorstand des «Moritzli-Klub Rusmu». Benannt nach dem Kirchenpatron St.Mauritius wurde dieser Verein vor zwei Jahren im Juli 2020 ins Ruswiler Vereinsleben gerufen.

Paul Grüter, Thomas «Tschimmy» Käch und Peter Grüter (von links) vom Moritzli-Klub. Bild: Nadia Schärli (Ruswil, 30. Juni 2022)

Doch braucht Ruswil mit den über 100 Vereinen und Klubs noch einen weiteren Verein? Der angefressene Musikfan Tschimmy Käch, der selber in zwei Bandformationen spielt, hatte bereits vor zehn Jahren in der alten «Grasteri» das Eventlokal Rusmusic geschaffen. Es reifte der Gedanke, aus der leerstehenden einstigen Wagnerei am Chasteleweg einen Kultur- und Sozialtreff zu machen. «Der ideale Ort, um hier ein Stück Geschichte vom alten Ruswil aufleben zu lassen», sagt der Initiant. So steht es auch in den Vereinsstatuten. Zu den weiteren Vereinszielen gehören: «Pflege und Leben von mehr als 50 Jahren Musikgeschichte» und «Förderung des sozialen Zusammenlebens».

Von 20 bis 80 ist jedes Alter vertreten

Der Moritzli-Klub wird von den anderen Vereinen offensichtlich nicht als «Konkurrenz» empfunden, vielmehr als Ergänzung. Bei der Gründung waren Leute aus verschiedensten Vereinen dabei. Inzwischen ist die stolze Zahl von gegen 230 Mitgliedern erreicht. «Leute aus allen Bevölkerungsschichten, von 20 bis 80 Jahren. Alle sind bei uns willkommen», betonen die Zwillinge Grüter. Und Tschimmy Käch sagt:

«Auch unser Klublokal ist für alle offen. Niemand muss arbeiten, man darf. Wir erheben auch nur einen kleinen Mitgliederbeitrag.»

Käch besitzt selber das Wirtepatent. Es wird bei Anlässen vor Ort ausgeschenkt, aber es besteht auch eine Zusammenarbeit mit dem benachbarten Gasthof.

Der Vereinsstart vor zwei Jahren mitten in der Coronazeit war pandemiebedingt beschwerlich. Anlässe im «Moritzli»-Lokal, bei denen gerade auch jüngere Musikschaffende, Künstler und Formationen Auftrittsgelegenheit erhalten sollten, waren nur bedingt möglich. Auf grossen Anklang stiess im Sommer 2021 das Projekt «Wanderböhni». Die zweite Runde 2022 hat bereits Mitte Juni begonnen. Abwechslungsweise an drei Standorten wird dabei auch dieses Jahr wieder eine mobile Bühne aufgebaut. Ungezwungen, ohne Eintritt, lediglich mit einer Kollekte zum Schluss, die vollumfänglich den Akteuren zukommt, kann den Konzerten beigewohnt werden. Verschiedenste Musiksparten werden abgedeckt: Von «Volks-Alpen-Rock» über Jazz, Rock, Italo-Hits, Country bis zum Männerchor und Jodlerklub steht eine grosse Vielfalt auf dem Programm. Ein besonderes Highlight steht am kommenden Samstagabend bevor: Da gibt Tschimmys Formation Fonkefloog ihr Abschiedskonzert.

Hinweis: Weitere Infos unter www.moritzli.ch

