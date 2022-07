Verfolgungsjagd in Willisau 21-Jähriger stiehlt zwei Autos und fährt Velofahrer an – Polizei stoppt ihn mit Strassensperre und Schussabgabe Am Montagabend hielt ein 21-jähriger Italiener die Luzerner Polizei auf Trab. Das gestohlene Auto, mit dem er einen Unfall verursacht hatte, ging in Flammen auf. Daraufhin stahl er noch ein zweites Auto. 19.07.2022, 10.18 Uhr

Das erste gestohlene Auto ging in Flammen auf. Bild: PD

Am Montagabend, 18. Juli, verursachte ein 21-jähriger Italiener gegen 21.30 Uhr mit einem gestohlenen Auto im Gebiet Walkimatte in Willisau einen Verkehrsunfall, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Dabei fuhr er einen Velofahrer an, der im Spital behandelt werden musste. Der Italiener flüchtete danach von der Unfallstelle. Kurz darauf stand sein Auto – aus bisher unbekannten Gründen, wie die Polizei anmerkt – im Gebiet Schülen in Brand.