Vergleich Ohne Eltern in die Badi: Beim Mindestalter sind sich die Zentralschweizer nicht einig Die Sommerferien haben begonnen, zeitgleich die Badisaison für viele Schülerinnen und Schüler. Wie alt die Kinder sein müssen, um ohne erwachsene Begleitung Zutritt zu erhalten, ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Eine Übersicht. Miriam Abt 09.07.2022

Sobald die Temperaturen steigen, wird in den Badis fleissig geschwommen, geplanscht, Glace geschleckt und Pommes frites verdrückt. Während der Sommerferien ist das Freibad ein Treffpunkt für viele Schülerinnen und Schüler. Aber müssen da die Eltern dabei sein?

Ab welchem Alter die Kinder auch ohne erwachsene Begleitung Zutritt erhalten, darüber sind sich die Zentralschweizer Freibäder nicht einig:

Auf Nummer sicher gehen die beiden grossen Freibäder Mooshüsli in Emmenbrücke sowie das Lido in der Stadt Luzern. Kinder erhalten an beiden Orten ab zehn Jahren Zutritt, wenn sie alleine oder mit «Gspänli» sind. Jüngere Kinder müssen in Begleitung einer Aufsichtsperson sein, die in Emmenbrücke mindestens 16, in Luzern mindestens 18 Jahre alt sein soll.

Das Schwimmbad Rotkreuz geht noch einen Schritt weiter. Es gewährt Kindern ab zwölf Jahren ohne Begleitung Zutritt. Zusätzlich müssen sie einen bestandenen Wasser-Sicherheits-Check vorweisen können, wie es auf Anfrage heisst. Nur selten käme es zu Fällen, an welchen die Kinder am Eingang zurückgewiesen werden müssen.

Der Wasser-Sicherheits-Check (WSC) Ein WSC-Ausweis bestätigt, dass sich das Kind nach einem Sturz ins Wasser selber an den Rand oder ans Ufer retten kann. Um den Test zu bestehen, müssen folgende Übungen hintereinander und ohne Unterbruch gelöst werden: Rolle/purzeln vom Rand in tiefes Wasser.

Eine Minute an Ort über Wasser halten.

50 Meter schwimmen und aussteigen. Der Lehrplan 21 sieht vor, dass alle Primarschülerinnen und -schüler den WSC im Rahmen des schulischen Schwimmunterrichts absolvieren. Der Zeitpunkt ist abhängig von der jeweiligen Gemeinde.

Die restlichen Badis lassen bereits Sechs- bis Achtjährige alleine ins kühle Nass. Am lockersten ist die Auflage in Willisau: Kinder unter acht Jahren dürfen auch ohne Eltern in die Badi, wenn ihre Begleitperson mindestens zwölfjährig ist und schwimmen kann.

Die Sommerferien haben gestartet, viele Kinder zieht es in die Badi – je nach Ort aber nur in Begleitung einer Aufsichtsperson. Bild: Benjamin Manser

Im Schwimmbad Hergiswil im Kanton Nidwalden gibt es kein geregeltes Mindestalter: Es sei ein kleiner, übersichtlicher Betrieb und die Badeaufsicht kenne die Schwimmverhalten ihrer jungen Gäste, so der Badmeister Leander Walker. Seine Weisung ist aber klar: Wenn das Kind alleine in die Badi will, muss es schwimmen können.

Das sagt die SLRG

Die Schweizerische Lebensretter-Gesellschaft (SLRG) macht keine allgemeingültigen Weisungen, ab welchem Alter Kinder ohne erwachsene Begleitung Zutritt zur Badeanstalt erhalten sollen. Der Geschäftsführer Reto Abächerli nennt aber eine entscheidende Voraussetzung:

«Das Kind soll Verantwortung für sich selber übernehmen und sein Verhalten richtig wählen können.»

Diese Eigenschaften an ein Alter zu binden, sei nicht einfach – die kognitive Entwicklung ist von Kind zu Kind unterschiedlich.

Gemäss Abächerli reicht es grundsätzlich nicht aus, wenn das Kind schwimmen kann. Es müsse über ein vorausschauendes Gefahrenbewusstsein verfügen, was mit etwa sechs bis acht Jahren der Fall ist. Als Beispiel nennt Abächerli das Szenario eines Kindes, das mit dem Laufrad um eine Ecke flitzt: Es müsse sich bewusst sein, dass hinter der Ecke ein Auto entgegenfahren könnte.

Eine weitere Voraussetzung für einen sicheren Badeausflug sei das Präventionsbewusstsein, das bei Kindern noch etwas später eintritt. Die Entwicklungspsychologie besagt also, dass Kinder mit ungefähr acht bis zehn Jahren bereit für einen unabhängigen Badeausflug sind. Eine zusätzliche Bedingung sei der bestandene WSC, so Abächerli.

Dass ein Kind unter acht Jahren in Begleitung eines älteren Geschwisters in die Badi gelassen wird, bezeichnet er als «mutig», führt aber aus, dass auch die Gewässerverhältnisse eine wichtige Rolle spielen: In einem See mit trübem Wasser ist die Übersicht weniger gewährleistet als in einem Parkbad mit Swimmingpools.

Immerhin: Schwere Badeunfälle von unbeaufsichtigten Kindern in Freibädern seien selten, sagt Abächerli. Trotzdem gilt, wer ohne Begleitung in die Badi will, muss sich den Gefahren bewusst sein und die eigenen Fähigkeiten richtig einschätzen können.

