Verkehr 30er-Zonen im Aufwind: 17 Luzerner Gemeinden wollen Temporeduktion Immer mehr Luzerner Gemeinden stellen beim Kanton einen Antrag, um Tempo 30 einzuführen. Dieser ist bereit, das zu prüfen ‒ trotz Kritik aus dem Kantonsrat. Niels Jost Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Tempo 30 ist auf Kantonsstrassen möglich, wenn es zweck- und verhältnismässig ist. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 5. März 2022)

Lange war Tempo 30 auf Kantonsstrassen ein Tabu. Weil aber immer mehr Gemeinden eine Verkehrsberuhigung verlangten und auch das Bundesgericht grünes Licht gab, lenkte der Kanton Luzern schliesslich ein. Seit 2018 prüft er auf Antrag einer Gemeinde die Einführung von 30er-Zonen auf Hauptverkehrsachsen.

Doch das Thema polarisiert. Erst vergangene Woche hat sich der Kantonsrat damit befasst. Mit einer knappen Mehrheit von 57 zu 51 Stimmen hat er einem Antrag zugestimmt, der innerorts auf Hauptverkehrsachsen «grundsätzlich» Tempo 50 verlangte. Muss der Kanton somit wieder eine Kehrtwende vollziehen und Tempo 30 verbieten?

Ziel: Mehr Sicherheit, weniger Lärm

Nein, lautet die Antwort beim Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement. «Die heutige Praxis stimmt mit der Bemerkung überein», schreibt Joana Büchler, Fachspezialistin Kommunikation, auf Anfrage. Wie bisher gelte innerorts auf Kantonsstrassen die Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Auf Antrag einer Gemeinde werde weiterhin Tempo 30 geprüft und bei gegebenen Voraussetzungen eine Herabsetzung der Geschwindigkeit vorgenommen.

Zu diesen Voraussetzungen gehören die Notwendig-, Zweck- und Verhältnismässigkeit, und ob andere Massnahmen vorzuziehen seien. Das werde durch ein Gutachten abgeklärt.

Der Kanton orientiert sich dabei am Bundesrecht. Entsprechende Vorgaben gibt es im nationalen Strassenverkehrsgesetz respektive in dessen Verordnung. Darin heisst es: «Zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur Reduktion einer übermässigen Umweltbelastung oder zur Verbesserung des Verkehrsablaufs können die allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten herabgesetzt werden.»

Vorgaben gibt es des Weiteren im Bundesgesetz über den Umweltschutz. Diese lauten: «Bei Überschreitung der Lärmgrenzwerte sind Massnahmen an der Quelle zu ergreifen, in erster Linie eine Geschwindigkeitsreduktion.»

31 Anträge gestellt, 7 bereits bewilligt

Laut Joana Büchler sind bisher 31 Anträge von 17 Gemeinden bei der zuständigen Dienststelle Verkehr und Infrastruktur eingegangen, um Tempo 30 auf Kantonsstrassen zu prüfen. Bereits umgesetzt ist die Temporeduktion in der Stadt Luzern (Bernstrasse) und in Adligenswil (Dorfzentrum).

Demnächst folgen dürften Root (Bahnhofstrasse), Emmenbrücke (Gerliswilstrasse), Stadt Luzern (Baselstrasse), Wauwil (Dorfstrasse) und Römerswil (Dorf). Die Kosten für die Umsetzung trägt der Kanton, ausser wenn Massnahmen auf Gemeindestrassen vorgesehen sind.

Idee: Tempo 30 nur während Stosszeiten

Bei der Debatte im Kantonsrat gehörten die SVP und FDP zu den Gegnern von Tempo 30. Beide Fraktionen waren einstimmig für den erwähnten Antrag, der «grundsätzlich» Tempo 50 auf Hauptverkehrsachsen verlangte. Dass dieser nun praktisch wirkungslos ist, hatte Franz Gisler so kommen sehen. Schlimm fände er das nicht, sagt der SVP-Parlamentarier aus Greppen. Er sei zwar «gar kein Freund» von 30er-Zonen auf Kantonsstrassen, halte aber die Einführung dort für sinnvoll, wo man ohnehin nicht 50 fahren könne und es so die Sicherheit erhöhe. Ob das in allen der 17 Gemeinden der Fall ist, wage er zu bezweifeln.

Derselben Meinung sei die FDP, wie Vizepräsident Martin Birrer sagt. Der Emmer ist wie Franz Gisler Mitglied der Verkehrs- und Baukommission. Er persönlich sei für eine etwas flexiblere Lösung. Auf Abschnitten wie der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke soll Tempo 30 nur während der Stosszeiten gelten. Dann nämlich, wenn wegen der vielen Fahrzeuge ohnehin nicht schneller gefahren werden könne.

