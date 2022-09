Verkehr Alle 15 Minuten ein Zug? Darauf muss das Seetal noch längere Zeit warten Da bis zum Bau des Durchgangsbahnhofs in Luzern noch viel Zeit verstreicht, soll der Viertelstundentakt der Seetalbahn früher eingeführt werden. Doch SBB und Verkehrsverbund winken ab. Reto Bieri Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Um den Staus zu den Stosszeiten im oberen Seetal Herr zu werden, sind seit geraumer Zeit Verkehrsplanungen im Gang. Der Kanton hat für die betroffenen Gemeinden zwischen Hochdorf und Inwil Lösungsvarianten erarbeitet. Die Bevölkerung konnte in Begleitgruppen ebenfalls mitreden.

Der «Seetaler» wird auf absehbare Zeit weiterhin nur halbstündlich verkehren. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 28. Januar 2022)

Der Prozess ist mittlerweile weit fortgeschritten. Für Ballwil, Eschenbach und Inwil präsentierte der Kanton bislang je eine Bestvariante. In Hochdorf wird die Bevölkerung Ende November darüber informiert, welche Lösung die Planerinnen und Planer an erster Stelle sehen.

Auffallend ist: Eine Umfahrung ist bislang nur zwischen Eschenbach und Inwil vorgesehen. Mehrheitlich will der Kanton die Probleme auf den bestehenden Strassen lösen. Dazu sind verschiedene Massnahmen vorgesehen, von Lichtsignalanlagen bis Tempo 30. Vor allem soll aber der ÖV ausgebaut werden. So fliessen von insgesamt 100 Millionen Franken für die favorisierte Variante Null+/ÖV in Eschenbach ganze 60 Millionen in die Verbesserung von Bus und Bahn, insbesondere in den Ausbau der S9. Dies erfolge im Hinblick auf den Viertelstundentakt der Seetalbahn und werde möglich, wenn der Durchgangsbahnhof realisiert sei, teilte der Kanton Anfang Juni mit.

Strecken und Perrons sind durch andere Züge besetzt

Nur: Bis die Züge tatsächlich unter der Stadt Luzern hindurchfahren und dadurch oberhalb mehr Kapazität für die S-Bahnen frei wird, dürfte es noch Jahrzehnte dauern. Damit verzögert sich auch die Entlastung fürs Seetal. Das ist man sich auch beim Kanton bewusst. So sagte ein Behördenvertreter am Rande eines Infoanlasses in diesem Jahr, es werde aktuell untersucht, ob der Viertelstundentakt allenfalls früher eingeführt werden könne.

Das bleibt aber wohl Wunschdenken, wie die Nachfrage unserer Zeitung ergibt. Laut dem Verkehrsverbund Luzern (VVL) ist die Führung zusätzlicher Züge zu Spitzenzeiten in den Bahnhof Luzern bereits mehrfach geprüft worden. Bis zur Realisierung des Durchgangsbahnhofs sei dies jedoch nicht möglich, da die Kapazitätsgrenzen auf den Schienen weitgehend ausgereizt seien. «Dies gilt auch für einen 15-Minuten-Takt auf der Strecke Seetal-Luzern», so Sprecherin Luzia Frei. Die notwendigen Strecken und Perrons seien bereits durch andere Züge belegt.

Die SBB sehe einzig Spielraum ausserhalb der Spitzenzeiten zwischen Hochdorf und der Haltestelle Gersag zum gleichen Zeitfenster der S99, «sofern keine Güterzüge die für sie reservierten Streckenabschnitte beanspruchen». Bei der S99 handelt es sich um zusätzliche Verbindungen, die Ende 2016 eingeführt wurden: am Morgen zwei Züge von Hochdorf nach Luzern und am Abend drei in die umgekehrte Richtung.

Ausserhalb der Spitzenzeiten bestehen noch Kapazitäten

Das Problem: Der Güterverkehr hat per Gesetz Vorrang vor den Personenzügen. Damit fehle die Planungssicherheit. «Es müsste jährlich geprüft werden, ob und welche Zusatzzüge im darauffolgenden Fahrplanjahr verkehren könnten», so Frei weiter. Zudem seien solche Züge wenig attraktiv, weil die Haltestelle Gersag für Fahrgäste aus dem Seetal nicht die primäre Zieldestination darstelle, und die Umsteigezeit zur nächsten S-Bahn nach Luzern rund zehn Minuten betrage. Frei:

«Auch die Fahrt mit dem Bus nach Luzern würde länger dauern.»

Die Züge müssten in Gersag zudem auf den Durchfahrtsgleisen wenden. Ob dies aus Sicht der Betriebsstabilität vertretbar wäre, sei noch nicht im Detail geprüft worden. Und nicht zuletzt seien, so Frei weiter, bei der halbstündlich verkehrenden S9 ausserhalb der Spitzenzeiten noch Kapazitätsreserven vorhanden. «Zusätzliche Züge zu diesen Zeiten sind deshalb nicht angezeigt.»

