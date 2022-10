Kanton präsentiert Gegenvorschläge zu den Verkehrs-Initiativen

Verkehr Kanton Luzern präsentiert Gegenvorschläge zu den Verkehrs-Initiativen – und will die Mobilität künftig gesamtheitlich planen Der Kanton Luzern lehnt die Initiativen «Anti-Stau» sowie «Attraktive Zentren» ab. Zudem will er Bauprogramm, ÖV-Bericht und Veloplanung in einem einzigen Planungsinstrument zusammenfassen. Reto Bieri 26.10.2022, 09.30 Uhr

Der Verkehr nimmt stetig zu. Der Luzerner Regierungsrat will die daraus entstehenden Probleme ganzheitlich angehen. Symbolbild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. September 2021)

Wie überall in der Schweiz nimmt der Verkehr auf Strasse und Schiene auch im Kanton Luzern stetig zu. Um die Herausforderungen in der Mobilität zu bewältigen, hat der Regierungsrat einen Planungsbericht erarbeitet. Am Mittwoch hat er das entsprechende Projekt namens «Zukunft Mobilität im Kanton Luzern», kurz «Zumolu», an einer Medienkonferenz vorgestellt.