Grossprojekte Planzer, Swisspor, Lidl: Drei Grossprojekte geben auf der Luzerner Landschaft zu reden – wir klären die brennendsten Fragen An der Grenze der Kantone Luzern, Bern und Aargau stossen drei Bauvorhaben auf Widerstand. Befürchtet werden vor allem Mehrverkehr und der Verschleiss von Kulturland. Das hat es damit auf sich. Niels Jost 23.07.2022, 05.00 Uhr

Am weitesten ist das Logistikzentrum von Planzer. Das Transportunternehmen mit Sitz in Seewen SZ möchte das bestehende Gebäude in Wikon abreissen und ein 222 Meter langes und 140 Meter breites vollautomatisches Hochregal- und Umschlaglager bauen. Die Gemeinde hat die Baubewilligung im Frühjahr 2022 erteilt. Dagegen sind vier Beschwerden beim Luzerner Verwaltungsgericht hängig. Wann der Baustart erfolgt, ist unklar.

Ein Fall für die Juristen ist auch das geplante 600 Meter lange und 100 Meter breite Logistikzentrum von Lidl in Roggwil BE. Zwar hat die Stimmbevölkerung die Umzonung im Juni 2021 gutgeheissen, doch der Regionalverband Zofingenregio hat unter anderem im Namen der Luzerner Gemeinden Pfaffnau, Reiden und Roggliswil Einsprache dagegen erhoben. Mittlerweile liegt eine Sammelbeschwerde bei der Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern. Sollte diese abgewiesen werden, ist damit zu rechnen, dass sie ans Verwaltungsgericht weitergezogen wird. Die Bagger dürften somit auch in Roggwil bis auf weiteres nicht auffahren.

600 Meter lang, 100 Meter breit: So könnte das neue Verteilzentrum von Lidl aussehen. Visualisierung: PD

Die Pläne für ein Kompetenzzentrum für Dämmstoffproduktion und einen Cluster für Gebäude- und Umwelttechnologie haben Swisspor und die Hochschule Luzern Ende Juni präsentiert. Gebaut werden soll auf einer Fläche von rund 20 Hektaren, die der Kanton Luzern als sogenanntes strategisches Arbeitsgebiet (SAG) definiert hat. Dafür ist eine Umzonung nötig. Die Gemeindeversammlung von Reiden wird voraussichtlich im Frühling 2023 darüber abstimmen. Zuvor ist eine weitere Diskussionsveranstaltung geplant, wie das «Zofinger Tagblatt» berichtet.

Bisher liegen nur Schätzungen vor. Planzer geht laut eigenen Angaben von rund 79 Lastwagen pro Tag aus, die über die Industriestrasse nach Reiden zum dortigen Autobahnanschluss fahren dürften, wie auf dieser Karte zu sehen ist:

Der Grossteil der Transporte soll über die Schiene abgewickelt werden, ein direkter Bahnanschluss besteht. Den Mehrverkehr werde man daher «nicht spüren», heisst es seitens Planzer. Vom Lidl-Verteilzentrum könnten es bei einer Vollauslastung nach zehn bis 15 Jahren etwa 67 LKW sein, die über St.Urban und Pfaffnau ebenso zum A2-Anschluss fahren. Hinzu kommt der Mehrverkehr durch Personenwagen. Lidl schreibt auf Anfrage mit Verweis auf externe Gutachter, die Fahrten würden sich zeitlich so verteilen, dass sie «keinen merklichen Einfluss» auf die Verkehrssituation hätten. Noch keine Zahlen liegen vom Swisspor-Projekt vor; der Kanton berechnet derzeit das mögliche Verkehrsaufkommen, auch in Zusammenhang mit den anderen beiden Grossprojekten.

Jein. Der Kanton Luzern plant den Bau eines Kreisels bei der Kreuzung der Industrie- und Pfaffnauerstrasse in Reiden. Dadurch müssten die LKW nicht durch den Reidner Dorfkern fahren. Das 2,7-Millionen-Projekt dürfte gemäss dem Entwurf des kantonalen Bauprogramms 2023 bis 2026 realisiert werden. Die Gemeinde Wikon prüft zudem ein LKW-Fahrverbot über die Bahnhofstrasse.

Weiter plant der Kanton eine Optimierung des Gesamtverkehrssystems um den A2-Anschluss. Dies auch wegen des Bevölkerungswachstums in der Region, aufgrund dessen bis 2040 rund 30 Prozent mehr Verkehr zu erwarten ist. Schon heute staut es häufig bei den Ein- und Ausfahrten. Einen Rückstau bis auf die Autobahn verzeichne man allerdings nicht, heisst es beim Bundesamt für Strassen. Daher seien auch keine Massnahmen vorgesehen.

Die Überbauung des strategischen Arbeitsgebiets und die Rückzonungen sind zwei Paar Schuhe. Das SAG ist im kantonalen Richtplan festgelegt und dient ausschliesslich der Ansiedlung volkswirtschaftlich bedeutender Grossbetriebe. Anderweitige, bereits eingezonte und solch grosse zusammenhängende Flächen gibt es im Kanton keine, wie es bei der Dienststelle Raum und Wirtschaft heisst.

Die Rückzonungen wiederum sind eine Vorgabe des Bundes und des kantonalen Richtplans. In Frage kommen dafür «nur» einwohnerrelevante Zonen wie Wohn- und Mischzonen, nicht aber Arbeitszonen, wie sie beim SAG geschaffen werden sollen.

Das Kompetenzzentrum für Dämmstoffproduktion (rechts im Bild) beim Autobahnanschluss A2 und das Dorf Reiden (links im Bild). Visualisierung: PD

Damit Swisspor das Projekt auf dem SAG realisieren darf, muss das Unternehmen diverse Voraussetzungen erfüllen, wie die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze oder die unumgängliche Beanspruchung einer grossen Fläche. Wichtig ist auch der gesellschaftliche Nutzen: Durch die Produktion von Dämmmaterial für Gebäude und den Cluster soll ein Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet werden.

Die Kompensation wird vom Gesetz vorgeschrieben. Gemäss dem Kanton würden die Flächen «in der Region» kompensiert. Dafür würde der fruchtbare Aushub in Reiden auf Böden aufgetragen, die durch menschliche Aktivitäten geschädigt wurden. Dies müsste innert fünf Jahre ab Baubewilligung geschehen.

Die 20 Hektaren grosse Fläche in Reiden müsste allerdings nicht an einem zusammenhängenden Stück kompensiert werden. Fraglich wäre, ob die aufgewerteten Böden dieselbe Qualität aufweisen würden, wie das ursprüngliche Ackerland.

Von den rund 200 neuen Arbeitsplätzen bei Planzer wären etwa zehn für hoch- oder höherqualifiziertes Personal, heisst es auf Anfrage. Auch Lernende sollen ausgebildet werden. Ähnlich sieht es bei Lidl aus, wo ebenso 200 Arbeitsplätze geschaffen werden, vom Lernenden bis zur Geschäftsführung. Bei Swisspor dürften von den rund 280 Arbeitsplätzen etwa ein Drittel Fachkräfte sein, zwei Drittel würden in der Produktion arbeiten. Durch weitere Nutzer und die Hochschule Luzern dürften weitere Arbeitsplätze – total bis zu 1000 – hinzukommen.

Durch die Schaffung von Arbeitsplätzen könnten die Gemeinden von neuen Steuerzahlenden profitieren – wobei Zuzüger dereinst auch neue Investitionen in Schulen oder andere Infrastruktur auslösen könnten. Inwiefern die Unternehmen selber Steuern vor Ort zahlen, ist unklar.

Weiter könnten die millionenschweren Bauprojekte attraktiv sein für hiesige Bauunternehmen und die Mitarbeitenden für die lokale Gastronomie. Beim Swisspor-Projekt liegt die Bruttowertschöpfung in Reiden laut dem Kanton jährlich bei 40 bis 80 Millionen Franken. Die drei Unternehmen setzen des Weiteren auf den Standort Schweiz. Könnte sich etwa Swisspor nicht in Reiden ansiedeln, müsste man «ins nahe Ausland» ausweichen, heisst es auf Anfrage.

