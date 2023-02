Verkehr Petition für Tempo 30 in Römerswil 22.02.2023, 14.44 Uhr

Nachdem in Römerswil eine Petition gegen Tempo 30 auf der Neudorfstrasse lanciert worden ist, reagieren nun die Befürworterinnen und Befürworter. Gemäss dem «Seetaler Boten» hat eine Anwohnerin der Strasse eine Petition für Tempo 30 lanciert und sammelt nun Unterschriften. Im Zuge der anstehenden Sanierung der Neudorfstrasse soll dort eine 30er-Zone umgesetzt werden. Der Gemeinderat hat dafür bereits 2022 ein Gesuch beim Kanton Luzern eingereicht.

Wahl in Kommission

Am 2. April findet in Römerswil die Ersatzwahl für einen Sitz in der Bürgerrechtskommission statt. Da zwei Wahlvorschläge eingegangen sind, findet die Entscheidung an der Urne statt. Für die Mitte kandidiert Susanna Beck-Germann aus Römerswil, für die FDP tritt Julia Karin Stadlin aus Herlisberg an. (chm)