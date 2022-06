Tempo 30 auf Münsterstrasse in Sursee

Verkehr Stadtrat weitet in Sursee Tempo 30 aus – Grüne fürchten «Flickenteppich» Ab Herbst 2022 gilt auf der Münsterstrasse in Sursee zwischen dem «Gans-Kreisel» und der Altstadt Tempo 30. Die Grünen schlagen nun vor, die Temporeduktion auch auf der Luzernstrasse Richtung Oberkirch umzusetzen. Jetzt kommentieren 14.06.2022, 10.04 Uhr

Ab Herbst 2022 gilt auf der Münsterstrasse in Sursee zwischen dem «Gans-Kreisel» und der Altstadt Tempo 30. Google Maps

In Sursee führt der Stadtrat auf der Münsterstrasse auf dem Abschnitt Kreisel Münster Vorstadt bis zum Abzweiger Badstrasse im Herbst 2022 Tempo 30 ein. Es sei eine der meistfrequentierten Strassen in der Region, täglich von bis zu 11'000 Fahrzeugen befahren. «Dies führt zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmenden unweigerlich zu kritischen Situationen, Nutzungskonflikten und zu hohen Lärmbelastungen bei den angrenzenden Liegenschaften», schreibt der Stadtrat. Um die Konflikte zu minimieren und die Sicherheit zu erhöhen, will der Stadtrat neben der Temporeduktion auch den Strassenraum umgestalten.

Nach der Einführung von Tempo 30, gemäss Stadtrat eine« vorgezogene Massnahme zur möglichst zeitnahen Entlastung von Lärmimmissionen» – soll dann auch auf der Luzernstrasse bis an die Gemeindegrenze von Oberkirch Tempo 30 eingeführt werden.

In einer ersten Stellungnahme forderten die Grünen Sursee eine durchgehende Tempo-30-Lösung auf der gesamten Luzernerstrasse und nicht nur bis zur Gemeindegrenze. Ansonsten drohe ein «Flickenteppich» mit verschiedenen Tempi: «Zuerst Tempo 30 auf der Münsterstrasse, dann Tempo 50 auf der Luzernstrasse in Sursee, und dann wieder Tempo 30 in Oberkirch, das wäre unsinnig», teilen die Grünen mit.

