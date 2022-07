Verkehr Tempo 30 auf Kantonsstrassen: Jetzt ist Root an der Reihe Bis vor kurzem undenkbar: Tempo 30 auf Hauptstrassen. Doch jetzt macht sich der Kanton Luzern an die Umsetzung von Temporeduktionen. Robert Knobel 05.07.2022, 05.00 Uhr

Die Kantonsstrasse im Rooter Dorfzentrum. Bild: Google Maps

Auf Quartierstrassen ist Tempo 30 vielerorts etabliert. Auf Kantonsstrassen ist hingegen innerorts 50 km/h die Norm. Der Kanton Luzern hat bis vor kurzem alle Forderungen abgelehnt, das Tempo auch auf Kantonsstrassen zu drosseln. Er befürchtete, Tempo 30 könnte auf den stark befahrenen Hauptstrassen den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Root ist die dritte Gemeinde mit Tempo 30 auf Kantonsstrassen

Doch inzwischen ist der Kanton Luzern von dieser strikten Haltung abgerückt. Dies auch aufgrund von Bundesgerichtsurteilen, welche Tempo 30 als Mittel zur Einhaltung der Lärmgrenzwerte explizit vorsehen. Zurzeit gibt es im Kanton Luzern zwei Kantonsstrassen-Abschnitte, auf denen nur 30 km/h gefahren werden darf: im Dorfzentrum Adligenswil und auf der Bernstrasse in Luzern. Bald kommt ein dritter Abschnitt hinzu: die Bahnhofstrasse in Root.

Auf rund 400 Metern zwischen Kreisel Schulstrasse und dem neuen Dorfzentrum mit Coop/Migros soll eine 30er-Strecke eingerichtet werden. Die entsprechende Signalisationsänderung liegt zurzeit öffentlich auf.

Rot eingezeichnet der künftige Tempo-30-Abschnitt. maps.admin.ch

Der Entscheid für Tempo 30 sei aus Lärmschutzgründen erfolgt, wie der Kanton schreibt. Die Alternative zu einer Temporeduktion wäre der Einbau von Schallschutzfenstern bei besonders exponierten Gebäuden entlang der Strasse gewesen. Das wäre deutlich teurer gewesen als die jetzige Variante, die hauptsächlich aus neuen Tempotafeln und Strassenmarkierungen besteht. Eine bauliche Umgestaltung der Strasse ist in Root nicht vorgesehen.

Der Rooter Gemeinderat Pitsch Ineichen sagt, die Gemeinde habe bei der genauen Platzierung der 30er-Zone mitentscheiden können. Ursprünglich stand auch eine Temporeduktion auf dem Abschnitt auf der Luzernerstrasse dorfauswärts Richtung Ebikon zur Debatte. Doch das wäre laut Ineichen wenig sinnvoll gewesen. «Auf dem kurzen Stück zwischen dem Kreisel Schulstrasse und dem Kreisel Perlenstrasse kann man ohnehin kaum schneller fahren als 30 km/h».

Tagsüber wird der Effekt wenig spürbar sein

Die jetzt beschlossene Temporeduktion auf der Bahnhofstrasse habe den Vorteil, dass der Abschnitt in einem Bereich mit viel Passanten liegt. Mit der neuen Migros, die demnächst eröffnet, werde das Gebiet noch stärker zu einem belebten Dorfzentrum. «Tempo 30 wird dort insgesamt zu einer Entschleunigung führen», sagt Pitsch Ineichen. Er warnt aber auch vor übertriebenen Erwartungen: «Tagsüber rollt der Verkehr heute schon deutlich langsamer als die erlaubten 50 km/h. Einen spürbaren Effekt wird es vor allem nachts geben.»

Jene auf der Bahnhofstrasse in Root wird nicht die letzte Temporeduktion auf einer Kantonsstrasse sein. Zahlreiche Abschnitte befinden sich – oft auch auf Antrag der betroffenen Gemeinde – in Prüfung. Bereits beschlossen per Ende 2022 ist Tempo 30 auf der Baselstrasse in Luzern.