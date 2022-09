Verkehr Umfahrung Beromünster wird zehn Millionen Franken teurer – kantonale Abstimmung im Sommer 2023 Der historische Ortskern von Beromünster soll mit einer 1,4 Kilometer langen Strasse umfahren werden. Nun liegen die Details vor. Alleine der Landerwerb kostet 15,5 Millionen Franken. Und: Die Kritik vor Ort weiss der Kantonsingenieur zu kontern. Niels Jost Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Die neue Brücke über die Wyna ist eine der Kostentreiberinnen bei der Umfahrung Beromünster. Visualisierung: PD/Swiss Interactive AG

Seit den 1960er-Jahren wird über die Umfahrung von Beromünster diskutiert – jetzt liegt das Projekt vor. Geplant ist eine neue, 1,4 Kilometer lange Strasse, um den historischen Ortskern vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Die Details lesen Sie hier:

Verkehr soll um 80 Prozent abnehmen Heute kurven durchschnittlich rund 9500 Fahrzeuge durch den «Flecken» Beromünster. Durch die Umfahrung dürften es im Jahr 2040 etwa 80 Prozent weniger sein. Dadurch werde die Lärm- und Abgasbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner massiv verringert, schreibt die Regierung in ihrer Botschaft. Gleichzeitig werde die Verkehrssicherheit erhöht, besonders für Velofahrer und Fussgängerinnen. Nach dem Bau der Umfahrung will die Gemeinde das Zentrum aufwerten, etwa mit einer 30er-Zone. Die neue Strasse wird zweispurig befahrbar sein, es wird Tempo 50 gelten. Geplant sind zwei Velowege und ein südseitiges Trottoir. Vorgesehen ist überdies eine 101 Meter lange Brücke über die Wyna mit Glaselementen als Lärmschutz. Das Altersheim, das heute dort steht, wird abgebrochen. Zwischen der Surseestrasse und der Schuelgass verläuft die Umfahrung in einem bis zu acht Meter tiefen Einschnitt. Die nötigen Stützmauern wie auch die Lärmschutzwände sollen «möglichst gut» in das Landschafts- und Siedlungsbild eingebettet werden. (jon)

Der Regierungsrat hat nun die Botschaft zu Handen des Kantonsrats publiziert, der das Geschäft voraussichtlich im November berät. Die Regierung beantragt einen Sonderkredit von 70,6 Millionen Franken.

Das sind 10,6 Millionen Franken mehr als bisher angenommen. Grund seien eine präzisere Kostenberechnung und höhere Aufwände für die geplante Brücke über die Wyna, für den Abbruch bestehender Gebäude, für die Erweiterung des Projekts Richtung Menziken und für die hohen Landerwerbskosten. Alleine Letztere schlagen mit 15,5 Millionen Franken zu Buche, was rund ein Fünftel des Gesamtbetrags ist. Kantonsingenieur Gregor Schwegler erklärt:

«Die Umfahrung führt teilweise durch Gebiete, die heute eingezont sind. Die Entschädigungen sind entsprechend höher als beispielsweise bei Landwirtschaftsland.»

Die Preise lege die Dienststelle Immobilien nach erfolgter Katasterschatzung fest.

Für die Umfahrung werden des Weiteren rund 11'700 Quadratmeter Landwirtschaftsland erworben, darunter ackerfähiges Kulturland. Fruchtfolgeflächen seien keine betroffen.

Alternative Linienführung mache keinen Sinn

Die Umfahrung stösst in Teilen der Bevölkerung wie auch bei der kantonalen SP auf Kritik. Moniert wird beispielsweise, dass das Projekt überdimensioniert sei und die Streckenführung angepasst werden solle.

Alternativen habe man geprüft, versichert die Regierung in ihrer Botschaft. Eine Studie zeige auf, dass wegen des hohen Anteils an Ortsverkehr eine «siedlungsnahe Linienführung» eine grössere Entlastung für den «Flecken» bewirke als eine grossräumige Umfahrung. Hinzu komme, dass weiträumigere Projekte noch mehr Land beanspruchen würden, was zu Widerstand führen könnte, wie Kantonsingenieur Schwegler sagt und wie Diskussionen über die Umfahrung Hochdorf derzeit zeigen.

Eine Umfahrung, die näher am Zentrum vorbeiführen würde, komme nicht in Frage, da der Raum dafür gar nicht vorhanden sei und mehr Häuser abgerissen werden müssten.

Auf der Umfahrung Beromünster soll Tempo 50 gelten. Visualisierung: PD/Swiss Interactive AG

Befürchtet wird weiter, dass die Umfahrung viel Lärm verursacht, allen voran im Gebiet Bifang, wo das neue Alters- und Pflegeheim Bärgmättli gebaut werden soll. So steht denn auch in einem Gutachten der Gemeinde, dass die Grenzwerte dort «deutlich überschritten» würden. Die neuen Gebäude sollen daher von der Umfahrung abgewandt gebaut werden.

Schwegler hebt die Vorteile des Projekts hervor: «Heute werden die Immissionsgrenzwerte bei etwa 76 Gebäuden im Gebiet Flecken überschritten, künftig dürfte dies noch bei etwa sechs ausserhalb des Zentrums der Fall sein. Durch den Einsatz von lärmarmen Belägen auf der gesamten Umfahrung kann die Lärmbelastung gegenüber dem Auflageprojekt, insbesondere im Westteil, nochmals reduziert werden.»

Die Stimmbevölkerung hat das letzte Wort

Die Kritik äussert sich auch in den 26 Einsprachen, die bei der öffentlichen Auflage vor einem Jahr eingegangen sind. Die Verhandlungen sollen bis Ende Jahr abgeschlossen sein.

Dann könnte die Regierung das Projekt Anfang 2023 bewilligen. Weil die Kosten höher sind als 25 Millionen, unterliegt das Vorhaben dem obligatorischen Referendum. Die Luzerner Stimmbevölkerung kann voraussichtlich im nächsten Sommer über den Sonderkredit befinden. Läuft alles nach Plan, können die Bagger 2025 auffahren, die Bauzeit beträgt drei bis vier Jahre.

