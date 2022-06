Umfahrung in Hochdorf: Alle fünf Varianten bleiben im Rennen

Verkehr Umfahrung in Hochdorf: Alle fünf geprüften Varianten bleiben im Rennen Für die geplante Umfahrung in Hochdorf sollen fünf Varianten genauer angeschaut werden. Die Kosten bewegen sich zwischen 45 und 290 Millionen Franken. Für den Bau eines Stadttunnels wäre die Seetalbahn mehrere Jahre unterbrochen. Reto Bieri 29.06.2022, 21.31 Uhr

Der Braui-Kreisel in Hochdorf ist ein Verkehrsnadelöhr. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 15. September 2021)

Um die Verkehrsprobleme zwischen Inwil und Hochdorf in den Griff zu kriegen, sind umfangreiche Planungen im Gang. In Hochdorf wurden am Mittwochabend an einem Infoanlass die Resultate der zweiten von insgesamt drei Planungsphasen präsentiert. Dazu wurden fünf Varianten vertieft unter die Lupe genommen, sagte Hanspeter Käppeli vom Planungsteam. Fazit: Alle fünf Varianten verbleiben im Rennen, da sie grundsätzlich machbar seien.

Industriestrasse: Von 2100 auf 8700 Autos täglich

Ein besonderes Augenmerk habe der Industriestrasse gegolten. Sie müsste bei einer Umfahrungslösung ausgebaut werden. Das ist nicht unproblematisch, da sensible Areale tangiert würden, darunter ein Amphibienlaichgebiet und ein Flachmoor.

Die Industriestrasse (blau), die von Baldegg (links) nach Hochdorf führt, soll im Bereich der ARA weiter östlich verlaufen. Konkret würde die Strasse neu oberhalb des gelben linken Vierecks führen statt unterhalb. Visualisierung: PD

Aus drei geprüften Varianten verfolgt das Planungsteam die «Umlegung Industriestrasse» weiter. Diese sieht vor, dass die Strasse weitgehend auf dem heutigen Trassee verläuft, im Gebiet der Abwasserreinigungsanlage aber auf einem kurzen Abschnitt weiter östlich verlegt wird. Aus dem Rennen sind zwei Tunnellösungen. Sie sind mit jeweils weit über 100 Millionen Franken zu teuer.

Die Variante Industriestrasse «Tunnel mit Umfahrung Baldegg», die einen rund 600 Meter langen Tagbautunnel vorsieht und auf 155 Millionen Franken geschätzt wird. Sie wird ebenso wenig weiterverfolgt ... Visualisierung: PD

... wie die Variante «Tunnel kurz» mit einem rund 400 Meter langen Tagbautunnel. Auch für diesen Entscheid sind die hohen Kosten von rund 115 Millionen Franken ausschlaggebend. Visualisierung: PD

«West nah offen»: Hoher Kulturlandverbrauch

Im Anschluss an die Industriestrasse soll der Verkehr in einem Bogen um Hochdorf herumgeführt werden. Von Ballwil her gesehen unterquert die Variante «West nah offen» vor dem südlichen Hochdorfer Ortseingang die Seetalbahn mit einem kurzen Tunnel. Danach führt die neue Strasse übers offene Feld zur Urswil- und zur Ligschwilstrasse und weiter bis zum Kreisel bei der Industriestrasse. Der Kanton beurteilt diese Lösung mit rund 170 Millionen Franken als kostengünstigste Umfahrungsvariante. Allerdings ist der Landverbrauch hoch. Die Planer prognostizieren bis 2040 eine Verkehrsentlastung im Zentrum um bis zu 45 Prozent. Im Zentrum ist als flankierende Massnahme Tempo 30 vorgesehen.

Umfahrungsvariante «West nah offen». Visualisierung: PD

«West nah teilüberdeckt»: Teuerste Variante

Genau gleich verläuft die Variante «West nah teilüberdeckt». Sie sieht aber zwei Tunnels von insgesamt 1,4 Kilometer Länge vor und greift damit weniger in die Landschaft ein. Dafür kostet sie wesentlich mehr, nämlich rund 290 Millionen Franken.

Die Variante «West nah teilüberdeckt» sieht zwei Tunnelabschnitte vor. Visualisierung: PD

«West nah/Süd»: Beste Entlastung, grösster Landverbrauch

Die Variante mit der besten Entlastungswirkung heisst «West nah/Süd»; sie führt im Zentrum bis 2040 zu bis zu 60 Prozent weniger Verkehr. Zusätzlich zu «West nah» wird dabei vom südlichen Ortseingang bis zur Hohenrainstrasse eine neue Verbindung gebaut. Diese Variante bedeutet allerdings den grössten Landverbrauch und kostet rund 190 Millionen Franken.

Variante «West nah/Süd». Visualisierung: PD

«Stadttunnel Süd»: Entlastung nur im südlichen Zentrum

Beim «Stadttunnel Süd» würde die Strasse ab dem südlichen Ortseingang bis ins Zentrum unter dem Bahntrassee verlaufen. Die Verkehrsentlastung mit bis zu 55 Prozent ist gut – allerdings nur für den südlichen Dorfteil. Nördlich des Braui-Kreisels bliebe die Situation unverändert. Zudem würde die Seetalbahn durch den Bau mehrere Jahre unterbrochen. Die Kosten betragen rund 215 Millionen Franken.

Variante «Stadttunnel Süd». Visualisierung: PD

Variante «Null+»: Günstigste Variante

Wie bei den anderen Seetaler Umfahrungsplanungen prüft man auch in Hochdorf Massnahmen auf der bestehenden Strasse. Diese «Null+»-Variante ist mit rund 45 Millionen Franken die günstigste, erzielt allerdings die geringste Verkehrsentlastung. Der ÖV soll in den Spitzenstunden priorisiert und im Zentrum und in Urswil Tempo 30 eingeführt werden.

Variante «Null+». Visualisierung: PD

Aus dem Publikum gab es diverse Rückfragen und Anmerkungen. «Die Lastwagen müssen raus aus dem Zentrum», sagte eine Frau. Diese Meinung teilten auch andere, darunter Mitte-Kantonsrat Adrian Nussbaum. Ein Mann kritisierte den Landverbrauch, darum sei eine Tunnellösung nötig. Thema waren auch die hohen Kosten von bis zu einer Milliarde Franken für alle geplanten Seetaler Umfahrungen. Kantonsingenieur Gregor Schwegler meinte dazu, wie viele Mittel ins Seetal fliessen, sei letztlich ein politischer Entscheid. Weiter äusserte jemand die Befürchtung, dass ein beliebtes Naherholungsgebiet beeinträchtigt würde.

Die fünf Varianten werden nun bezüglich Kosten und Nutzen miteinander verglichen, die Ergebnisse sollen bis im November vorliegen. Die Bestvarianten aller Seetaler Umfahrungen sollen bis im Herbst 2023 erarbeitet werden.