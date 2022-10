Kanton und Hochdorf sind sich bei der geplanten Umfahrung uneins

Verkehr Geplante Umfahrung in Hochdorf: Kanton und Gemeinde sind sich uneins Während der Kanton auf der bestehenden Strasse Massnahmen umsetzen will, plädiert der Gemeinderat für eine Umfahrung. Beide Varianten bleiben deshalb im Rennen. Reto Bieri Jetzt kommentieren 26.10.2022, 19.30 Uhr

Der Braui-Kreisel in Hochdorf ist während der Stosszeiten ein Verkehrshotspot. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 15. September 2021)

In Hochdorf kommt es während der Stosszeiten oft zu Staus. Um die Verkehrsprobleme anzugehen, wurde unter Federführung des Kantons und unter Miteinbezug der Bevölkerung eine sogenannte Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) initiiert. Am Mittwochabend haben nun Kanton und Gemeinde in einer gemeinsamen Mitteilung die Bestvariante bekannt gegeben.

Keine Umfahrung, sondern die Variante «Null+» landet auf dem ersten Rang. Diese sieht Massnahmen auf dem bestehenden Strassennetz vor. Ganz vom Tisch ist eine Umfahrung allerdings nicht. Laut Kantonsingenieur Gregor Schwegler müsse man zuerst die Planungssynthese Seetal abwarten. Dabei handelt es sich um eine Gesamtbetrachtung aller Bestvarianten der Seetaler Gemeinden Inwil, Ballwil, Eschenbach und Hochdorf, die nun alle vorliegen. «Es ist wichtig, dass wir das Zusammenwirken der lokal besten Lösungen sorgfältig hinterfragen und zu einem allfälligen Ausbau des ÖV vertiefte Abklärungen für das ganze Seetal treffen», lässt sich Schwegler in der Mitteilung zitieren. «Wir brauchen zuerst diese Gesamtsicht.» Sie soll im Herbst 2023 vorliegen.

Die Variante «Null+». Visualisierung: PD

Das eher mässige Abschneiden der Umfahrungslösungen habe verschiedene Gründe. Die Eingriffe in die Landschaft, die Beeinträchtigung der Naherholungsgebiete und der Verlust an Kulturland seien bei einer offenen Linienführung sehr gross. Mit einer Tunnellösung würden sich diese zwar reduzieren, dafür seien die Kosten mit rund 300 Millionen Franken beträchtlich.

Für den Autoverkehr und für die Aufenthaltsqualität im Zentrum wiederum bringe eine Umfahrung sicher am meisten, heisst es in der Mitteilung. Mit der Umgestaltung der Hauptstrasse sowie Tempo 30 gelinge es auch «Null+», die Siedlungsverträglichkeit zu verbessern und die Lärmbelastung zu verringern.

«Null+»: Tempo 30 und zusätzliche Velostreifen

Bei der Variante «Null+» lassen laut der Mitteilung Ampeln an den Ortseingängen in den Spitzenstunden nur so viel Autoverkehr ins Zentrum, wie dort «verarbeitet» werden könne. «Die Busse können die Ampeln mittels physischen oder elektronischen Busspuren passieren.» Die Ortsdurchfahrt wird zwischen der Hohenrainstrasse und der Schlossergasse umgestaltet und aufgewertet, es soll dort künftig Tempo 30 gelten.

Der Veloverkehr profitiere von zusätzlichen Velostreifen und werde teilweise über rückwärtige Quartierstrassen geführt. Um Ausweichverkehr über Urswil zu vermeiden, werde die Geschwindigkeit auf der Urswilstrasse ausserorts auf 60 km/h und innerorts auf 30 km/h reduziert. Die Kosten für die Variante «Null+» betragen rund 45 Millionen Franken.

Verkehrszunahme für den Dorfkern «nicht mehr zumutbar»

Wenig begeistert zeigt sich der Hochdorfer Gemeinderat. Man nehme das Ergebnis mit Ernüchterung zur Kenntnis. «85 Prozent der Hochdorfer Bevölkerung haben sich 2015 in einer Befragung für eine Entlastung des Dorfzentrums vom Schwer- und Durchgangsverkehr ausgesprochen», sagt Gemeindepräsidentin Lea Bischof-Meier (Mitte). Diese Entlastung könne nur mit einer Umfahrung erreicht werden.

Mit der Entwicklung des kantonalen Entwicklungsschwerpunktes Hochdorf-Römerswil sei eine weitere Verkehrszunahme zu erwarten, die für den Dorfkern nicht mehr zumutbar sei.

Die Umfahrungsvariante «West nah/Süd teilüberdeckt», von Ballwil aus gesehen. Links hinten ist das Industriegebiet Hochdorfs zu sehen. Visualisierung: PD

«Der Gemeinderat setzt sich im Sinne seiner Bevölkerung weiter klar für eine Umfahrungslösung ein», sagt Gemeinderätin Gaby Oberson (SP), Ressort Bau, Verkehr und Umwelt. Das Dorfzentrum müsse zwingend entlastet werden. Der Gemeinderat streicht laut der Mitteilung heraus, dass die Umfahrungsvarianten bei der reinen Kosten-Nutzen-Analyse am besten abschneiden würden. Es gelte nun, mögliches Sparpotenzial auszuloten, damit die Umfahrungsvariante «West nah/Süd teilüberdeckt» weiterverfolgt werden könne.

Die beiden Varianten werden nun laut Gregor Schwegler auf ihr jeweiliges Zusammenwirken mit den Lösungen in den anderen Gemeinden untersucht. Bei der Umfahrung «West nah/Süd teilüberdeckt» soll zudem geprüft werden, ob der Nutzen des Astes zur Hohenrainstrasse tatsächlich so gross sei, um den starken Eingriff in eine weitere Landschaftskammer und den zusätzlichen Landverbrauch zu rechtfertigen. Betreffend «Null+» werde zudem abgeklärt, welcher zusätzliche Nutzen und welche Kosten ein Viertelstundentakt der Seetalbahn und Verbesserungen beim Busangebot mit sich bringen würden.

Hinweis: Am 21. November (Braui, 19 Uhr) stellt der Kanton die Ergebnisse der ZMB Umfahrung Hochdorf der Bevölkerung an einem Infoanlass vor.

