In Wolhusen informiert der Kanton Luzern über Umfahrungsvarianten

Umfahrung Wolhusen «Wir müssen die Chance packen»: Politiker sprechen sich für Tunnellösung aus Wolhusen will mit einer Umfahrung die Verkehrsprobleme angehen. An einem Infoanlass plädierten mehrere Gemeindepolitiker für einen Tunnel – und riefen zu Einigkeit auf. Reto Bieri Jetzt kommentieren 24.11.2022, 21.49 Uhr

In Wolhusen soll eine Umfahrung das Stauproblem zu den Stosszeiten lösen. Dazu hat der Kanton einen dreiphasigen Prozess gestartet. Am Donnerstagabend haben die Behörden die Ergebnisse aus Phase eins vorgestellt. Das Interesse war gross, der Rösslisaal gut gefüllt.

Viel Verkehr während der Rushhour in Wolhusen beim Kreisel. Eine Umfahrung soll Abhilfe schaffen. Bild: Boris Bürgisser (Wolhusen, 24. November 2022)

Das Problem des Durchgangsverkehrs und der Zentrumsüberlastung in Wolhusen sei nicht neu, sagte Daniel Ender, Projektleiter von der kantonalen Dienststelle Verkehr und Infrastruktur. Die ersten Planungen würden mehr als vier Jahrzehnte zurückreichen. Letztmals hat der Kanton Luzern vor rund 20 Jahren eine Studie erarbeitet.

Bereits damals sei die Südumfahrung am besten bewertet worden. Sie steht auch im aktuellen Prozess im Fokus. In die engere Auswahl geschafft haben es nämlich drei südliche Umfahrungsvarianten sowie die Variante Null+. Letztere sieht Massnahmen auf dem bestehenden Strassennetz vor. Ebenfalls weiterverfolgt wird zudem die Aufhebung des Bahnübergangs Hackenrüti mittels einer Überführung. Fallengelassen wird hingegen der Ausbau der Renggstrasse, da dies zu teuer sei.

Die beiden vorgeschlagenen Südumfahrungen beginnen im Osten - also von Luzern her kommend - beim Bahnübergang Hackenrüti. Die Südumfahrung 1 ist rund 1200 Meter lang, wovon 790 Meter in einem Tunnel verlaufen. Die Südumfahrung 2 ist rund 1400 Meter lang, davon 950 Meter im Tunnel. Die Ausfahrt in die Entlebucherstrasse liegt etwas weiter südlich als bei der ersten Variante.

Die dritte Umfahrungsvariante heisst «Zentrumsentlastung». «Damit haben wir versucht, eine Lösung zu finden die näher beim Zentrum liegt, kürzer ist und ohne Tunnel auskommt», sagte Projektmitglied Gianni Moreni. Sie verläuft auf der bestehenden Schwandenstrasse, die ausgebaut werden müsste, überquert danach die Kleine Emme und schliesst ebenfalls beim Bahnübergang Hackenrüti an.

Bruno Duss: «Wir warten nun schon lange genug»

Im Anschluss an die Präsentation nutzten die Anwesenden die Gelegenheit für Fragen und Inputs, vereinzelt auch kritisch. Mehrere Gemeindepolitiker sprachen sich allerdings dafür aus, nicht über die Fehler der Vergangenheit zu diskutieren, sondern vorwärts zu schauen. So sagte der Wolhuser Kantonsrat Guido Roos (Mitte): «Wir müssen die Chance packen. Für mich ist klar, es braucht eine Tunnellösung.»

Ebenfalls für eine der beiden Tunnellösungen plädierte der Entlebucher Gemeinderat Robert Vogel (Mitte). Ruswils Gemeindepräsident Franzsepp Erni (Mitte) sagte: «Wir müssen zusammenstehen, damit die Umfahrung rasch kommt und nicht erst in 20 Jahren.» Oder wie es sein Wolhuser Amtskollege Bruno Duss (parteilos) bereits zu Beginn sagte: «Wir warten nun schon lange genug.»

Nicht thematisiert wurden übrigens die Kosten, weder von den Behörden noch vom Publikum. Wie auf Nachfrage zu erfahren war, folgen die Preisschilder erst in der nun kommenden, zweiten Projektphase.

