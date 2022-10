Vermisstmeldung: Wer hat diese 83-jährige Frau gesehen?

Vermisstmeldung Wer hat Helena Lang aus Udligenswil gesehen? Die 83-jährige Helena Lang leidet unter Demenz. Sie wird seit Sonntagnachmittag vermisst. 17.10.2022, 11.08 Uhr

Helena Lang aus Udligenswil wird vermisst. Bild: Luzerner Polizei

Die 83-jährige Helena Lang wird vermisst. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt, wurde sie zuletzt am Sonntagnachmittag im Wohnheim «Wohnen am Bächli» in Udligenswil gesehen. Die Vermisste leidet unter Demenz.