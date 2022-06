Vernehmlassung Regierung will eine Lohnerhöhung für sich und die obersten Kader Der Kanton Luzern hat Schwierigkeiten, Personal auf der höchsten Stufe zu rekrutieren. Die geplante Erhöhung der möglichen Maximallöhne hat auch Auswirkungen auf die Regierungsräte. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 29.06.2022, 20.23 Uhr

Verdienen sie bald mehr Lohn? Die Regierungsräte Guido Graf, Paul Winiker und Reto Wyss. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 8. April 2020)

Der Kanton Luzern hat ein Problem bei der Rekrutierung von Fach- und Führungskräften. Das schreibt er in einer Mitteilung, in der er eine Revision des Lohnsystems in der Verwaltung ankündigt. Und zwar seien die Löhne beim Kanton verglichen mit anderen Kantonen oder der Privatwirtschaft «nicht mehr in allen Bereichen konkurrenzfähig».

Darum lanciert die Regierung nun den Prozess zur Revision der Besoldungsordnung für das Staatspersonal. Am Mittwoch startete die Vernehmlassung, die bis Mitte Oktober dauert.

Betroffen von den Änderungen sind sieben der 18 Lohnklassen bei der Verwaltung. Die Minimallöhne der tiefsten Lohnklassen 1 und 2 sollen angehoben werden, von 41’219 respektive 44’516 Franken auf 45’435 Franken. In den höchsten Lohnklassen 14 bis 18 sollen nicht die Minimal-, sondern die Maximallöhne erhöht werden.

Maximal 235’856 Franken pro Jahr

Konkret ist es künftig für Verwaltungsangestellte möglich, maximal 235’869 Franken pro Jahr zu verdienen. Heute ist der Maximallohn bei 216’968 Franken gedeckelt. Der Kanton schreibt in den Erläuterungen zur Vernehmlassung, dieser Betrag liege rund neun Prozent unter dem Durchschnitt der Deutschschweizer Kantone. Tatsächlich zeigt ein Blick in andere Kantone, dass dort für Verwaltungskader deutlich mehr Geld zu holen ist. So zahlt etwa der Kanton Aargau in seiner höchsten Lohnklasse bis zu 290’000 Franken pro Jahr.

Ein «marktgerechtes Lohnniveau» sei eine wichtige Voraussetzung für die Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitenden, schreibt der Kanton.

«Dass die Löhne nicht mehr in allen Bereichen markt- und konkurrenzfähig sind, hat sich in den letzten Jahren auch daran gezeigt, dass die Besetzung von Führungs- und Fachfunktionen immer schwieriger wurde, dass Stellen teilweise mehrmals ausgeschrieben werden mussten, und dass der Lohn oft ein Grund für Absagen war.»

Knapp 6000 Franken mehr für langjährige Regierungsräte

Betroffen von der Revision sind auch die Löhne der Regierungsräte, des Staatsschreibers sowie der Kantonsrichterinnen und -richter. Denn diese sind an den Maximallohn in der Verwaltung gekoppelt. Ein Regierungsrat verdient heute 112 bis 120 Prozent von diesem Lohn. Man beginnt bei 112 Prozent, jedes Amtsjahr kommt ein weiteres Prozent dazu.

Wendet man dies auf den geplanten Maximallohn an, könnte ein Regierungsrat künftig über 280’000 Franken pro Jahr verdienen. Mit Spesen käme er auf mehr als 300’000 Franken. Um einen allzu grossen Lohnsprung in der Regierung zu verhindern, sollen die Prozentsätze jedoch reduziert werden, auf 110 bis 118 Prozent des Maximallohns in der Verwaltung.

Laut dem Kanton führt dies effektiv zu einer Lohnerhöhung von 4452 bis 5963 Franken für die Regierungsräte. Damit werde sich der Kanton im Kantonsvergleich «weiterhin im Mittelfeld positionieren». Auch beim Staatsschreiber und bei den Kantonsrichterinnen und -richtern werden die Prozentsätze reduziert.

Businessclass für Interkontinentalflüge

Mit der Revision wird auch das Spesenreglement der Regierung neu geregelt. Nach Auskunft des Finanzdepartements gibt es zurzeit kein öffentlich einsehbares Spesenreglement für die Exekutive. Das soll sich ändern. Demnach hat künftig jedes Mitglied des Regierungsrats «Anspruch auf pauschalen Ersatz der Klein- und Repräsentationsspesen sowie der Reisespesen in der Höhe von 12’000 Franken pro Jahr».

Bei Auslandreisen werden die Kosten für Verpflegung und Übernachtung sowie die Kosten für die Bahnreise ab Grenze vergütet. Fliegt ein Regierungsrat, werden innerhalb von Europa die Kosten für ein Economy-Class-Ticket vergütet. Muss ein Regierungsrat interkontinental fliegen, darf er sich in die Businessclass setzen.

Was bedeutet das alles für die Steuerpflichtigen? Grundsätzlich führten die Anpassungen in der Verwaltung nicht zu Mehrkosten, schreibt der Kanton. «Es ist aber davon auszugehen, dass in den Jahren nach der Einführung der zusätzliche Spielraum genutzt wird, was über die Jahre zu Mehraufwand führen wird.» Konkret steigen werden nur die Löhne von Regierungsrat, Staatsschreiber und am Kantonsgericht. Kostenpunkt: rund 100’000 Franken.

