Vernehmlassung Umbau der Luzerner Polizei stösst bei Parteien auf teils harsche Kritik 15 der 31 Polizeiposten im Kanton Luzern sollen verschwinden, und das Korps soll massiv aufgestockt werden. Das kommt bei der Mehrheit der Parteien zwar gut an. Doch sie äussern auch Bedenken, besonders die SP. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wegen Postenschliessungen: Luzerner Polizei hat keine Zeit für Anzeigen Video: Tele 1

Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker und Kommandant Adi Achermann wollen die Organisation der Luzerner Polizei stark verändern. Statt wie bisher 31 Polizeiposten sollen es künftig nur 15 sein, und das derzeit 810 Stellen umfassende Korps soll bis 2030 um 116 aufgestockt werden.

Der Polizeiposten in Eschenbach soll geschlossen werden. Bild: Boris Bürgisser (4. Januar 2022)

66 neue Stellen soll die Sicherheits- und Verkehrspolizei erhalten, 66 die Kriminalpolizei und 16 die übrigen Abteilungen. Am Freitag ist die Vernehmlassung zum «Organisationsentwicklung 2030» genannten Prozess zu Ende gegangen. Wir haben die Stellungnahmen der Parteien und Verbände analysiert.

Bürgerliche warnen vor Mehrkosten im Justizbereich

Bei der Mitte, FDP und SVP kommt der Umbau der Polizei im Grundsatz gut an, bei der GLP sogar so gut, dass sie nur eine einzige Bemerkung hat. Dennoch bringen sie auch Vorbehalte an – die meisten stammen von der Mitte. So will die grösste Luzerner Partei konkrete Angaben dazu, wie Gemeinden ohne Posten den Kontakt mit der Polizei aufrechterhalten können.

Die Mitte fordert zudem «eine klare und verbindliche Darstellung, wie die Sicherheit der Bevölkerung in den Regionen ohne Posten gewährleistet wird». Aufzeigen soll die Regierung auch, wie die künftige Zusammenarbeit mit den Korps der Kantone Aargau und Bern aussieht. Zentral sei, dass «alle Entwicklungsschritte in enger Absprache mit den Gemeinden» erfolgen. Darauf legt auch der Verband der Luzerner Gemeinden, bei dem das Projekt ansonsten gut ankommt, Wert.

Die SVP weist auf einen Punkt hin, der auch der Mitte, der FDP, der SP und der GLP aufgefallen ist: Mehr Personal bei der Polizei bedeutet auch einen Mehraufwand bei den Strafverfolgungsbehörden und den Gerichten. Die SVP kündet an, bei allfälligen Folgekosten genau hinzusehen.

Als «Herausforderung» bezeichnen es die meisten Teilnehmenden der Vernehmlassung, den geplanten Stellenausbau realisieren zu können. Zeitgemässe Arbeitsbedingungen und -modelle seien wichtiger denn je, hält der Verband der Luzerner Gemeinden fest. Das ist für die SVP zu kurz gegriffen, denn der mangelnde Respekt gegenüber Polizistinnen und Polizisten sei ebenfalls ein Problem. Die Partei von Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker regt deshalb an, eine Kampagne «für mehr Respekt gegenüber der Polizei» zu starten.

Kurz, dafür pointiert äussert sich die FDP. Sie erwartet bei der Bestimmung der verbleibenden Posten eine nochmalige Überprüfung, weil es in mehreren Regionen Verbesserungspotenzial gebe. Dazu formuliert die FDP die glasklare Bedingung: «Die Stellenaufstockung ist prioritär umzusetzen», also, bevor Posten geschlossen werden.

SP will Anlaufstelle für Beschwerden in Polizeiangelegenheiten

Am ausführlichsten lässt sich die SP vernehmen – und sie kritisiert den Planungsbericht der Regierung auch mit Abstand am härtesten. Als einzige Partei lehnt sie sowohl die neue strategische Ausrichtung als auch die Halbierung der Posten ab. Die Regierung müsse aufzeigen, wie konkret die geplante Schliessung der Posten nicht mit einem Leistungsabbau einhergehe. Und die Genossinnen und Genossen stellen eine ähnliche Forderung wie die Freisinnigen:

«Bevor Posten geschlossen werden, muss der Kantonsrat zwingend die finanziellen Mittel für den Stellenausbau genehmigt haben.»

Die Regierung rechnet pro Stelle mit Kosten von 120'000 Franken. Als «unumgänglich» bezeichnet die SP die Schaffung einer Anlaufstelle für Beschwerden und Anliegen in Polizeiangelegenheiten für die Bevölkerung und die Mitarbeitenden der Polizei.

Viel Kritik bringen auch die Grünen an. Sie verlangen beispielsweise spezielle Rekrutierungsmassnahmen für Frauen und Teilzeitangebote in der Kleinkinderphase. Das neue Stationierungskonzept mit nur 15 Polizeiposten im ganzen Kanton befürworten die Grünen, verlangen aber eine Anpassung der Öffnungszeiten, um die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sowie Polizeiangehörigen besser zu befriedigen. Lange Mittagspausen etwa seien «nicht mehr opportun».

Der Verband der Luzerner Polizei betont, man sei vom Kommando stets «transparent über die geplanten Entwicklungen informiert worden». Man unterstütze das Projekt «im Bestreben nach einer fortschrittlichen und dynamischen Luzerner Polizei».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen