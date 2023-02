Vernehmlassung Zentralschweizer Kantone begrüssen erleichterte Abschüsse von Wölfen Geht es nach dem Bund, werden die Hürden für das Erlegen von Wölfen ab dem Sommer sinken. Die Mehrheit der Zentralschweizer Kantone ist damit einverstanden. Der Urner Regierung gehen die Erleichterungen allerdings zu wenig weit. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Ein Wolf, fotografiert am 9. März 2021 in einer Fotofalle zwischen Sörenberg und dem Glaubenbielenpass. Bild: PD

In der Schweiz leben derzeit rund 240 Wölfe – so viele wie nie. Rekordhoch ist auch die Zahl der gerissenen Nutztiere: Es dürften im letzten Jahr erstmals über 1000 gewesen sein. 2021 waren es erst 870 tote Tiere, die Landwirtinnen und Landwirte zu beklagen hatten.

Auch unter den Luzerner Bäuerinnen und Bauern geht die Angst vor dem Wolf um. Im letzten Jahr streiften zwei Wölfe durch den Kanton – und töteten Nutztiere. 13 Wolfsrisse wurden verifiziert, in sechs weiteren Fällen waren Wölfe höchstwahrscheinlich für den Tod von Schafen verantwortlich. Derart hohe Zahlen wurden im Kanton Luzern letztmals 2009 registriert.

In den Kantonen Uri und Schwyz reissen Wölfe ebenfalls Dutzende Schafe und Ziegen. Allein die Urner Behörden zählten im letzten Jahr 58 tote Tiere, weshalb sie den Abschuss eines Wolfes verfügten. Erlegt werden konnte das Tier jedoch nicht. Die Schwyzer Behörden notierten 32 Hinweise zu Wölfen, wobei es in zehn Fällen zu gesicherten oder möglichen Rissen von Nutztieren kam.

Abschuss neu auch, wenn Menschen gefährdet sind

Die steigenden Zahlen haben den Bundesrat im November zu einer Überarbeitung der Jagdverordnung veranlasst. Dies mit dem Ziel, das Erlegen von Wölfen ab dem kommenden Alpsommer zu erleichtern. So soll der Abschuss von Einzelwölfen auch innerhalb von Rudelterritorien explizit erlaubt werden. Zudem soll die für den Abschuss von Einzelwölfen massgebende Schadenschwelle von zehn auf acht Nutztierrisse in den letzten vier Monaten gesenkt werden, und Einzelwölfe sollen neu auch erlegt werden können, wenn eine erhebliche Gefährdung von Menschen besteht.

Anpassungen sieht der Bundesrat zudem bei den Schäden vor. Es sollen nicht nur getötete, sondern auch schwer verletzte Rinder, Pferde sowie Lamas und Alpakas entschädigt werden. Am Donnerstag ist die Vernehmlassungsfrist abgelaufen.

«Anpassungen bringen Klarheit»

Luzern und Schwyz begrüssen die Vorlage des Bundes. Der Luzerner Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter schreibt: «Die Anpassungen bringen Klarheit und tragen dazu bei, den Kantonen den Vollzug für die Alpsaison 2023 zu erleichtern.» Der Schwyzer Landammann André Rüegsegger hat in seinem Brief nach Bern die gleichen Worte gewählt.

Die Urner Regierung begrüsst die Revision in ihrer ausführlichen Stellungnahme zwar «grundsätzlich» auch. Sie geht ihr aber «zu wenig weit», wie Landammann Urs Janett festhält: «Eine weitere Zunahme des Wolfsbestands inklusive der Nutztierrisse ist voraussehbar. Schliesslich beträgt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Wolfsbestands aktuell rund 30 Prozent.»

Janett schlägt deshalb beispielsweise eine stärkere Regulierung von Rudeln vor – es sollen also mehr Jungtiere erlegt werden können. Ausserdem soll die Schadenschwelle nicht wie vorgeschlagen von zehn auf acht Nutztierrisse sinken, sondern auf fünf. Das Gleiche fordert die Regierungskonferenz der Gebirgskantone, der neben Uri aus der Zentralschweiz noch Ob- und Nidwalden angehören. Diese Forderung dürfte in Bern allerdings nicht gut ankommen. Der Bundesrat hielt in seinen Erläuterungen zur Vorlage nämlich fest: «Bei einer Schwelle von fünf Rissen könnte fast jeder Einzelwolf rasch abgeschossen werden, was der Definition des «erheblichen Schadens» widerspräche.»

«Taugliche Grundlage für Wolfsregulierung»

In Obwalden und Zug wurden im letzten Jahr zwar Wölfe gesichtet, jedoch keine Risse von Nutztieren festgestellt. Während die Zuger Regierung die Vorlage des Bundes unterstützt, stützt sich die Obwaldner Exekutive in ihrer Stellungnahme auf jene der Konferenz der Gebirgskantone und fordert tiefere Schadenschwellen als Voraussetzung für Abschüsse.

Die Nidwaldner Exekutive wiederum plädiert für die Version aus Bern. Landammann Joe Christen schreibt, die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen würden «eine taugliche Grundlage bilden, um die notwendige Wolfsregulierung zu ermöglichen». Auf Nidwaldner Alpen wurden zuletzt 2018 Schafe vom Wolf gerissen – alle aus ungeschützten, also weder mit Zäunen gesicherten noch von Hunden bewachten Herden.

