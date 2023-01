Neue Asylunterkunft in Oberägeri nimmt pflegebedürftige Menschen auf

Der Krieg in der Ukraine fordert das Schweizer Asylwesen immer wieder. Nicht nur Frauen und Kinder flüchten in die Schweiz, sondern auch pflegebedürftige Menschen. Damit man auch ihnen gerecht werden kann, hat der Kanton Zug in Oberägeri eine neue Asylunterkunft eingerichtet.