Video: Robino Rich und Roman Loeffel (Luzern, 12. Oktober 2022)

Video «Ich möchte die Geschichten der Menschen erzählen»: Unterwegs mit dem Strassenfotografen Davide Nestola Das Internet hat die Macht, unbekannte Menschen über Nacht berühmt zu machen. Ähnlich erging es dem 30-jährigen Fotografen Davide Nestola, der mit einem Instagram Video über Nacht in der ganzen Schweiz bekannt wurde. Robino Rich Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Sie läuft durch die Allee am Nationalquai in Luzern und wollte eigentlich nur spazieren gehen. Doch plötzlich wird Edith (der Nachname ist der Redaktion bekannt) von einem fremden, aber doch auch sympathisch wirkenden Mann angesprochen. «Darf ich von Ihnen ein Foto schiessen?», fragt der Mann. Nach einem 40-minütigen Gespräch willigt Edith ein. Bei diesem Mann handelt sich keinesfalls um einen Fremden. Es ist der Fribourger Strassenfotograf Davide Nestola, der Ende September mit einem Video über Nacht zu einem Internetstar wurde.

In diesem Video sieht das Publikum, wie Nestola einen kleinen blonden Jungen an der Reuss anspricht, der neben der Kapellbrücke angelt. «Sprichst Du Deutsch?», fragt der 30-jährige Freiburger den kleinen Jungen und dieser antwortet: «Nein, ich spreche Englisch und Ukrainisch.» Die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren, dass der kleine Timur aus der Ukraine flüchten musste und besonders die «Schweizer Seen» toll findet. Es ist ein Video, das berührt und das Leben von Nestola und Timur auf den Kopf stellen sollte, denn das Video ging viral. Innerhalb weniger Minuten wurde der Beitrag bei Instagram und Tiktok Tausende Male geteilt und kommentiert. Aus Tausenden wurden aber schnell Millionen. Ein glücklicher Zufall, der keineswegs geplant war, im Gegenteil.

Als der kleine Timur von dem Krieg in der Ukraine flüchten musste, hat er eines nicht verloren: seine Lebensfreude. Bild: Davide Nestola

Eigentlich wollte er einen Freund dabei fotografieren, wie er seiner zukünftigen Ehefrau in Luzern einen Heiratsantrag gemacht hat. Weil Nestola einen zeitlichen Puffer eingeplant hatte, hat er spontan nach spannenden Menschen Ausschau gehalten und Timur an der Reuss entdeckt. Die Geschichte des kleinen Jungen, der trotz Flucht vor dem Krieg so viel Freude ausstrahlt, erzählte der Fotograf in zwei anderen Videos weiter. Durch seinen Ehrgeiz und seinen Mut gelang es dem 30-Jährigen, Timur einen grossen Wunsch zu erfüllen: einen Fussballmatch der Berner Young Boys zu sehen.

Vom Optiker, zum Instagram-Star

Davide Nestola fotografiert seit vier Jahren Menschen auf der Strasse. Bild: Davide Nestola

Der gelernte Optiker Nestola fotografiert seit vier Jahren Menschen auf der Strasse. Dabei möchte er keineswegs «die makellosen Schönlinge fotografieren», erklärt er, sondern «Menschen wie du und ich». Auf einer Japanreise begann er, die Porträts dieser Menschen mit der ganzen Welt zu teilen. «Ich veröffentliche nicht einfach nur ein Foto, weil es mir gefällt, sondern möchte auch die Geschichte dieser Menschen erzählen», verrät der Fotograf.

Immer mit dabei hat er seine Fotokamera und eine GoPro, mit der er seine Begegnungen auch in Videoform festhalten kann. Dezent versteckt und doch offensichtlich mit einem Gurt um seine Brust geschnallt, geht er so fast täglich auf die Suche nach neuen Geschichten. «Wenn eine Person eine besonders spannende Energie ausstrahlt, nehme ich meinen Mut zusammen, starte die Kamera und spreche die Person an», erklärt der Fotograf. Doch Nestola spricht längst nicht alle an. «Mein Bauchgefühl muss stimmen.»

Seine Geschichte möchte Nestola in einem Buch sammeln

Der kreative Fribourger, der am 18. Oktober zu einer Weltreise startete, möchte in Zukunft weitere Geschichten erzählen und sie später in einem Buch veröffentlichen. Sein erster Stopp führte ihn nach Costa Rica, wo er aktuell wieder auf der Suche ist. Auf der Suche, nach spannenden Menschen mit spannenden Geschichten.

