Luzern Tourismus lanciert neue E-Bike-Route entlang von Seen, über Pässe und durch Täler Die E-Bike-Tour «Route 1291» führt in sieben Tagesetappen durch die Region Luzern–Vierwaldstättersee. 18.05.2022

Zwei E-Bikerinnen und E-Biker genehmigen sich beim Schloss Heidegg eine Erfrischung. Bild: PD / Luzern Tourismus / Nico Schärer

Mit der neuen «Route 1291» lanciert Luzern Tourismus im Sommer ein Angebot für alle E-Velofahrer. Auf der neu konzipierten Route kann die geballte Schönheit der Erlebnisregion Luzern–Vierwaldstättersee während sieben Tagesetappen auf entspannte und umweltfreundliche Art und Weise erkundet werden. Auch durch den Kanton Schwyz führt eine Etappe.

Aktive Ferien und nachhaltige Outdoorerlebnisse liegen im Trend und erfreuen sich steigender Beliebtheit. Das hat auch Luzern Tourismus erkannt und gemeinsam mit verschiedenen regionalen Tourismuspartnern ein neues Angebot für E-Bikerinnen und E-Biker geschaffen: die «Route 1291».

In sieben Etappen durch die Region Luzern-Vierwaldstättersee

Start- und Zielort der 385 km langen Rundtour ist die Stadt Luzern. Die Route führt via Weggis, Brunnen und Altdorf nach Andermatt. Von dort aus geht es über den Furka-, Grimsel- und Brünigpass weiter nach Lungern, über den Glaubenbühlenpass in die Unesco Biosphäre Entlebuch und schliesslich durch die Luzerner Landregionen Willisau, Sempachersee und Seetal wieder zurück nach Luzern. Die Axenstrasse zwischen Brunnen und Flüelen wird mit dem Schiff umfahren.

Video: Erlebnisregion Luzern - Vierwaldstättersee

Die Gesamtstrecke ist aufgeteilt in sieben Tagesetappen zwischen je 40 bis 70 Kilometern. Die «Route 1291» ist für sportlich-ambitionierte E-Bikerinnen und E-Biker gedacht. Insbesondere jene drei Etappen, welche über Pässe führen, sind konditionell fordernd. Für Genussfahrer empfehlen sich die Etappen fünf bis sieben von Sörenberg über Entlebuch und Sursee nach Luzern. Beim Reiseanbieter Eurotrek können verschiedene «Route 1291»- Pauschalen mit Hotelunterkunft und Gepäcktransport sowie auf Wunsch auch Mietvelos gebucht werden.

Ihrem Namen entsprechend führt die «Route 1291» vorbei an geschichtsträchtigen Schauplätzen wie der Hohlen Gasse bei Küssnacht oder der Teufelsbrücke in der Schöllenenschlucht. Zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten, Schlösser und historische Ortschaften laden ebenfalls zu einem Zwischenhalt ein. Ob vorbei an Seen und Palmen, durch hügelige Voralpenlandschaften oder über Alpenpässe in Gletschernähe: Wer auf der neuen E-Bike-Route unterwegs ist, erlebt die Region Luzern–Vierwaldstättersee in ihrer ganzen Vielfalt. Zahlreiche kulturelle Highlights und Weingüter runden das Erlebnis ab. (ah/rem)

Die Etappe im Detail

1. Tag: Luzern – Altdorf (Schifffahrt Brunnen – Flüelen), 40 km (Aufstieg 600 m / Abstieg 600 m)

2. Tag: Altdorf – Andermatt, ca. 45 km (1240 m / 200 m)

3. Tag: Andermatt – Meiringen, ca. 70 km (1520 m / 2320 m)

4. Tag: Meiringen – Sörenberg, ca. 40 km (1720 m / 1160 m)

5. Tag: Sörenberg – Entlebuch, ca. 60 km (1115 m / 1540 m)

6. Tag: Entlebuch – Sursee, ca. 70 km (1680 m / 1880 m)

7. Tag: Sursee – Luzern, ca. 60 km (1135 m / 1200 m)