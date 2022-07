Vierwaldstättersee Motorschiff Diamant blieb wegen Stromausfalls stehen – Passagiere mussten auf MS Saphir umsteigen Weil eine der Batterien streikte, musste das MS Diamant seine Fahrt unterbrechen; die Passagiere stiegen auf ein anderes Schiff um. Insgesamt verläuft die bisherige Schifffahrtsaison sehr zufriedenstellen. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 29.07.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemäss Auskunft betroffener Passagiere kam es am vergangenen Montag bei der Abendrundfahrt des Motorschiffs Diamant auf dem Vierwaldstättersee zu einem Zwischenfall. Das Schiff konnte auf der Höhe von Hertenstein plötzlich nicht mehr weiterfahren. Die Passagiere mussten nach einer Wartepause auf das zur Hilfe herbeigerufene Motorschiff Saphir umsteigen und konnten ihre Fahrt schliesslich mit diesem fortsetzen.

Das Dampfschiff Diamant 2017 bei einer früheren Fahrt auf dem Vierwaldstättersee. Bild: Roger Grütter (Luzern, 4. Mai 2017)

Stefan Schulthess, Direktor der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) bestätigt den Vorfall auf Anfrage. «Die Hybridbatterien auf der Steuerbordseite des Motorschiffs Diamant haben an diesem Abend die Spannungs-Sollwertwerte unterschritten», so Schulthess. Deshalb habe das Schiff nicht weiterfahren können.

MS nicht besonders pannenanfällig

«Backbord- und steuerbordseitig sind auf dem MS Diamant je 36 Batterien für den Hybridantrieb im Einsatz», erklärt der SGV-Direktor. «Diese müssen in einem definierten Spannungsbereich von plus/minus 10 Prozent funktionieren, sonst fällt der ganze Stromkreislauf zusammen.» Das sei beim MS Diamant, das seit Mai 2017 im Einsatz ist, erstmals passiert.

Das MS Diamant sei nicht besonders pannenanfällig, betont Schulthess. «Aber weil der Leistungsumfang moderner Schiffe viel grösser ist als früher und dazu mehr Technik benötigt wird, ist das statistische Risiko, dass eine Panne auftritt, selbstredend höher als bei Schiffen mit kleinerem Leistungsumfang und weniger Technik.»

«Diamant» fuhr mit Dieselmotoren zur Haltestelle

Das MS Diamant konnte am Montagabend mit seinen für solche Fälle vorgesehenen Dieselmotoren zur Haltestelle Hertenstein fahren und dort anlegen. «Der Kapitän entschied aus Sicherheitsgründen, die Fahrt zu unterbrechen», so der SGV-Direktor. Nachdem das MS Saphir ebenfalls bei der Haltstelle Hertenstein angelegt habe, hätten die Passagiere umsteigen können. Das Umsteigen erfolgte nach Auskunft von Passagieren «in Ruhe und ohne Hektik».

Nach dem Umsteigen und mit etwas Verspätung wurde die Fahrt auf MS Saphir weitergeführt. Bei der Ankunft in Luzern erhielten alle Passagiere wegen der Unannehmlichkeiten eine SGV-Tageskarte 1. Klasse geschenkt. Das MS Diamant fuhr mit seinen Dieselmotoren noch am gleichen Abend in die Werft, wo der Schaden behoben werden konnte. Das Schiff ist gemäss Schulthess wieder wie gewohnt auf dem regulären Kurs im Einsatz.

Der jetzige Vorfall hat keinen Zusammenhang mit der Havarie, welche das DS Diamant im Dezember 2017 erlitt. Es hatte damals auf einer Sonderfahrt einen Felsen bei Kehrsiten gerammt. Nach einem halben Jahr Unterbruch infolge Reparaturarbeiten wurde es danach wieder in Betrieb genommen.

Passagierzahlen auf 90 Prozent des Niveaus vor Corona

Die Saison verläuft für die SGV derzeit hervorragend, vor allem auch dank des sonnigen Wetters. Die Auslastung ist gross. «Wir sind zufrieden und positiv überrascht», sagt Schulthess. «Stand heute liegen die Passagierfrequenzen auf 90 Prozent des Niveaus vor Corona.» Die Gründe dafür seien das beständige und sonnige Sommerwetter wie auch die Rückkehr vieler, wenn auch nicht aller, in- und ausländischer Touristen. «Glücklicherweise können wir den Fahrplan wie vorgesehen anbieten und mussten das Angebot nicht einschränken», so der SGV-Direktor. Allerdings sei das Angebot gegenüber Vor-Corona immer noch leicht reduziert.

Das kulinarische Angebot hingegen wurde stark reduziert. «Wichtig für uns und unsere Gäste ist, dass es auf allen Schiffskursen Getränke und mindestens kalte Speisen gibt», sagt dazu Schulthess. «Die Mehrheit der Gäste hat Verständnis für die vereinzelten Angebotskürzungen. Wir stehen mit dieser Herausforderung auch nicht allein da. Daher war das Verständnis für den Arbeitskräftemangel in der Gastronomie bei vielen Gästen bereits vorgängig vorhanden.»

Es komme in Einzelfällen hie und da vor, dass Passagiere wegen der Hitze kollaborieren, bestätigt der SGV-Direktor auf Anfrage. «Unser Personal auf den Schiffen versucht insbesondere an heissen Tagen dem proaktiv entgegenzuwirken mittels mündlicher Durchsagen, unter anderem ‹viel Trinken, Schattenplätze aufsuchen›.» Die Schiffcrews würden auch regelmässig medizinisch geschult «und wissen, was zu tun ist, falls ein Notfall auf einem Schiff auftritt».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen