HSLU-Videospiel hilft Kindern mit chronischer Lungenkrankheit Kindern und Jugendlichen mit zystischer Fibrose fällt das Atmen schwer. Ein Videospiel soll nun bei der Therapie helfen.

Physiotherapeut Thomas Schumacher testet das Videospiel mit einer Patientin. Bild: Christof Schürpf/PD

Das Ziel dieses Videospiels ist etwas sonderbar: Husten. Das Spiel wurde nämlich für eine spezifische Gruppe konzipiert, Kinder und Jugendliche mit zystischer Fibrose (CF). Diese seltene Krankheit führt zu zähflüssigem Schleim in der Lunge, was auch Beschwerden im Verdauungstrakt zur Folge haben kann. In der Schweiz sind rund tausend Personen von der Krankheit betroffen. Zur Behandlung gehören tägliche Atemübungen, bei denen man das Sekret heraushustet.

Für Kinder sei das aber eine langweilige Angelegenheit, erzählt der Physiotherapeut und Spezialist für Kindertherapie Thomas Schumacher. Oft würden sie auf die Übungen verzichten – was negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit haben kann. Einer seiner Patienten, ein begeisterter Gamer, lieferte ihm aber die Idee, die Übungen in eine unterhaltsamere Form zu verpacken. Daraus entstand ein «Serious Game» – der Begriff bezeichnet analoge oder digitale Spiele, welche nicht primär zur Unterhaltung dienen, sondern zusätzlich Lern- oder Therapieeffekte erzielen sollen.

«Ein Actionspiel würde nicht funktionieren»

Tobias Kreienbühl. Bild: Christof Schürpf/PD

In Zusammenarbeit mit Tobias Kreienbühl, Informatikforscher im Immersive Realities Research Lab der Hochschule Luzern, entstand ein als Virtual-Reality-Game (VR) konzipiertes Übungsspiel. Darin taucht man in einem virtuellen Meer, indem man im richtigen Rhythmus ein- und ausatmet. Ziel eines Tauchgangs ist es, eine Schatztruhe auf dem Meeresgrund zu erreichen – und nebenbei möglichst viel Sekret abzuhusten.

Dank eines Mundstücks und eines angeschlossenen Geräts können alle relevanten Informationen gemessen werden, um die Therapie individuell anzupassen. Am Ende erhalten die Patientinnen und Patienten auch eine Rückmeldung über ihre Leistung. Und die VR-Brille sorgt dafür, dass man komplett ins Geschehen eintaucht.

Das Spielprinzip ist bewusst ruhig und entspannend: «Ein Actionspiel würden nicht funktionieren, um solche Atemübungen richtig durchzuführen», erklärt Entwickler Kreienbühl.

«Steigt die Aufregung der Betroffenen, sinkt die Qualität der Atmung. Das Spiel soll die Übungen unterstützen, nicht behindern.»

Trotzdem soll das Game noch um einige verschiedene Szenarien und Interaktionsmöglichkeiten erweitert werden, um mehr Abwechslung zu bieten. Momentan wiederhole sich das Spiel zu sehr, sei eine häufige Kritik der Kinder.

Mit diesem Gerät wird das Ein- und Ausatmen gemessen. Bild: Christof Schürpf/PD

Auch andere Krankheiten könnten behandelt werden

Die von den Forschenden der HSLU extra für das Spiel programmierte Mess- und Feedback-Struktur könnte aber auch für andere Anwendungen verwendet werden. «Das Tauchspiel spricht Kinder und Jugendliche an, für Erwachsene bräuchten wir eine andere Handlung», sagt Therapeut Schumacher.

«Das Spiel ist nicht spezifisch für CF-Betroffene konzipiert. Die gleichen Atemübungen werden auch bei Asthma oder der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit angewendet.»

Er könne sich vorstellen, dass der Messmechanismus bereits für sich genommen ohne Spiel eine grosse Hilfe darstellt. Wenn es um eine Hilfestellung bei der genauen Ausführung von Atemübungen geht, können auch viele Leute mit anderen Atemwegserkrankungen von einer solchen Applikation profitieren.

Der Fokus auf CF-Betroffene erleichtere die Entwicklung, weil diese gut vernetzt sind. Momentan sucht Schumacher noch Finanzierung, um das Projekt voranzutreiben. Dafür ist er mit mehreren Organisationen in Kontakt, unter anderem auch in den USA. Er ist überzeugt, dass eine solche VR-Therapie in Zukunft eine immer grössere Rolle spielen wird. Für ihn ist das Game auch eine persönliche Angelegenheit: Der Patient, der mit ihm vor einigen Jahren die Idee dazu erarbeitet hat, ist inzwischen an seiner Krankheit verstorben. Schumacher ist aber überzeugt: «Er würde sich sicher sehr freuen, wenn demnächst viele CF-betroffene Kinder und Erwachsene von unserem Spiel profitieren könnten.»

