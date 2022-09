Schweizerfahne in Vitznau wird in ihre Bestandteile zerlegt

Vitznau 750 Kilogramm schwere Fahne wird wieder in ihre sechs Bestandteile zerlegt Die Schweizer Fahne an einem Felsvorsprung oberhalb von Vitznau ist über die Jahre ein Wahrzeichen geworden. Nun wurde sie demontiert. 05.09.2022, 14.55 Uhr

Die einzelnen Stoffbahnen der Schweizer Fahne ob Vitznau werden demontiert. Bilder: Manuel Wild / www.mw-photography.org (4. September 2022)

Die grosse Schweizer Fahne oberhalb von Vitznau hat während der Sommermonate den grossflächigen Felsvorsprung – den Steigelfadbalm-Dossen – am Rigimassiv verziert. Am vergangenen Samstag wurde die 31 mal 31 Meter grosse Fahne wieder abgehängt.

Ein Team, bestehend aus 20 Freiwilligen, ist jeweils für die Organisation, Montage und Demontage zuständig, was jeweils zirka einen Tag in Anspruch nimmt, wenn das Stahlseil-Gerüst bereits vorbereitet ist, wie es auf der Website www.visit-vitznau.ch heisst.

Die Fahne war während der Sommermonate an einem Felsvorsprung des Rigi-Massivs, dem Steigelfadbalm-Dossen, befestigt.

Luftdurchlässig und aus sechs Teilen zusammengesetzt

Die Fahne besteht aus sechs Teilen, die miteinander verbunden werden, sodass sie mit Abstand wie ein einziges riesiges Stück Stoff aussehen. Das Gesamtgewicht der Fahne beträgt rund 750 Kilogramm. Damit sie nicht vom Wind zerfetzt wird, besteht die Riesenfahne aus luftdurchlässigem Material.

Im Jahr 2000 wurde erstmals eine Schweizer Fahne dieser Grösse am Steigelfadbalm-Dossen montiert. Bereits in früheren Jahren war zweimal vor dem 1. August eine Fahne aufgehängt worden, allerdings nicht in dieser Dimension, sondern deutlich kleiner. Mittlerweile ist das Montieren der Fahne über die Sommermonate Tradition geworden. Und das Schweizer Kreuz am hervorstehenden Felsen ein Wahrzeichen von Vitznau. (sb)

Ein 360-Grad-Bild der Schweizer Fahne oberhalb von Vitznau.