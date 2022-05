Vitznau Gestaltungsplan für Burn-out-Klinik Gruebisbalm liegt zum zweiten Mal öffentlich auf Zwischen Vitznau und Rigi Kaltbad soll für rund 120 Millionen Franken ein Gesundheitszentrum entstehen. Der ursprüngliche Gestaltungsplan wurde in den letzten Monaten komplett überarbeitet. Susanne Balli Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Das Grossprojekt eines neuen Gesundheitszentrums im Gebiet Gruebisbalm in Vitznau geht in eine weitere Runde. Seit dem 23. Mai und noch bis am 13. Juni liegt der Gestaltungsplan für das rund 120-Millionen-Franken teure Projekt bei der Gemeinde Vitznau zum zweiten Mal auf.

Die geplante Burn-out-Klinik zwischen Vitznau und Rigi Kaltbad richtet sich an Menschen mit Erschöpfungsdepressionen. Sie soll 80 Zimmer umfassen; 75 bis 130 Personen sollen in der Klinik beschäftigt werden. Initiant des Grossprojekts ist der Baselbieter Unternehmer Paul Schaub (wir berichteten).

Im Rahmen der ersten Auflage des Gestaltungsplans gingen im Jahr 2020 wenige Einsprachen ein. Die darin geäusserten materiellen Anliegen konnten alle bereinigt und die Auflagen der kantonalen Dienststellen und der Gemeinde Vitznau im Verlauf von Anpassungen erfüllt werden, heisst es im Planungsbericht dazu. Die Unterlagen sind seit Montag auf der Website der Gemeinde Vitznau aufgeschaltet.

Einwände der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission

Während unter anderem der Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee, der Innerschweizer Heimatschutz sowie weitere Schutzverbände das Grossprojekt akzeptierten, hatte die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) grössere Einwände. Sie beurteilte die Ausdehnung des Gesundheitszentrums mit fünf Baukörpern Richtung Südosten als «schwerwiegende Beeinträchtigung» der Schutzziele des Bundesinventars der Landschaft und Naturdenkmäler. Zudem stellte die Kommission den geplanten Abbruch des alten Kurhauses in Frage. Auch befand die ENHK, dass zwei Gebäude zu nahe beim Rigiweg und der Rigi-Bahn platziert waren.

Skizze des angepassten Projekts Gruebisbalm zwischen Vitznau und Rigi Kaltbad. Visualisierung: PD

Aufgrund der Stellungnahme der ENHK wurde das Bebauungskonzept für das Gesundheitszentrum grundlegend überarbeitet. Die gewichtigste Änderung im Vergleich zur ersten Version: Die ursprünglich fünf grösseren Gebäudekörper verschmelzen im neuen Gestaltungsplan zu einem einzigen, mit sechs zusammenhängenden Trakten konzipierten Gebäude. Der neue, revidierte Gestaltungsplan wurde von der Zeitraum Planungen AG Luzern in Verbindung mit dem Architekturbüro Miller & Marante Basel und Roman Hutter Architektur in Luzern ausgearbeitet.

Nur mit den Rigi-Bahnen erreichbar

Die künftige Klinik wird aufgrund ihrer Lage nur mit den Rigi-Bahnen erschlossen. «Mit dem motorisierten Individualverkehr bleibt Gruebisbalm im Interesse der zukünftigen Patientinnen und Patienten verschont», sagt Paul Schaub. Daher dürfen keine Parkplätze erstellt werden. Im Notfall kann die Burn-out-Klinik per Helikopter erreicht werden, ein entsprechender Landeplatz ist geplant. Schaub fügt an: «Landwirte, die im Gebiet tätig sind, können Gruebisbalm weiterhin mit entsprechenden Fahrzeugen befahren.»

Gruebisbalm liegt gemäss der altrechtlichen Zonenordnung in der Kur- und Sportzone. In der nun vorliegenden Ortsplanungsrevision, die am 13. Februar von der Vitznauer Stimmbevölkerung mit grosser Mehrheit angenommen wurde, liegt das Gebiet neu in der Tourismuszone. Allerdings muss der Kanton Luzern die Ortsplanungsrevision noch genehmigen. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten beide Rechtszustände. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass die neue Ortsplanung im Sommer/Herbst 2022 in Kraft tritt.

Läuft alles nach Plan, soll der Gestaltungsplan um Juli 2022 durch den Gemeinderat genehmigt werden, heisst es im Planungsbericht. Und weiter: Aufgrund der bereits erledigten Einsprachen gehe man von einem optimalen Prozess ohne wesentliche Einsprachen aus. «Der Baubeginn sollte im Sommer/Herbst 2023 möglich sein und mit der Betriebseröffnung rechnen wir im Jahr 2025», sagt Unternehmer Paul Schaub.

Kurort Gruebisbalm Das Gebiet Gruebisbalm auf Vitznauer Gemeindegebiet gilt seit langem als Kurort. Die dortige Höhle hat bereits vor über 120 Jahren Touristen angelockt. 1984 kaufte der Unternehmer Paul Schaub sämtliche Gruebisbalm-Parzellen im Umfang von knapp 194’000 Quadratmetern mit dem 1923 gebauten Haus Enzian, dem 1896 erstellten Kurhaus, dem Kegelbahn-Gebäude und dem Anbau aus den 1950er-Jahren. In letzterem führen seit rund 30 Jahren sein Sohn Beat und dessen Frau Gabi das Öko-Hotel. Seit 2005 sind die beiden zudem Eigentümer des etwas talwärts liegenden Biohofs und der Höhle.

