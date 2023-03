Kanton Luzern schätzt bei Strasse Geologie falsch ein

Vitznau Kanton schätzt Geologie falsch ein: Strassensanierung kostet neu knapp 23 Millionen Franken Die Kantonsstrasse zwischen Vitznau und Gersau muss saniert werden. Wegen neuer geologischer Erkenntnisse ist ein Zusatzkredit von 8,2 Millionen Franken nötig. Reto Bieri Jetzt kommentieren 16.03.2023, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der betroffene, rund 350 Meter lange Abschnitt Bürglen bis zur Kantonsgrenze Schwyz ist in einem schlechten baulichen Zustand, zu kurvig und zu schmal. Daher soll die Kantonsstrasse von Vitznau in Richtung Gersau saniert werden. Das Projekt ist grundsätzlich nicht umstritten, die Planung läuft schon seit vielen Jahren. 2021 bewilligte der Luzerner Kantonsrat einstimmig einen Baukredit über rund 14,7 Millionen Franken.

Der felsige Untergrund verteuert die Bauarbeiten: In diesem Abschnitt in Vitznau soll die Kantonsstrasse saniert werden. Bild: PD

Doch dieser Betrag reicht nicht aus. Im vergangenen Sommer teilte der Kanton Luzern mit, dass zusätzlich 8,2 Millionen Franken nötig sind. Grund für die happigen Mehrkosten sind neue geologischen Erkenntnisse. Warum hat der Kanton dies so spät bemerkt?

Die Detailplanung sei vorangetrieben worden, nachdem der Kantonsrat vor zwei Jahren den Kredit bewilligt habe, sagt Stephan Kieliger, Abteilungsleiter bei der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur. «Die zusätzlichen Baugrunduntersuchungen haben gezeigt, dass die tatsächlichen geologischen Verhältnisse von den ursprünglichen Prognosen abweichen.»

Diese seien zu optimistisch gewesen. «So liegen die Verwitterungszonen des Felsens tiefer als prognostiziert. Als Folge davon muss der Fundationshorizont der neuen Kunstbauten tiefer erstellt werden, damit die Lasten in den tragfähigen Untergrund geleitet werden können.» Zu den Mehrkosten trage zudem die generelle Kostensteigerung im Baubereich bei.

Mit einer sogenannten Lehnenkonstruktion soll der Fels im Bereich «Ober Nas» überwunden werden. Visualisierung: PD

Die Strassenverbindung in Richtung Gersau und Schwyz sei für Vitznau touristisch von grosser Bedeutung, sagt Herbert Imbach, Gemeindepräsident von Vitznau. Auch Gewerbebetriebe und Berufspendlerinnen und -pendler seien auf die Strasse angewiesen. «Sicher hätten wir uns ein schnelleres Vorgehen gewünscht, der Kanton hat das Projekt aus unterschiedlichen Gründen mehrmals verschoben.»

Projekt kurz vor Baubeginn wieder gestoppt

Die Gemeinde sei erstaunt gewesen, dass das Projekt, nachdem es während mehrerer Jahre optimiert und 2020 nochmals öffentlich aufgelegt worden sei, nur wenige Wochen vor Beginn der Bauarbeiten wieder gestoppt wurde und erneut habe überarbeitet werden müssen. «Insbesondere geologische Rahmenbedingungen wurden anscheinend falsch eingeschätzt.»

Imbach fügt indessen an, der betroffene Abschnitt entlang der felsigen Steilküste sei geologisch und bautechnisch sehr anspruchsvoll. Zudem befinde sich das Gebiet im Bundesinventar der geschützten Landschaften und Naturdenkmäler (BLN). «Eingriffe in diese Landschaft sind sehr sorgfältig zu planen.»

Ob der Kantonsrat in den sauren Apfel beisst und die Mehrkosten bewilligt, zeigt sich voraussichtlich an der Session vom Montag, an welcher der Zusatzkredit traktandiert ist. Bei einem Ja geht Stephan Kieliger davon aus, dass der Baustart im Herbst erfolgen kann. Die Bauzeit beträgt rund zwei Jahre. Für den Verkehr wird die Kantonsstrasse zwei Mal während drei Wochen gesperrt. Ursprünglich waren mehrmonatige Totalsperrungen vorgesehen. Gegen diese haben sich die Gemeinden Gersau und Vitznau erfolgreich gewehrt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen