Vitznau Luzerner Gastroszene verliert schon wieder absoluten Spitzenkoch Jeroen Achtien vom «Sens» im Vitznauerhof verlässt seine Wirkungsstätte. Es ist nicht der erste schwerwiegende Abgang eines «Gault-Millau»-Spitzenkochs in der Zentralschweiz. 19.01.2023, 11.04 Uhr

Jeroen Achtien verlässt das Restaurant «Sens» im Hotel Vitznauerhof. Bild: PD

Gerade eben noch wurde Jeroen Achtien von «Gault-Millau» zum «Aufsteiger des Jahres» gekürt. Der Niederländer kocht im «Sens» im Hotel Vitznauerhof in Vitznau und verbesserte sich im Jahr 2022 von 17 auf 18 «Gault-Millau»-Punkte. Ein solch hohes Niveau erreichten in der Zentralschweiz nur noch zwei andere Restaurants: Franz Wiget vom «Adelboden» in Steinen und Patrick Mahler vom «Focus» im Park Hotel Vitznau.